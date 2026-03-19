El armado anti Milei extiende sus fronteras y prepara más encuentros para sumar peso político

Los legisladores del peronismo federal que se reunieron con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela

La dirigencia inmiscuida en la construcción electoral del armado anti Milei sigue dando pasos en una misma dirección: quiere sumar a distintos sectores, articular acuerdos y acercar posiciones dentro y fuera del gran universo peronista. Ayer hubo dos reuniones que dejaron imágenes trascendentes para la película de la construcción opositora.

Una se llevó a cabo en las oficinas de la diputada Victoria Tolosa Paz, a pocas cuadras de la Casa Rosada. Allí, en el atardecer del miércoles, un grupo de diputados del peronismo del interior se reunió con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Alrededor de una extensa mesa ovalada se sentaron, además del mandatario norteño y la diputada bonaerense, los legisladores Guillermo Michel, Gustavo Bordet y Adán Bahl (Entre Ríos); Ernesto “Pipi” Alí (San Luis), Kely Olmos (CABA), Sergio Dolce (Chaco), Hilda “Beba” Soria y Gabriela Pedrali (La Rioja); más Ricardo Herrera, funcionario del gobierno riojano y hombre de confianza del “Gitano”.

Durante la reunión hubo un punto de acuerdo central: el único límite para la construcción de una alternativa política es Milei. Tanto Quintela como el grupo de legisladores creen que ni la dirigencia ni la gente debe creer que hay que edificar una opción a la gestión libertaria planteando una lógica de amigos y traidores.

“Estamos hablando con todos los sectores, aún también con sectores que en la primera etapa del gobierno de Milei le aportaron márgenes de gobernabilidad en el Congreso”, le dijo uno de los presentes a Infobae tras la reunión.

El "Gitano" Quintela junto a Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz

En la reunión se insistió mucho sobre la idea de que “no hay que medir el peronismo en sangre” de los dirigentes que son parte de otras tribus dentro del enorme universo justicialista. “Eso no sirve. La única forma es ampliar”, indicó un diputado a este medio.

En lo que pareció ser un mensaje para Axel Kicillof, algunos de los presentes, que tienen aspiraciones en sus provincias para la elección a gobernador, dijeron que no quieren “que vayan desde el AMBA a buscarlos para una foto”. El grupo del peronismo federal empuja la construcción de una alternativa desde una esquina diferente a la del gobernador bonaerense. “Si después convergemos, se verá. Ahora vamos por un camino distinto”, suelen decir.

Uno de los puntos claves que se trató en la reunión fue la necesidad de hacer pie y avanzar en la articulación de sociedades políticas en el centro del país. Especialmente en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos. La idea es que esas provincias sea parte fundamental del armado opositor.

No parece casualidad que en el comienzo de esta semana Kicillof haya desembarcado virtualmente en Córdoba, a través de un acto organizado por el ex senador nacional Carlos Caserio. Las provincias del centro del país son realmente importantes en términos electorales y el peronismo perdió en todas en el última elección nacional. En ese sentido hay una mirada compartida entre ambos sectores respecto a la necesidad de robustecer el armado político en esa zona de la Argentina.

Quitela recibirá este jueves a "Wado" de Pedro para acercar posturas sobre la construcción de una alternativa política

“No estamos construyendo un espacio o un frente con la etiqueta “Peronismo No K”, somos peronistas que lo que queremos es construir una alternativa política y no vamos a etiquetar a nadie”, fue el mensaje que bajó Quintela en la reunión. Así le puso la marca de amplitud a la construcción política. Tal es así lo que piensa que este jueves recibirá en La Rioja a Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde, dos senadores de La Cámpora y del círculo político más chico de Cristina y Máximo Kirchner.

De Pedro tiene la misión y el objetivo de acercar posiciones, y trazar un horizonte con el gobernador riojano para saber hacia dónde va la construcción de la alternativa política. Quintela habla con todos y trata de hacer equilibrio. Pero su perfil es distinto al que tiene La Cámpora o el cristinismo más duro.

Tolosa Paz, que es una de las principales promotoras de los encuentros, consideró en la reunión que es importante trabajar y acercar posiciones con sectores que le dieron gobernabilidad a Javier Milei en el primer tramo de su mandato. En esa lista aparecen los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), además del peronismo cordobés de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, y sectores del radicalismo.

“A mí no me van a encontrar nunca haciendo análisis forense del accionar político de un compañero o de un dirigente político que hoy sintoniza con la idea de terminar con Milei. Hoy nos une esa certeza”, dijo la diputada bonaerense.

