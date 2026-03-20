Política

Entre Ríos: la Justicia Federal apunta a las complicidades en el complot narcocriminal que se habría planeado en una cárcel

La investigación hizo zoom sobre agentes penitenciarios que habrían facilitado elementos al narco Leonardo Airaldi para planear los crímenes. En la fuerza “no hay lugar para delincuentes”, dijo el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, una de las posibles víctimas

Guardar
Leonardo Airaldi está acusado de
Leonardo Airaldi está acusado de haber planeado los asesinatos de un fiscal federal, un juez federal y del ministro de Seguridad de Entre Ríos

La pesquisa sobre el material secuestrado en los allanamientos realizados en la cárcel de Gualeguaychú podrían conducir a las primeras imputaciones en los próximos días. El foco de atención principal es Leonardo Airaldi. El capo narco fue señalado por otros tres presos como autor de un plan criminal. El objetivo era matar al fiscal federal José Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Pero, además, la lupa se posa sobre la actitud de los guardiacárceles. Si los agentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos no hubieran hecho la vista gorda, no habría sido posible que Airaldi se convirtiera en el “dueño del pabellón”.

Al igual que los otros 16 procesados y condenados por la Justicia Federal de Entre Ríos, el ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante estaba alojado en el ala “E” de la granja penitenciaria “El Potrero”, ubicada en el sur de la provincia. En el allanamiento al lugar, se encontraron celulares y otros elementos de interés para la causa.

Según los testimonios que llevaron a develar el supuesto complot, allí se hacía lo que él quería. Incluso hay indicios que corroboran que en algún momento hizo ingresar carne a fin de hacer un asado para todo el ala en el que estaba detenido.

“No hay lugar para delincuentes” en las fuerzas de seguridad provinciales, afirmó Roncaglia a Infobae. En caso de que agentes penitenciarios sean imputados, el ministerio a su cargo iniciará acciones. Lo primero es un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. La cadena de complicidades tendría varios eslabones.

El Servicio Penitenciario no pasa por su mejor momento. En diciembre, tres presos se escaparon de la Unidad 1 de Paraná. Salieron caminando y por la puerta principal. A comienzos de 2026, una pelea entre internos de la misma cárcel terminó con un muerto.

Cómo sigue la causa

Esta semana, el fiscal José
Esta semana, el fiscal José Candioti estuvo cara a cara con Airaldi

Airaldi aún no ha sido imputado. Para llegar a ese punto, la Fiscalía Federal a la que se delegó la pesquisa debe terminar de reunir elementos probatorios. Mientras, el Juez Federal de Gualeguaychú que interviene, Hernán Viri, rechazó planteos de nulidad realizados por la abogada del sospechoso principal, Mariana Barbitta.

La letrada pretendía anular todo lo actuado, desde el principio. En el planteo entraban el allanamiento en la cárcel, el secuestro de teléfonos y el acto de apertura de la causa. Ahora, Barbitta puede apelar la decisión de Viri ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.

El acusado está ahora en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Fue luego de que se lo declarara interno “de alto riesgo”. En la semana se lo llevó a Paraná. Tuvo que ser identificado en el juicio que se le sigue por dos causas de narcotráfico.

Durante la indagatoria, que se extendió por varias horas, Airaldi estuvo cara a cara con Candioti. “Aprovecho para solidarizarme con el fiscal”, dijo en un tramo de su exposición. “En ningún momento se me ocurrió hacer una amenaza a él o a otra persona. Lo que más amo es la vida y jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a nadie”, agregó.

Cómo se conoció el complot

El presunto plan narcocriminal de
El presunto plan narcocriminal de Airaldi fue revelado por otros tres detenidos

Otro capo narco, Daniel “Tavi” Celis, y otros dos internos que compartían el pabellón con Airaldi fueron quienes revelaron el plan. Según sus dichos, el principal acusado se habría jactado de haber pagado USD 40 mil a sicarios uruguayos para liquidar a Candioti y Ríos en Punta del Este. A Roncaglia lo eliminaría en Entre Ríos. El lugar y el momento era un recorrido en moto a la quinta de unos amigos donde solía ir los fines de semana.

