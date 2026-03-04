Política

Manuel Adorni brindará su primer informe de gestión a mediados de abril en la Cámara de Diputados

Los equipos técnicos del jefe de Gabinete se reunieron el martes para iniciar el proceso y preparar el discurso en respuesta a las inquietudes de los legisladores. Se trata del primer compromiso formal desde su asunción

El jefe de Gabinete, Manuel
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Senadores del Congreso (Maximiliano Luna)

A cuatro meses de su asunción al cargo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, definió que cumplirá con sus obligaciones contempladas en la Constitución Nacional a medidos del mes de abril, cuando asistirá a la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión, según confirmó una importante fuente a Infobae. El pasado lunes, los equipos que rodean al funcionario anunciaron la fecha tentiva, que deberán ajustar, para iniciar con el procedimiento regular que dará forma al discurso con el que el exvocero buscará despejar las inquietudes de los distintos bloques en el Congreso Nacional.

La Jefatura de Gabinete es la encargada de centralizar las preguntas que los distintos espacios presentan para luego distribuir entre los nueve ministerios y sus consecuentes equipos técnicos para ordenar los temas y elaborar las respuestas que coordina la Secretaría de Asuntos Estratétigicos, que lidera Ignacio Devitt, y que absorvió a la Subsecretaría de Relaciones Parlamentaria e Institucionales.

Este martes, luego de definir la segunda semana de abril para que el funcionario dé asistencia por primera vez al Congreso, los equipos técnicos se reunieron para empezar a aceitar el mecanismo. En paralelo, la Subsecretaría de Relaciones Parlamentaria e Institucionales se prepara para hacer su propia reunión y dar aviso a los 19 bloques, algo que estiman se concretará a principios de abril, para la elaboración de las preguntas direccionadas al representante del Poder Ejecutivo.

Una vez finalizado el proceso de recopilación, el área se encarga de centralizar y distribuir las consultas por temática a los distintos ministerios, que tendrán un plazo de cinco días para enviar las respuestas. Una vez recopiladas, reuniones mediantes, serán visadas por los equipos técnicos y de comunicacion en la última revisión.

El abrazo entre la secretaria
El abrazo entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Con el proceso finalizado, el Jefe de Gabinete se presentará a la Cámara de Diputados primero, donde tendrá una hora para realizar un informe preliminar, y luego se dedicará a responder inquietudes en lo que será la edición 145°.

En cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, el ministro coordinador debiera concurrir al menos una vez por mes al Congreso, alternando su presencia en las dos cámaras, con el objetivo de dar detalles y precisiones del rumbo de la gestión. Sin embargo, la norma se cumple de manera parcial y de forma más espaciada en el tiempo.

El último informe del Ejecutivo data del 27 de agosto del 2025 y lo brindó el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, quien protagonizó cinco en lo que va del mandato del presidente Javier Milei, mientras que su antecesor, Nicolás Posse, solo acudió una única vez al recinto el 15 de mayo de 2024.

Se tratará del primer compromiso formal que deberá sortear quien además fue electo legislador porteño desde su asunción a la Jefatura el 5 de noviembre. El funcionario al que referencian como “el más mimado” de Casa Rosada, le imprimirá su impronta mediática que lo caracterizó durante los dos primeros años en los que, en traje de vocero presidencial, brindó conferencias de prensa que fueron perdiendo cotidianidad. “No va a faltar su toque personal”, se sinceraron desde su entorno ante este medio.

El exjefe de Gabinete Guilermo
El exjefe de Gabinete Guilermo Francos durante el informe de gestión en la Cámara de Senadores (REUTERS/Alessia Maccioni)

Tras las elecciones de octubre, luego del triunfo categórico de La Libertad Avanza (LLA) por la composición del Congreso Nacional, Javier y Karina Milei anunciaron cambios en el Gabinete y designaron a Adorni al frente de la coordinación ministerial. A través de su rol, garantizan el predominio de su línea y el orden en la dinámica propia de la administración que, hasta entonces, padecía de una multiplicidad de interlocutores, rasgo resistindo incluso por los actores aliados.

Con el objetivo de “reorganizar” la gestión, el funcionario protagonizó una serie de reuniones individuales con los ministros, y también está a cargo de la coordinación formal de los intercambios de mesa política. En el último tiempo, asistió a varias reuiones de Gabinete propias de cada cartera y recopila los principales proyectos de cada área para cumplimentar la promesa del mandatario de enviar al Congreso un paquete de 50 normativas ministeriales.

