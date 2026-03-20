Sergio Massa descarta competir por la sucesión de Kicillof y busca instalar a un intendente propio

Axel Kicillof y Sergio Massa en la gobernación bonaerense

El último candidato a presidente por el peronismo y ex ministro de Economía, Sergio Massa, empezará a trabajar en la construcción de un gran frente que busque ser oferta electoral en 2027 para enfrentar a Javier Milei. El líder del Frente Renovador le informó a los suyos en las últimas semanas que, hoy por hoy, no tiene intenciones de disputar una candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, como se repitió en distintos espacios al calor de los diversos nombres que empezaron a correr y a mostrarse como opción electoral para la sucesión de Axel Kicillof. Sin embargo, la consideración cambia cuando se le consulta por una postulación nacional.

Quienes mantienen trato con el tigrense reconocen que está activo y todos los días recibe dirigentes en sus oficinas de Libertador en el barrio porteño de Recoleta. Por allí, en las últimas semanas, han pasado gobernadores peronistas, intendentes del interior del país, de la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales y demás dirigentes. Habla tanto con Cristina Kirchner como con Axel Kicillof. Su teléfono sigue activo. Cuando fue la negociación por el PJ bonaerense, que terminó con Kicillof como presidente partidario, ambas terminales -MDF y kirchnerismo- lo consultaron. Salomónico, cuentan quienes estuvieron al tanto de esas conversaciones, se limitaba a responder que él era del Frente Renovador.

En el FR, los intendentes que tiene en la provincia de Buenos Aires lo instalaron como un posible candidato a la gobernación en 2027. Massa optó, por el momento, por correrse de esa conversación que hoy tiene interesados a algunos jefes comunales y funcionarios provinciales. Los nombres ya son de público conocimiento: la intendenta Mariel Fernández (Moreno); y sus pares Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo), Julio Alak (La Plata); la diputada provincial e intendente en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza o los ministros provinciales Gabriel Katopodis (Infraestructura), Carlos Bianco (Gobierno) o incluso Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad).

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández inauguró un local propio y juntó a distintos posibles candidatos bonaerenses por el peronismo

La intención del Frente Renovador es ser parte de esa conversación y aunque hoy Massa delegue temas bonaerenses en Alexis Guerrera, Malena y Sebastián Galmarini, Rubén Eslaiman o Javier Osuna; sí piensa en una figura propia para sumar a ese pelotón de posibles candidatos. Se trata del intendente de San Fernando, Juan Andreotti.

El jefe comunal del distrito del norte del conurbano gobierna su municipio desde 2019. Sin embargo, proviene de la misma gestión municipal, ya que desde 2011 acompañaba a su padre, Luis Andreotti, quien era jefe comunal de San Fernando. Massa ve en Juan Andreotti una figura joven, de gestión y capaz que disputar electoralmente en 2027.

A la par, el líder del FR piensa en un esquema nacional. A quienes lo visitan les repite que primero hay que generar un instrumento, antes que una herramienta electoral. Traducido: acomodar y acordar qué hacer con distintos temas. Sobre todo en lo que respecta al programa económico luego del punto de inflexión en todos sus aspectos que significó la llegada de Javier Milei a Casa Rosada.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, con Massa y Kicillof

Es parte de la discusión que empezó a abordar el peronismo. Massa ya les dijo a algunos dirigentes que hay que desapegarse de la nostalgia y entender “que la gente vota para adelante”. Además de que hay que darse cuenta de que actualmente el movimiento político más grande de la Argentina no es el peronismo, sino el antiperonismo.

Al igual que el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, advierte que hay que analizar la estrategia que aplicó el Partido de los Trabajadores (PT) para que Lula derrotara a Jair Bolsonaro en 2022 y volviera a la presidencia de Brasil. En el Frente Renovador dicen que ese concepto se lo transmitió Massa hace algunas semanas y que el diputado rionegrino lo repite. En el medio, se dio el encuentro entre la expresidenta y el excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Más allá de lo que pueda gestar el gobernador bonaerense, Axel Kicillof y su intención de ser candidato en 2027, las distintas terminales del peronismo se están moviendo subterráneamente.

Algunos dirigentes no descartan a Massa como opción para 2027. El último candidato presidencial del peronismo tampoco se ve fuera de esa discusión, aunque a sus allegados les confió que si no es el año que viene, podría ser en 2031.