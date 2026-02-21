Crimen y Justicia

Desbarataron un plan para matar al ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal desde una cárcel de Entre Ríos

Una investigación iniciada por el testimonio de un recluso reveló un complot ideado por un capo narco que incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de sumas importantes por cada objetivo en la lista

Guardar
El intento de atentado fue
El intento de atentado fue organizado desde la Unidad Penal 9 de Diamante

Un capo narco detenido le habría pagado a un sicario uruguayo para que ejecute a funcionarios judiciales argentinos: la confesión de otro preso permitió evitar el doble crimen y la Gendarmería allanó la cárcel desde donde se hizo la planificación. El objetivo del plan era terminar con las vidas del fiscal Ignacio Candioti y del juez Leandro Ríos, según información publicada por el diario regional El Argentino de Gualeguaychú. Fuentes oficiales indicaron a Infobae que el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, también figuraba entre los blancos.

El autor intelectual de la maniobra sería un poderoso capo narco oriundo de Diamante, alojado en la Unidad Penal 9 de esa ciudad. El perfil encaja con la figura de Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural diamantina. Tiene 44 años y es nacido en Mar del Plata. Airaldi enfrenta dos causas por narcotráfico y, en los últimos días, el Tribunal Oral Federal rechazó un planteo de su defensa para dividir los expedientes por los que será juzgado desde el martes 24 en Paraná. Una causa se originó en la capital entrerriana en 2019 y apunta a una banda narco que involucraba a catorce personas. La otra se generó en Santa Fe durante 2022, cuando se incautaron 30 kilogramos de cocaína en la zona de Puerto Gaboto. Su abogada defensora es Marian Barbitta.

La acusación en esas audiencias estuvo a cargo de Candioti; Ríos, por su parte, tuvo la instrucción de uno de los casos; y Roncaglia fue jefe de la Policía Federal hasta 2019, antes de liderar la división Drogas Peligrosas. Todos residen en Paraná, a 290 km de donde permanece alojado el supuesto autor intelectual.

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad
Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos

El dato sobre el operativo criminal provino de un interno que oficia como informante de las autoridades. Este hombre describió en detalle lo que ocurre dentro de la Unidad Penal de Gualeguaychú, y en particular el poder que ejerce este capo narco sobre los demás internos y el personal carcelario.

Según los dichos del testigo, Airaldi habría mencionado que el magistrado “le había inventado una causa” y el fiscal tendría “todo arreglado para condenarlo a 15 años”.

Cómo se planearon las muertes

El detenido que permitió desbaratar el plan relató además que, con el objetivo de llevar adelante los asesinatos, el capo narco habría contratado a un sicario uruguayo. El pago acordado sería de USD 40.000. El lugar de ejecución: Punta del Este. El momento: las vacaciones de Candioti y Ríos en las playas uruguayas.

El fiscal Ignacio Candioti, uno
El fiscal Ignacio Candioti, uno de los funcionarios a los que querían matar en Entre Ríos

El atentado contra Roncaglia estaba planeado para producirse cuando se dirigiera en moto hasta la quinta de unos amigos cerca de Paraná. El precio por el ministro iba a ser mayor debido a que el crimen debía cometerse en Argentina.

La confesión del testigo policial menciona detalles escalofriantes. El plan criminal debía ejecutarse con dos autos: en uno irían los asesinos y en el otro, un tacho con cal destinada a colocar el cadáver. Esta sustancia, altamente corrosiva, consumiría todos los tejidos orgánicos en poco tiempo.

Cómo se desbarató el plan criminal

El ministro de Seguridad provincial supo de estas acusaciones a través del Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del Director de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour.

El preso relató todo ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien luego requirió al juez Hernán Viri la orden de allanamiento de la cárcel. El operativo se ejecutó el viernes 20 en horas de la tarde por el Escuadrón 56 de Gendarmería, que tiene asiento en la localidad del sur entrerriano.

Parte de la declaración del
Parte de la declaración del recluso que permitió desbaratar el plan

La Policía y el Servicio Penitenciario provincial apoyaron la requisa. Se secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación. Así lo informó una alta fuente judicial citada por El Argentino de Gualeguaychú. La gravedad de lo denunciado mantiene abiertas las investigaciones.

