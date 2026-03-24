Manuel Adorni dará mañana una conferencia de prensa en Casa Rosada y participará de una actividad con Javier Milei

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retoma las habituales conferencias de prensa

Luego de una sucesión de días complejos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se muestra dispuesto a dejar atrás la polémica por los viajes que lo llevó a la plana de los principales medios de comunicación y se prepara para protagonizar una intensa agenda de actividades que iniciará este miércoles, con una nueva conferencia de prensa prevista para las 11, según confirmaron a Infobae fuentes de su entorno.

Durante el primer día hábil de la semana, el funcionario volverá a la sala de conferencias de Casa Rosada, práctica que repetía con mayor cotidianidad en traje de vocero presidencial. Allí deberá hacer frente a las preguntas del periodismo acreditado, tras verse envuelto en una gran polémica ppr el viaje con su esposa en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Estados Unidos y que se profundizó con un viaje a Punta del Este en un avión privado.

Por estas horas, sus equipos trabajan en preparar la dinámica de una nueva declaración a la prensa que se dará a poco más de un mes de la última: la anterior fue el viernes 6 de febrero. En aquella oportunidad, Adorni se mostró junto al canciller Pablo Quirno para anunciar el Acuerdo de Comercio e Inversión con Estados Unidos. Desde entonces, no hubo nuevos anuncios ni comunicaciones del estilo.

Asimismo, y como anticipó este medio, luego de la matutina conferencia, el funcionario retomará las reuniones individuales con los ministros, algo que adoptó al desembarcar en el cargo con intención de supervisar la gestión de cada cartera. Según supo este medio, iniciará con los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), en el primer contacto del estilo que iniciará tras suceder a Mariano Cúneo Libarona, y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) el día miércoles; y Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) el viernes.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

De no mediar imprevistos, también figuran en la agenda para el jueves intercambios con Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior). Esta lógica se replicará además, el mismo día, con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, que tendrá lugar días después del ruido interno que generó la ausencia de un mensaje personal en sus redes, luego de que el Gabinete completo se plegara a la defensa virtual de Adorni con la venia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De esta forma, culminará los contactos con Mario Lugones (Salud), que quedará pendiente para principios de abril dado que Carlos Presti (Defensa) y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, iniciaron la ronda la semana pasada.

En medio de las versiones de su salida del cargo, lo que dio lugar a la danza de nombres que suena para sucederlo, el mandatario volverá a mostrarse escoltado por el exlegislador libertario. Lo hará el viernes, a las 10.15, en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que se realizará en La Paternal y que encabezará Pettovello.

Los hermanos Milei intentan descartar un nuevo cambio en la coordinación de los ministerios y brindarán este viernes otro gesto de respaldo al funcionario que resiste los cuestionamientos y los pedidos de explicaciones de la oposición. Ante este escenario, se espera que brinde su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados a finales de abril y no a mediados de mes como estaba previsto originalmente. “Media cámara va a estar de viaje. No tenía sentido ir sin la mitad de los actores”, explicaron desde la Jefatura de Gabinete.

El presidente Javier Milei junto al empresario argentino, Mauricio Novelli

El parate producido por los feriados del 24 de marzo, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, le dio aire al oficialismo, que atravesó complejas semanas a raíz de las filtraciones en los viajes de Adorni, pero también con los movimientos de la causa $Libra, luego de que se conocieran los peritajes del teléfono celular del empresario Mauricio Novelli. En Balcarce 50, responsabilizan a la oposición de las filtraciones judiciales.

“La idea es ir contra el Gobierno. El tema había desaparecido, pero la oposición lo volvió a instalar porque quiere afectar al Gobierno. Ayer fue Sturzenegger, hoy es Adorni y mañana puede ser cualquiera”, justificó ante este medio una importante voz del Gabinete.

Hace días, que el Poder Ejecutivo se esfuerza por intentar recuperar el control de la agenda que gira en torno a los dos sucesos que involucran a más de un representante de la administración libertaria. Para eso, y pese a que esta semana solo cuenta con tres días hábiles, habrá un intenso cronograma de actividades que intenta disipar las dudas sobre el plantel que acompaña a Javier Milei.