Política

Tras semanas complejas, Adorni retoma las reuniones con ministros e intenta recuperar la agenda

En medio de la polémica, el jefe de Gabinete volverá a protagonizar encuentros individuales para el seguimiento de la gestión y escoltará a Javier Milei en la actividad de la semana. El intercambio con Patricia Bullrich

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El jefe de Gabinete, Manuel
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Con intención de recuperar la agenda de gestión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se prepara para retomar las reuniones individuales con ministros que inició desde que desembarcó en el área, con la idea de profundizar el seguimiento de cada cartera. Lo hará esta semana, pese a los feriados, luego de una escalada de tensión en torno a su figura y recurrentes versiones de salida que llevaron a que el propio presidente Javier Milei se involucrara para desmentir.

Lo cierto es que luego de otra semana de filtraciones y ruidos internos, que inició con la incorporación de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, en la delegación presidencial que viajó a Estados Unidos en el ARG 01, pero que continuó con la revelación de una potencial propiedad sin declarar, el Gobierno parece dispuesto a pasar la página, algo que por estas horas resulta más complejo de lo que parece.

A la polémica por los vuelos, se suma los movimientos en la causa $Libra, hasta entonces estática, luego de que se conocieran los peritajes del teléfono del empresario Mauricio Novelli que arrojaron contactos de la cúpula libertaria ese mismo 14 de febrero.

Con el objetivo de resistir los embates que le atribuyen a la oposición, pero también de retomar la actividad de la administración libertaria, suspendida desde el retorno del Argentina Week, el ministro coordinador cumplirá con un cronograma de reuniones con ministros y legisladores diseñado para lo que resta de la semana corta, pasado el lunes no laborable y el feriado del martes en conmemoración al 50° aniversario del inicio del Golpe Cívico Militar de 1976.

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

De no mediar inconvenientes, entre el miércoles y el viernes, se reunirá con los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Otro de los intercambios que podría tener lugar a finales de esta semana incluye a la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, señalada por los propios luego de que evitara salir con un mensaje personal en defensa de Adorni cuando todo el Gabinete se alineó detrás de la determinación que impulsó en primera medida Pettovello, pero que cobró fuerza con la publicación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Días atrás, por los pasillos de Balcarce 50, varios se mostraban sorprendidos por la exposición de la entonces ministra en el Lollapalooza, el reconocido festival de música, en pleno auge del conflicto. Sin embargo, desde el entorno de la legisladora aseguraban que Bullrich reforzó la línea del oficialismo al haber compartido la publicación de la menor de los Milei, al igual que lo hizo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Desde su desembarco en noviembre de 2025, Manuel Adorni se propuso “aceitar” la coordinación de los ministerios por lo que estableció contacto preliminares con los 9 ministros, que tuvo su síntesis, en una reunión ampliada tiempo más tarde. Además, participó de varios intercambios de los equipos de las carteras y aspira recuperar esta semana la dinámica luego de haber realizado un relevamiento de las prioridades, metas y objetivos.

“Tiene agenda a full desde este miércoles”, precisaron a Infobae desde su entorno. Como contó este medio, la determinación del mandatario ante los cuestionamientos externos, y algunos internos, fue reafirmar a su funcionario, sumarlo a las actividades que protagoniza, y mostrar a la administración en permanente actividad. Este viernes replicará la lógica y se presentará escoltado por Karina Milei y por el propio Adorni durante el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que encabezará Pettovello.

En el campamento libertario le atribuyen a la oposición los embates contra el ministro coordinador, pero también la filtración de un supuesto contrato comercial encontrado en el teléfono de Novelli para la difusión de la criptomoneda $Libra. Según exponen fuentes oficiales, la intención de fondo es “ir contra el Gobierno” para afectar su imagen y perjudicar la carrera por la reelección de Milei en 2027. “El tema había desaparecido, pero la oposición lo volvió a instalar porque quiere afectar al Gobierno. Ayer fue Sturzenegger, hoy es Adorni y mañana puede ser cualquiera”, precisó un funcionario que confía en que el paso del tiempo descomprima la tensión.

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