La revelación del plan criminal provocó conmoción en los funcionarios públicos que estaban en la mira. Por eso se ha dispuesto un esquema especial de protección de ellos y sus familias.

El fiscal Rebollo tiene a cargo la causa que, por ahora, tramitará en la Justicia Federal de Gualeguaychú.

Temas Relacionados

Leonardo AiraldiParanáTribunal Oral FederalGendarmería NacionalNarcotráficoSicariatoúltimas noticiasNéstor Roncaglia

Últimas Noticias

Los videos que complican a la joven que atropelló y mató a un motociclista en Córdoba

Camila Zabala, de 20 años, está detenida desde el 14 de febrero por la muerte de Cristian Martín Alanis, de 35. Manejaba a alta velocidad y alcoholizada, según determinó la Justicia

Los videos que complican a

Tiene 20 años y es fanática de las carreras de autos: quién es la joven que atropelló y mató a un motociclista en Córdoba

La acusada, que manejaba bajo los efectos del alcohol, está detenida. La calificación del expediente es homicidio culposo agravado. Dio positivo de alcoholemia al igual que sus amigas, que viajaban como acompañantes

Tiene 20 años y es

La muerte de Rocío Alvarito: rechazaron el segundo pedido de excarcelación de su exnovio

Su defensa lo había solicitado días después de que el único acusado por el hecho ampliara su indagatoria ante el fiscal Álvaro Garganta. Seguirá detenido por privación ilegítima de la libertad

La muerte de Rocío Alvarito:

Brutal golpiza a la salida de un boliche en La Plata: seis jóvenes fueron aprehendidos

Ocurrió en la madrugada de este sábado. El ataque fue contra una chica de 33 años. La causa fue caratulada como lesiones en riña

Brutal golpiza a la salida

Detuvieron a dos adolescentes con antecedentes que intentaron robar una moto en el centro porteño

Los ladrones tienen 15 y 17 años. Ambos intentaron escapar al ver que la Policía de la Ciudad los seguía

Detuvieron a dos adolescentes con
DEPORTES
El informe de la Formula

El informe de la Formula 1 que revela cuáles podrían ser los dos rivales directos para el Alpine de Colapinto y Gasly

Los cambios de último momento que realizaría la Fórmula 1 para uno de los temas más polémicos del nuevo reglamento

El mensaje de Edinson Cavani después de ser silbado en la Bombonera tras el empate de Boca Juniors y Racing

El golazo que sufrió Dibu Martínez en el empate que rescató Aston Villa a los 87 minutos ante Leeds por la Premier League

A horas de jugar por la 6ª fecha del Torneo Apertura, Independiente anunció el arribo de su tercer refuerzo

TELESHOW
La reacción de Nicki Nicole

La reacción de Nicki Nicole tras su concierto sinfónico en el Teatro Colón: “Fue mágico para mi”

El divertido regalo que La Joaqui le hizo a LuckRa por su cumpleaños: “Mi esposo precioso”

Emily Lucius y Rodrigo Valladares, sobrino de Mauricio Macri, se casaron por civil: “Ya me pueden decir señora”

María Becerra fue abordada por un famoso instagramer en Nueva York y sorprendió con su fluidez al hablar en inglés

La inesperada coincidencia entre Ernesto Tenembaum y Federico D’Elía que evocó a la escena icónica de “Un novio para mi mujer”

INFOBAE AMÉRICA

El nuevo álbum de Mumford

El nuevo álbum de Mumford & Sons expande los límites del folk en el siglo XXI

Arqueología panameña avanza con nueva temporada en la necrópolis de El Caño

Fuerte golpe al narcotráfico en Guatemala: hallan 111 kilos de cocaína en allanamiento en Retalhuleu

Miles de estudiantes iraníes vuelven a desafiar al régimen con nuevas protestas al grito de “muerte a Khamenei” y “libertad”

Quién es quién en la compleja estructura de poder de la dictadura cubana