Tolosa Paz y la interna en el peronismo: “Hablar de Néstor Kirchner a jóvenes de 18 años es como hablar del siglo pasado”

Victoria Tolosa Paz se refirió a Néstor Kirchner

La diputada nacional de Unión por la Patria y consejera del Partido Justicialista, Victoria Tolosa Paz, afirmó que la construcción de una alternativa política al presidente Javier Milei debe centrarse en una visión productiva, económica y social de largo plazo, más allá de la mera competencia electoral.

En este punto, apuntó: “Hablar de Néstor Kirchner a jóvenes de 18 años es como hablar del siglo pasado. Para muchos que vivimos esos años, todavía hay una situación de querer vender pasado en lugar de construir el futuro”.

Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por Unión por la Patria (Infobae en Vivo)

“Eso nos pone en un lugar de decir: demos vuelta la página, hasta acá llegó la Argentina desde 2011 a la fecha, con una situación que abarca a varios gobiernos de distintos tintes políticos, con un gran problema: la Argentina no crece sostenidamente desde 2011. A partir de eso, que ya no es quién tiene la culpa, me parece que somos todos responsables”, argumentó la parlamentaria.

Durante una entrevista con el programa “No vale arrugar” en Radio Splendid, Tolosa Paz sostuvo que el desafío central del peronismo es consensuar ideas claras que definan el país que se desea para 2027, con énfasis en el federalismo y la capacidad productiva como ejes imprescindibles para frenar lo que calificó como “industricidio fenomenal” provocado por las políticas vigentes.

Tolosa Paz se refirió a los últimos dichos de Wado de Pedro

Discusiones de ideas

Ante la consulta sobre la posibilidad de articular una alternativa política “bien amplia”, Tolosa Paz mencionó que el modelo pretendido no busca reeditar una coalición electoral como las que se sucedieron entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuyo desenlace fue el “ruido político interno” y la fragmentación. Y sostuvo que esta vez las diferencias deben resolverse a partir de un acuerdo sustantivo sobre la matriz productiva y federal del país, más allá de pertenencias partidarias y referencias tradicionales.

En este punto, Tolosa Paz hizo referencia a los “cinco vectores de crecimiento” que serían el sustento de una estrategia económica: duplicar la capacidad productiva agroindustrial, completar la integración energética nacional, impulsar la exportación de gas natural licuado (GNL), desarrollar la minería del litio y consolidar el avance en energías renovables.

Para la diputada, este conjunto de objetivos requiere “marcos de acuerdo que nos permitan generar empleo registrado, miremos el entramado universitario y la ciencia y la tecnología al servicio de ese proyecto de Argentina”, una posición que, según sus palabras, haría posible atraer coincidencias con sectores políticos que hasta hace cuatro años resultaba “impensado que pudiésemos confluir”.

Es por eso que, frente a la autocrítica planteada días atrás por Eduardo “Wado” de Pedro —ex ministro del Interior— acerca de la radicalización y los límites del último gobierno peronista, Tolosa Paz afirmó que la discusión debe abandonar la personalización y concentrarse en el diseño de políticas públicas.

La diputada también abordó su relación con La Cámpora: “Posiblemente haya compañeros que hoy están enrolados en La Cámpora donde tenemos muchísimos puntos de acuerdo y quizás en otros puntos no acordamos. Yo creo que lo que tiene que unir a este frente político o a esta alternativa nacional, primero tienen que sintetizarnos las ideas. Segundo, tenemos que tener claridad sobre la síntesis de esas ideas, que tiene que ver con que posiblemente en todo no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en la estructura más importante para desarrollar el país nos tenemos que poner de acuerdo y nos tenemos que atar para que no haya sorpresas".

Tolosa Paz estableció que un indulto a Cristina Kirchner es "de fácil resolución"

Reforma judicial como condición para atraer inversiones

Al referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner, Tolosa Paz se distanció de la propuesta de un eventual indulto y consideró indispensable impulsar una reforma estructural de la justicia para restablecer la confianza social y la previsibilidad económica.

“Estoy de acuerdo que tenemos que hacer algo mucho más interesante que eso, que es de fácil resolución (el indulto) y es animarnos a discutir qué justicia quiere la Argentina para los próximos treinta años. Mucho se habla de dar un marco jurídico para las inversiones, pero nadie invierte en un país que tiene una justicia totalmente degradada. Estamos conscientes de que el organismo que tiene que seleccionar jueces y luego, por supuesto, medir su desempeño es casi un nicho de putrefacción".

Por lo cual, la diputada manifestó que la selección y el desempeño judicial deben transformarse para definir “qué tipo de corte necesitamos”, cuántos miembros y con qué lógica federal funcionará la Corte Suprema, así como la implementación de mecanismos efectivos de juicio político y sanción a magistrados.

Victoria Tolosa Paz también apuntó contra la justicia (AP Foto/Rodrigo Abd)

En tanto, denunció que los tribunales federales “tienen más denuncias de corrupción los propios magistrados que deberían impartir justicia de cara a toda la sociedad”. Y advirtió que sin una transformación institucional profunda, la Argentina “no podrá construir un país normal” que sea habitable para las próximas generaciones.

En su intervención, Tolosa Paz reiteró que la defensa de la democracia constituye el único límite innegociable frente a intentos de reinstalar teorías que minimicen los crímenes de la dictadura. Y concluyó que “la mayoría del pueblo argentino reivindica, por supuesto, la democracia”, a cincuenta años del último golpe de Estado, colocando el valor democrático como pilar central para cimentar cualquier acuerdo nacional de cara a las próximas elecciones de 2027.