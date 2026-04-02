Política

Desde Tierra del Fuego y por la vigilia de Malvinas, el peronismo buscó componer su primera foto del frente anti Milei

Con los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), el anfitrión Gustavo Melella y Axel Kicillof (Buenos Aires), el PJ mostró cohesión en una fecha simbólica como es el 2 de abril

Guardar
Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella

Desde la tarde de este miércoles, la atención del peronismo se trasladó a la provincia de Tierra del Fuego. Pasadas las 17 horas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue el último dirigente opositor al gobierno de Javier Milei en llegar al Aeropuerto Internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas”. El mandatario de Buenos Aires se sumó a la comitiva peronista que participó en la noche del miércoles de la vigilia en homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, al cumplirse 44 años de aquel conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido. Una comitiva también integrada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el fueguino, Gustavo Melella, además de funcionarios de las tres provincias.

Kicillof llegó a Tierra del Fuego al caer la tarde. Fue recibido por Quintela, Melella; quien además mantuvo reuniones con el propio Quintela; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madeira; la senadora nacional por La Rioja, Florencia López; el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Levandoski; las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz, Gabriela Pedrali, Graciela Parola, Paula Penacca, Sabrina Selva, Cecilia Moreau, Natalia Zaracho; además de los diputados Luis Basterra, Juan Marino, Agustín Tita, Juan Carlos Molina, Hugo Moyano (h) y Hugo Yasky.

“El 2 de abril es una fecha para recordar, para hablar de soberanía. La industria radicada en Tierra del Fuego también es un tema de soberanía. Era una política soberana la de poblar la zona más austral de Argentina. Hoy la industria en la provincia está destruida por la política económica de Javier Milei”, planteó Kicillof desde Río Grande en declaraciones a C5N.

Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gustavo Melella
Kicillof recibe un regalo del intendente de la Quiaca, Dante Velázquez

Además, desplegando ya un discurso federal y por fuera de lo que hace a su gestión en la provincia de Buenos Aires, el mandatario bonaerense consideró: “Tenemos 10 mil familias, 10 mil laburantes que se han quedado sin trabajo solo acá, en Río Grande. El 55% de la maquinaria en desuso por culpa e irresponsabilidad de un gobierno criminal”.

Cerca del mandatario bonaerense aseguraron a Infobae que el viaje de Kicillof se circunscribe solo a la cuestión Malvinas, que la defensa de la soberanía es un punto crítico del modelo anti Milei, pero que es difícil no dejarse atravesar por la coyuntura. En definitiva, las actividades en el sur del país son también un terreno para testear la posible conformación de un gran frente federal que permita ser oferta electoral contra el gobierno nacional en las elecciones del año que viene.

“Es un punto de encuentro para los argentinos y una oportunidad para reconstruir una unidad amplia y construir una alternativa política que devuelva esperanza, con más trabajo, industria y mejores salarios”, planteó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; una de las encargadas de impulsar este armado federal peronista para confrontar con Milei.

Victoria Tolosa Paz, Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Axel Kicillof
Victoria Tolosa Paz, Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Axel Kicillof

Cómo todos los años, la vigilia central se desarrolló en la ciudad de Río Grande. También se llevó adelante una conmemoración en Ushuaia. No solo hubo representantes del peronismo. La Libertad Avanza también envió diputados y senadores nacionales. El presidente Javier Milei no viajó. Tampoco lo hizo la vicepresidenta Victoria Villarruel, como sí había sucedido en años anteriores. El acto oficial es el jueves en la capital fueguina.

Kicillof también pasó por la localidad de Tolhuin. Allí firmó un convenio con el intendente de esa localidad, Daniel Harrington. Se trata del primer convenio federal del programa Puentes. Tras ese acto llegó a Río Grande y este jueves estará en el acto oficial que se desarrolla en Ushuaia. La capital fueguina es gobernada por el camporista Walter Vuoto. El cristinismo bonaerense también dijo presente en las distintas actividades en la provincia más austral del país. La diputada provincial de Buenos Aires e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, llegó este miércoles a Ushuaia. Se reunió con Vuoto y estará en el acto central. Allí, es probable que se cruce con Kicillof.

Las diferencias del peronismo también se materializan en Tierra del Fuego. Con distintos argumentos, el intendente de Río Grande, Martín Pérez y el de Usuahia están distanciados políticamente del gobernador Melella. El jefe comunal de la capital fuegina viene cuestionando el recorte de fondos de parte del gobierno provincial a su administración. Todo un síntoma de época en las dinámicas entre las provincias y los municipios por un lado y las provincias y el gobierno nacional por el otro.

A las 00:00 de este jueves sonó la sirena en la carpa de la Dignidad y se dio inicio al acto oficial en Río Grande. “Esta noche la ciudad de Río Grande se dispone a recibir el 2 de abril con un profundo y arraigado sentimiento malvinero, haciendo efectiva la leyenda que reza en el monumento en el que hoy nos encontramos reunidos y dice: ‘un pueblo ajamás debe olvidar a quienes dieron su vida por la dignidad de todos’”, dijo la locutora oficial del acto en Río Grande.

Temas Relacionados

2 de abrilMalvinasVigiliaAxel KicillofTierra del FuegoRío GrandeGustavo MelellaRicardo QuintelaPeronismoJavier Milei

Últimas Noticias

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

La gratificación extraordinaria única de egreso será del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES

Prorrogaron la fecha límite para adherir al plan voluntario de retiro de la ANSES

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

Esta medida se conoció a través de una resolución aunque se había anticipado días atrás, despertando la reacción del régimen iraní

Oficializaron la incorporación de la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

Además, según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, se determinó cuando se realizará la formulación del Presupuesto Plurianual 2027-2029

El Gobierno comienza a trabajar en la formulación del Prespuesto 2027

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

La decisión de lo que percibirá cada jurisdicción lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de acuerdo con la capacidad de pago de las mismas

El Gobierno otorgó los anticipos financieros a doce provincias

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. El homenaje se dará en el marco del 45° aniversario del conflicto en el Atlántico Sur

El Gobierno oficiliazó la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas el año próximo
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní