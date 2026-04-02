El “abrazómetro” del Gabinete con Adorni y los gestos de Milei durante el acto por Malvinas

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques (de frente), dialoga con Diego Santilli, Pablo Quirno (de espaldas) y Federico Sturzenegger. Al lado de Mahiques, tapado por Quirno, se encuentra Luis "Toto" Caputo. Fotos: Maximiliano Luna

“Ahí viene”, se le vio decir a uno de los ministros que formaba junto a sus pares a metros del Cenotafio por los Caídos en Malvinas. La alusión no era en referencia al presidente Javier Milei, que llegaría después, sino por el arribo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue ratificado en su cargo ayer luego de una reunión en la Quinta de Olivos, pero sobre el que no terminan de cesar las noticias acerca de sus diferentes frentes judiciales.

Adorni llegó y saludó primero al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Dos integrantes del círculo de funcionarios que responde a Karina Milei. Luego se apresuró a saludar al resto de ministros que estaban allí: Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Luis Caputo, Mario Lugones y al secretario Leonardo Cifelli. Cuando terminó, se quedó hablando a espaldas del sector en donde se ubicaba la prensa que cubría el acto.

Manuel Adorni, a la izquierda del jefe de Gobierno, Jorge Macri, a quien esta vez sí saludó el presidente Milei

Adorni dialoga con Martín Menem. Se tapó la boca para que no le leyeran los labios

Y es que se trata de la primera ocasión en la que Adorni se muestra en vivo desde que el viernes pasado lo hiciera en el Centro de Formación de Capital Humano, donde Milei habló por primera vez sobre el fallo de YPF y, además, aprovechó para respaldar a su ministro coordinador. Las gestualidades en el acto de hoy tampoco fueron escasas.

El Presidente encabezó el acto por la Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en la Plaza General San Martín, ubicado en el barrio porteño de Retiro. Como es usual, fue el último en llegar, haciéndolo acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En momentos de cuestionamientos hacia funcionarios libertarios, el “abrazómetro” frente a las cámaras se convierte en un indicador de apoyo o de soltada de mano. Con un contundente abrazo de varios segundos, Milei buscó reflejar el apoyo que -junto a su hermana- le siguen confiriendo al ministro coordinador. Aunque no se vio nítidamente en la transmisión oficial, Karina también lo hizo de la misma manera.

Imágenes del acto central en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El video muestra la llegada de funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete, mientras se aguarda la presencia del Presidente de la Nación.

Un dato curioso: Milei llegó con su hermana pero no se fue con ella. En cambio, al tener que retirarse del acto, el único de los funcionarios que fue autorizado a acompañarlo hasta la puerta del coche oficial fue el mismo Adorni. Segundos después de que saliera despedida la comitiva presidencial, el jefe de Gabinete hizo lo mismo. Fueron los dos primeros funcionarios en retirarse del acto.

Quienes han hablado en los últimos días con el ministro coordinador marcan que se encuentra notablemente golpeado por la situación mediática y judicial que lo comprometió en las últimas semanas. Marca que las críticas son injustas y que no se valoran las contribuciones que incorporó a la dinámica política y administrativa del Gabinete. Por lo pronto, relegó la gran mayoría de sus contactos con la prensa a su segundo, al secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, y marca que está en un “aislamiento periodístico”.

Al igual que Milei, Adorni no tiene otro evento en agenda por el resto de Semana Santa. Espera al lunes para iniciar un raid de una reunión por día con distintos ministros. Todo como una forma de mostrar reactivación en la gestión. El lunes se mostrará con Alejandra Monteoliva (Seguridad), el martes con Mario Lugones (Salud) y el miércoles con Carlos Presti (Defensa). Lo curioso es que una semana atrás había mantenido reuniones con el mismo pretexto con los dos primeros funcionarios. “Nos enteramos de las reuniones con el comunicado de Presidencia”, confesaron ayer desde uno de los ministerios.

Ronda de ministros: Luis Caputo, Diego Santilli y Federico Sturzenegger dialogan con Pablo Quirno (de espaldas) y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A la derecha de ellos, la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio.

A excepción de la novedad de la aparición de Adorni, el acto por Malvinas no tuvo ningún elemento por fuera de lo protocolar. Milei saludó de manera adusta al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien no recibió el mismo trato de parte de ministros como Luis Caputo (Economía), con quien se quedó hablando por unos segundos al llegar al acto.

La primera en llegar al cenotafio fue la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal; seguida por la ministra Monteoliva. Casi como en un scrum arribaron más tarde Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación), Luis Caputo, Pablo Quirno (Cancillería) y Mario Lugones. Mahiques y Menem fueron de los últimos integrantes del Gobierno en presentarse en las cercanías del cenotafio.

Las únicas figuras que suelen aparecer en las reuniones de Gabinete y que no aparecieron en el acto fueron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. No es usual que se muestre en este tipo de eventos, pero tampoco estuvo el asesor presidencial Santiago Caputo.

Uno de los más activos en los saludos fue el diputado salteño por La Libertad Avanza, Carlos Zapata, quien es uno de los integrantes del bloque que más en contacto suele estar con estos temas. “El acto tuvo la sobriedad y respeto que merece la memoria de los que dejaron la vida y la consideración a los veteranos”, marcó a Infobae. También fue uno de los que dejó brevemente su lugar en la formación del acto para saludar específicamente al jefe de Gabinete y brindarle su apoyo.

Milei saludó efusivamente a Adorni y le habló mirándolo a los ojos

Milei destacó la deuda pendiente con quienes defendieron las islas y abogó por fortalecer a las Fuerzas Armadas en el marco de una política de Estado. En su intervención del 2 de abril, Milei puso énfasis en brindar “respeto y agradecimiento” a los excombatientes y familiares, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas “como parte central de la República” y anunció medidas como un homenaje especial para los veteranos en 2027, mejoras en bienestar institucional y destinar “el 10% de los ingresos fiscales de privatizaciones” al sistema de defensa nacional, además de reafirmar el reclamo argentino sobre las Malvinas y advertir respuestas ante acciones extranjeras en la región.

Se trata de gestualidades ante el fuerte malestar por la situación salarial que acucia tanto a la Armada, al Ejército y a la Fuerza Aérea; así como la precaria situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

Pese a todo, el acto tuvo un gran componente simbólico. Hubo fracciones de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería. La Fanfarria Militar del Alto Perú fue la que musicalizó la jornada, tanto con el Himno Nacional Argentino como con la Marcha de Malvinas. Seguramente quede como una deuda que más de la mitad del Gabinete no no cantó la Marcha porque no se sabían la letra. También que Milei, Adorni y la mayoría de miembros del Gabinete no saludaron a los Veteranos de Malvinas.