Política

La intendenta de Moreno evalúa postularse como gobernadora y respaldó a Kicillof como candidato a presidente

Tras el lanzamiento de un nuevo espacio político, la jefa comunal planteó la necesidad de reorganizar al peronismo y no descartó competir por la gobernación bonaerense. En ese marco, ratificó su apoyo a Axel Kicillof y lo definió como el único candidato a presidente dentro del espacio

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El nuevo espacio Reconquista toma su nombre del río Reconquista, símbolo de la resistencia y la participación en la historia y la identidad local de Moreno

El peronismo atraviesa un momento de definición en la Provincia de Buenos Aires tras el lanzamiento del espacio Reconquista, impulsado por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. La nueva esfera cuenta con el apoyo del gobernador Axel Kicillof a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y con el respaldo de Cristina Kirchner, quien envió un audio manifestando su aval. El nuevo espacio busca articular la unidad del peronismo mientras enfrenta desafíos económicos y sociales en diferentes distritos. Fernández evalúa además la posibilidad de postularse como candidata a gobernadora, en un escenario donde la pregunta sobre el futuro del peronismo sigue abierta.

En diálogo con Infobae en Vivo A las Nueve, Fernández enfatizó su responsabilidad en el contexto actual: “Como dirigente del peronismo y como intendenta de Moreno y habitante del conurbano, me siento muy responsable por lo que está pasando”. La jefa comunal explicó que junto a compañeros de militancia decidió avanzar en propuestas concretas: “No podemos ser espectadores de la situación de la provincia de Buenos Aires y del país, tenemos que hacernos cargo”.

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Fernández confirmó que mantiene conversaciones con otros intendentes sobre eventuales candidaturas provinciales y acerca de la necesidad de dirimir liderazgos dentro del espacio: “Yo también puedo ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No todo tiene que ser una confrontación: otros intendentes tienen la iniciativa de recorrer la provincia con la idea de poder gobernarla”.

Mariel Fernández con dirigentes del peronismo bonaerense
La gestión de Mariel Fernández enfrenta la falta de apoyo y articulación con el Gobierno nacional para resolver problemáticas locales como la limpieza urbana y la asistencia social

Asimismo, consultada sobre el futuro presidencial del país, la intendenta fue clara: “Hasta ahora Axel Kicillof es nuestro único candidato. Quiero que sea alguien del peronismo, que crea en la justicia social y el desarrollo industrial. Hasta ahora lo estoy apoyando”.

La unidad y la interna según Mariel Fernández

Al mismo tiempo, la intendenta afirmó que prefiere los consensos para definir candidaturas, pero no descarta la realización de internas en caso de desacuerdo: “Siempre son mejores los consensos. La persona que mejor exprese los intereses y tenga más intención de votos será la que acompañemos. Si no hay consenso, es totalmente legítimo que pueda haber una interna”.

Consultada sobre la gobernabilidad posterior a la definición de candidaturas, Fernández explicó: “Para gobernar tiene que estar la persona que la gente votó. Moreno es un municipio grande, muy complejo, con una diversidad política importante, y hemos conducido poniendo en el centro los problemas que hay que resolver, porque finalmente nos votan para eso”.

Aseguró que los principales problemas locales son la seguridad, la salud, y las necesidades alimentarias, subrayando que en Moreno “se demostró que es posible gobernar con la comunidad porque hay mucha participación”. Sostuvo además: “Si decimos que queremos resolver el tema de las calles, la seguridad, o el acompañamiento alimentario, todos tienen una tarea para hacer. Nadie sobra”.

La intendenta de Moreno destaca la importancia de la participación comunitaria y el trabajo colectivo en la gestión local ante los desafíos sociales y económicos (Facebook)
La intendenta de Moreno destaca la importancia de la participación comunitaria y el trabajo colectivo en la gestión local ante los desafíos sociales y económicos (Facebook)

Fernández remarcó el rol de la participación y el trabajo colectivo, invitando a quienes quieran sumarse: “Mientras trabajés, sumate. Hago una propuesta para trabajar y está integrado”.

La situación social y económica en Moreno

La jefa comunal describió la realidad social del municipio y afirmó que la pobreza “estalla”, aunque no siempre se expresa en conflictos abiertos. “Cuando recorrés cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, incluso la ciudad, hay más personas en situación de calle. En Moreno eso era puntual, ahora hay más. Hay gente rota. Por ahí no estalla en un conflicto, pero socialmente estalla: la cantidad de personas que piden trabajo es mucha”, sostuvo.

Consultada por la actividad económica, dio datos concretos: “La recaudación se cayó un 20% aproximadamente. Las pymes están haciendo un esfuerzo por no cerrar, pero es muy difícil competir con lo importado”. Explicó que las pymes tienen una organización familiar y funcionan casi como cooperativas.

Mariel Fernández evalúa postularse como candidata a gobernadora en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del peronismo en la provincia de Buenos Aires (Facebook)
Mariel Fernández evalúa postularse como candidata a gobernadora en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del peronismo en la provincia de Buenos Aires (Facebook)

En relación a la asistencia alimentaria, Fernández precisó: “Tenemos más de 600 comedores y unas 400 familias que van todos los días a pedir un bolsón de comida en Desarrollo de la Comunidad en Moreno. Estamos ocho meses atrasados en los pagos de proveedores de alimentos”. Reconoció que alternan distintos proveedores porque muchos no quieren seguir vendiendo, lo que constituye una dificultad grande para la gestión local.

El vínculo con los gobiernos provincial y nacional

Sobre la relación con las administraciones superiores, Fernández sentenció: “No tenemos ningún tipo de vínculo con el Gobierno nacional”. Contó una situación particular: “La otra vez mandamos una cuadrilla del municipio para limpiar las vías del tren, que es jurisdicción nacional, porque estaban muy sucias. Nos respondieron enviando la Policía Federal. Invierten en fuerzas represivas y no en lo que necesitamos”.

Aseguró que antes existía articulación para resolver problemas en el municipio, pero ahora no reciben respuesta ni pueden resolverlos a nivel local: “Moreno es el municipio del que soy responsable, pero esto se replica en toda la provincia”.

Fernández explicó que la limpieza de la autopista implica alquiler de maquinaria y personal por cuenta del municipio: “Si no lo hacemos nosotros, viviríamos en un basural”.

Mariel Fernández con dirigentes del peronismo bonaerense
El espacio Reconquista, liderado por Mariel Fernández y respaldado por Cristina Kirchner, busca consolidar la unidad del peronismo bonaerense

Al explicar el nombre del nuevo espacio, Fernández relató: “Reconquista primero porque en Moreno está la cuenca alta del río Reconquista, que atraviesa muchos municipios del conurbano y se llama así porque echamos a los ingleses allí”, concluyó.

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