El abrazo a los ex libertarios

Ayer se conoció una de las imágenes más impactantes y sorpresivas de la película del armado anti Milei. Fue la que identificó la reunión que tuvieron en La Plata el ex diputado Emilio Monzó y el actual legislador nacional Miguel Pichetto con un grupo de legisladores bonaerenses que, en un comienzo, integraron las filas de La Libertad Avanza (LLA), pero después se abrieron y formaron el bloque Unión y Libertad en la Legislatura bonaerense.

Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó junto a miembros del bloque Unión y Libertad de la Legislatura bonaerense

“Coincidimos en la necesidad de construir una propuesta capitalista, moderna y productiva bajo un frente nacional amplio. La Argentina que viene se construye sumando voluntades y con una mirada federal”, escribió Pichetto en sus redes sociales, dejando en claro que hay una decisión consistente de trabajar en unidad a partir de ahora.

“Sirve para sumar. Y, además, es la muestra de que Emilio está trabajando activamente en este proceso”, sostuvo uno de los dirigentes del peronismo federal ante la consulta de Infobae. En la foto aparecen los diputados provinciales Carlos Kikuchi, Sergio Vargas, Paola Ventura, Martín Rozas y Silvina Vaccarezza, denominados vulgarmente como “libertarios blue”.

Kikuchi fue uno de los principales armadores libertarios en el comienzo de la aventura política de Javier Milei. Fue partícipe de los primeros acuerdos entre La Libertad Avanza y los partidos más chicos del interior. Pero apenas arrancó el armado del Gobierno, se divorció de los hermanos Milei, antes del desembarco en la Casa Rosada.

“Nosotros somos liberales, tenemos ideas de centroderecha. El único espacio nacional que existe es el peronismo, ahí discutimos si es con el kirchnerismo o no, que se ha construido como centro-izquierda. Pensamos en hacer un bloque con todo el peronismo del interior", dijo Kikuchi en mayo del año pasado, en la previa de las elecciones bonaerenses. Una pequeña muestra de dónde está parado.

Una de las novedades, en imágenes, es la aparición pública de Monzó, que está trabajando decididamente en la articulación del bloque anti Milei. Tras cuatro años en la Cámara de Diputados, decidió volver a encontrarse con la tarea que tuvo diez años atrás, cuando participó de la edificación de Juntos por el Cambio y fue uno de los principales articuladores del armado nacional.

Horacio Rodríguez Larreta le hizo un guiño al peronismo para el camino que viene de cara al 2027 (Maximiliano Luna)

En el peronismo federal que impulsa el armado anti Milei está presente la idea de abrazar a los pequeños sectores opositores al Gobierno, con el objetivo de ampliar en los extremos el frente electoral y evitar que queden en el camino pequeñas expresiones que puedan tener un juego propio en las elecciones. Es decir, quieren evitar que se dinamite el escenario opositor y se pierdan puntos en el camino.

El peronismo del interior tiene en su ADN una mirada menos progresista que la del cristinismo. Hay extremos bien marcados en el amplio espectro opositor. Tal vez una forma de graficarlo sea la declaración del legislador porteño “Pitu” Salvatierra, quien aseguró: “Ideológicamente estoy más cerca de Bregman que de Pichetto”. Un cristinista de izquierda que podría terminar confluyendo en un mismo frente electoral con un peronista de derecha.

En la otra punta del escenario político Horario Rodríguez Larreta, que presentó un espacio político nuevo y dijo que quiere volver a ser jefe de Gobierno porteño, dejó una frase que va a dar vuelta por las arterias peronistas en los próximos días. “Yo con la Libertad Avanza no tengo nada que ver. He trabajado con mucha gente que venía del peronismo a lo largo de nuestra carrera en el PRO. Con algunas cosas tengo coincidencias”, planteó en una entrevista brindada al canal de streaming Gelatina.

Rodriguez Larreta tiene un perfil ultra opositor a Milei, ya ha dejado claro que está lejos del PRO que cerró filas con el gobierno nacional y advirtió que no habla con Macri porque no tienen coincidencias. Es un lobo solitario, con capacidad y potenciales votos para armar una alternativa en la Ciudad de Buenos Aires. El peronismo lo mira de reojo pero no lo rechaza.

Está en marcha un nuevo proceso político que, mirado desde esta parada al lado del camino, tendrá relaciones políticas nuevas e impensadas. Nudos de poder sorpresivos y encuentros de caras conocidas y sin asociación en el pasado. La oposición está decidida a jugar a fondo. Si se unen o no, se sabrá en el último minuto. Mientras tanto, dan señales sobre el destino hacia donde quieren ir.