Los tres detenidos declararon frente al fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, el viernes 20 de febrero. El funcionario pidió al juez Hernán Viri una orden de allanamiento. Horas después, el Escuadrón 56 de Gendarmería entró al pabellón “E”. Dentro de los elementos principales que se incautaron figuran tres celulares. Airaldi habría usado uno de ellos y hasta habría digitado operaciones en el exterior.

Esos teléfonos están siendo peritados. Hay muchos archivos. De la información que contengan pueden aparecer indicios que corroboren o den verosimilitud al esquema criminal. Además, de las imágenes, audios y textos que contienen surgirían nuevas puntas que llevarían a la producción de más pruebas.

Temas Relacionados

Leonardo AiraldiNarcotráficoEntre RíosJosé CandiotiLeandro RíosNéstor RoncagliaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Sergio Massa descarta competir por la sucesión de Kicillof y busca instalar a un intendente propio

En medio de los nombres que emergen dentro del peronismo para la discusión bonaerense, el ex ministro de Economía se corre de ese bolillero, pero avisa que trabajará para construir un gran frente anti Mieli. Qué piensa para 2027

Sergio Massa descarta competir por

La intimidad del Gobierno tras otra semana de turbulencias: dardos a la oposición y defensa del rumbo

En el oficialismo acusan a “la casta” de querer afectar a la administración libertaria y confían en que la agenda marcada por la causa $Libra y la polémica por los viajes de Adorni pasará con los días. Los intentos de equilibrio del Presidente

La intimidad del Gobierno tras

Un ex intendente bonaerense se sumó al equipo de Diego Santilli en el Ministerio del Interior

Se trata de otro de los dirigentes que abandonaron al PRO para sumarse a La Libertad Avanza

Un ex intendente bonaerense se

Con fuertes críticas a la oposición y los empresarios, Milei dijo que hay una “carnicería” contra su Gobierno

El mandatario participó del Foro Económico del NOA, en Tucumán. En sus palabras, retomó las ideas de Adam Smith, habló de la IA y cuestionó a quienes pretenden generar “salarios más bajos y puestos de peor calidad”

Con fuertes críticas a la

Gabriel Sánchez Zinny , jefe de Gabinete porteño: “El PRO tiene el desafío de presentarse el año que viene”

El funcionario dio detalles del encuentro de más de 3.000 dirigentes del espacio llevado a cabo hoy donde según explicó sirvió para “debatir políticas públicas, reforzar la gestión y consolidar la presencia en todo el país, con la mira puesta en mantener la cohesión partidaria”

Gabriel Sánchez Zinny , jefe
DEPORTES
Las 4 obras que Boca

Las 4 obras que Boca Juniors tendrá listas después del Mundial 2026 para activar la construcción de la cuarta bandeja de La Bombonera

15 frases de Riquelme tras el sorteo de la Libertadores: los rivales de Boca, optimismo por llegar a la final y un mensaje al plantel

Los argentinos Alex Barrena y Lautaro Midón avanzaron con autoridad a los cuartos de final del Challenger de Asunción

Cinco argentinos salen a la cancha en el Masters 1000 de Miami: horarios y cruces de la jornada

Del abrazo entre Riquelme y Ramón Díaz al show de Ruggeri: las perlitas del sorteo de la Copa Libertadores

TELESHOW
Drink The Sea, la banda

Drink The Sea, la banda integrada por figuras del rock internacional, debuta en Argentina: su amor por el asado y Soda Stereo

Quiénes son Los del Espacio, el grupo detrás del hit que desató la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes

Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity, habló con Teleshow: “El premio no va a ser para mí”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Así abandonó Andrea del Boca la casa de Gran Hermano, en medio de dudas sobre su continuidad: “Gracias por este viaje”

INFOBAE AMÉRICA

El estrecho de Ormuz tiene

El estrecho de Ormuz tiene una larga historia de perturbaciones

El sorprendente origen de la frutilla: científicos rastrean datos evolutivos y revelan su historia desconocida

Emiratos Árabes Unidos desmanteló una “red terrorista” financiada y operada por Hezbollah e Irán

Líderes de la UE exigieron a la Comisión medidas “sin demora” ante la suba de combustibles y electricidad por la guerra en Medio Oriente

Con luces y sombras, la película de Peaky Blinders se interna en el legado sobrenatural de su protagonista