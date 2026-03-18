Carrera por la sucesión de Kicillof: el impacto de la reelección de intendentes y la interna peronista

La discusión por la sucesión de Kicillof ya se activó dentro del peronismo (Aglaplata)

La discusión sobre la sucesión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya empezó en el peronismo. A las figuras que empiezan a dar señales con proyección hacia el 2027, entre las que hay intendentes y actuales funcionarios, hay una agenda de carácter electoral que también empieza a intervenir.

Qué sucederá con las PASO en la Provincia, si habrá desdoblamiento o no y cuál es la estrategia más adecuada para las apetencias electorales del propio Kicillof, que ya transita su carrera hacia la candidatura presidencial del 2027, son los ítems que dan vuelta. En este marco hay, de mínima, ocho nombres de dirigentes peronistas que empiezan a circular como opción para la sucesión bonaerense.

De ese total, la mayoría son intendentes. Esta semana, la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, inauguró un local partidario en la Ciudad que ofició como puntapié a lo que será su recorrido hacia una candidatura provincial en 2027. Fue con un acto en el que logró una foto con dirigentes de las distintas tribus del peronismo en la provincia de Buenos Aires y que llegó después de las internas en el orden distrital. En su discurso, Fernández pidió que “haya muchos y muchas dirigentes del peronismo recorriendo la provincia de Buenos Aires y recorriendo el país, para que la gente se pueda apoyar en una propuesta y en dirigentes que van a ir al frente”. También ratificó que estaba dispuesta a dar su vida “al servicio de este pueblo”.

Escuchaban su discurso la diputada provincial e intendente en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de San Vicente, Nicolás Mantegazza y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Todas las líneas del peronismo K y muchos de ellos con intenciones de disputar una candidatura provincial. La semana pasada el intendente de Merlo también había manifestado su intención de disputar una candidatura provincial.

Mariel Fernández en la inauguración de su local partidario del espacio Reconquista. Hubo acompañamiento de todos los sectores del peronismo K

A estos nombres, como ya contó este medio, se le suman el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Pero en las últimas horas empezó a circular un video en el que se ve a militantes del PJ con asiento en San Miguel que también pidieron al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, como otro candidato a la sucesión de Kicillof. El pedido llegó tras la elección interna del PJ en ese distrito, cuyo vencedor fue el subsecretario de Organización Comunitaria del ministerio que conduce Larroque, Santiago Fidanza. Así, Larroque se suma a un listado que desde el MDF también incluye a Gabriel Katopodis y, avalado por Kicillof, a Carlos Bianco, ministro de Gobierno y mano derecha del gobernador.

Sin embargo, esa lista podría reducirse notablemente si en el correr de este año se consiguen los votos para modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas a intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. De darse esa avanzada legislativa, sería producto de un acuerdo entre fuerzas y, además, hacia la interna del peronismo.

En lo que va del año, desde la gobernación provincial ya plantearon en distintas ocasiones que la intención del Poder Ejecutivo es modificar la norma que se forjó en 2016 en un acuerdo entre la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y ratificada en 2021, una modificación que permitió a los más de 80 intendentes presentarse un período más en 2023. De no haber modificaciones, serán 84 los intendentes sin reelección en 2027.

Otermín y Katopodis. Dos dirigentes que empiezan a mirar el 2027 en clave provincial dentro del peronismo

También es cierto que pese a la manifestación del gobierno de Kicillof hasta el momento no hubo proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo. Esa es una de las demandas que surgen desde el kirchnerismo. En el entorno del mandatario dejan correr que hoy por hoy ni el Frente Renovador ni La Cámpora facilitarían los votos para avanzar en una modificación de este estilo. Más allá, fue un ministro del gobernador quien aseguró que —de no prestar los votos— estos dos espacios “se tendrán que hacer cargo de hacer colapsar el sistema político de la provincia de Buenos Aires”.

En el esquema político de Kicillof interpretan que más allá de si habrá un desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires o que sucederá con las PASO, el mandatario precisará de los intendentes como candidatos a un nuevo mandato. “Necesitamos poner un presidente. Para nosotros, el candidato es Axel y para eso hay que retener la Provincia. Por eso los intendentes son nuestros mejores candidatos territoriales y los necesitamos”, suelta uno de los armadores del gobernador, pensando ya en una candidatura nacional.