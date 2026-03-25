La SIDE recibirá un reconocimiento por parte de la CIA por la creación del Centro Nacional Antiterrorismo

John Ratcliffe y Cristian Auguadra

Luego de que el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, mantuviera una reunión privada con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, John Ratcliffe, en la sede del organismo estadounidense en Langley, Washington D.C., el Gobierno confirmó que la agencia de inteligencia nacional recibirá un reconocimiento institucional.

Por medio de un comunicado oficial de la SIDE, se conoció que la noticia fue informada por Ratcliffe durante ese mismo encuentro. Según indicaron, la distinción será entregada al personal del organismo nacional en abril próximo en las instalaciones de la CIA.

“Este reconocimiento se fundamenta en los resultados obtenidos en recientes operaciones conjuntas, en el proceso de profesionalización en curso y en la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), valorado como una iniciativa única en la región”, destacaron las autoridades nacionales.

De acuerdo con la información oficial, la agenda en Washington D.C. incluyó también la realización de la primera Reunión por las Américas, que contó con la participación de representantes de Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá. Así, las delegaciones abordaron políticas conjuntas orientadas a combatir el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de activos.

La creación del CNA se anunció en octubre del año pasado, cuando la SIDE se encontraba a cargo de Sergio Darío Neiffert. Esta dependencia es la encargada de recibir, analizar, integrar y compartir información sobre el ciclo completo del terrorismo, incluyendo etapas como la propaganda, radicalización, reclutamiento, logística, financiamiento, planificación y ejecución de actos terroristas.

El comunicado oficial emitido por la SIDE

Esta reunión se da en el marco de rumores de cambios dentro del organismo. Sin embargo, el oficialismo no se expresó al respecto.

Desde su llegada, Auguadra impulsó una nueva Política de Inteligencia Nacional, contemplada en el Decreto 864/2025, en el marco de un proceso más amplio de reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado, con el objetivo central de reposicionar a la Argentina en el plano internacional y reforzar la protección de la soberanía y los recursos estratégicos.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilitó a la SIDE a definir una Estrategia de Inteligencia Nacional en concordancia con los nuevos lineamientos, en la que la identificación de actores afines y la detección de amenazas externas serán ejes centrales.

Por primera vez en dos décadas, se actualizaron los criterios que regirán las tareas del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). Frente a esto, el organismo de inteligencia nacional destacó que, a partir de este marco renovado, se profundizará en el monitoreo de la desinformación disruptiva y la protección de la legitimidad del Estado.

Vista general de la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Foto de archivo. EFE/Jim Lo Scalzo

Así, la nueva política de inteligencia introdujo ejes prioritarios orientados a detectar factores extranjeros que puedan afectar el fortalecimiento económico, el desarrollo científico-tecnológico y la autonomía en la toma de decisiones de la Argentina. Este enfoque implicaría una vigilancia permanente sobre la circulación y manipulación de información, sobre todo en el ámbito digital, para anticipar y combatir amenazas en el ciberespacio consideradas de interés nacional.

El documento normativo establece asimismo una mayor protección sobre los recursos e infraestructuras estratégicas, así como medidas específicas para la “articulación de capacidades de protección ambiental, energética y tecnológica”, con el fin de asegurar la sostenibilidad operativa y la soberanía sobre insumos vitales para el desarrollo nacional.

En este sentido, el Gobierno explicitó que se evaluarán riesgos de “apropiación, explotación o transferencia no autorizada” de recursos naturales, tecnológicos, informativos y científicos, priorizando la defensa de sectores considerados clave para el crecimiento del país.

Uno de los elementos distintivos de la nueva doctrina radica en el fortalecimiento de los mecanismos de defensa del sistema democrático, republicano y federal. La SIDE puntualizó que se reforzará la protección de los procesos electorales y legislativos, focalizando en la prevención de operaciones de influencia externa, financiamiento encubierto y manipulación informativa.

Según consta en el decreto, se buscará optimizar la trazabilidad de decisiones críticas y la transparencia operativa, herramientas vistas como esenciales para enfrentar riesgos de opacidad o intentos de deslegitimación institucional.

De la misma forma, se estableció como prioridad fundamental la prevención y el combate del crimen organizado en todas sus manifestaciones, así como la neutralización de actividades de inteligencia externas que puedan tener impacto negativo sobre los intereses nacionales. Desde la Secretaría de Inteligencia de Estado se recalcó que estos lineamientos servirán de directriz no solo para la SIDE, sino para todo el Sistema de Inteligencia Nacional, con la mirada puesta en fortalecer la seguridad y la autonomía del país.