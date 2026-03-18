Política

El capo narco y el fiscal al que habría planificado matar estuvieron frente a frente en un juicio cargado de tensión

Leonardo Airaldi declaró en el juicio por narcotráfico que se le sigue en Paraná. A pocos metros estaba José Candioti, a quien pretendía asesinar. El acusado negó el complot y hasta se solidarizó con el funcionario judicial

Guardar
Leonardo Airaldi declaró en el
Leonardo Airaldi declaró en el juicio que se le sigue por narcotráfico

Leonardo Airaldi declaró este martes en el juicio que afronta por narcotráfico. A pocos metros de él, se encontraba el fiscal José Candioti, una de las tres personas que el acusado habría planeado asesinar, según el testimonio de un recluso, que derivó en una nueva investigación sobre el ex presidente de la Sociedad Rural de la ciudad entrerriana de Diamante.

El acusado fue trasladado este martes desde el penal de máxima seguridad de Ezeiza a Paraná. Para ello, se dispuso un fuerte operativo. El esquema incluyó un vehículo blindado. Airaldi llegó custodiado por agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI), la tropa de élite del Servicio Penitenciario federal.

El objetivo era que cumpliera con su identificación en el debate. Además, tendría la chance de declarar en el juicio que se le sigue en el Tribunal Oral Federal de la capital entrerriana. Enfrenta cargos por organizar y financiar una banda narco y por almacenar estupefacientes.

Por otro lado, la investigación por el plan criminal para asesinar a Candioti, al juez federal Leandro Ríos y al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, recién da sus primeros pasos en Gualeguaychú. La pesquisa está a cargo del fiscal Pedro Rebollo.

Luego de que Noemí Berros, presidenta del TOF, terminó con las preguntas de rigor, el acusado pidió hablar. “Aprovecho para solidarizarme con el fiscal Candioti”, soltó. El funcionario judicial no se inmutó, aunque la frase cortó el ambiente de la sala.

En un cuarto intermedio posterior, el comentario nervioso que circulaba era que el acusado no negó el complot, sino que se solidarizó con una de las víctimas potenciales. Las expresiones, en rigor, confirmaban la existencia del plan criminal. En Diamante se comenta que el acusado es una persona de hablar de más. Ahora podría haber cometido el mismo error.

“En ningún momento se me ocurrió hacer una amenaza a él o a otra persona”, agregó Airaldi. “Lo que más amo es la vida y jamás se me pasaría por la cabeza sacarle la vida a nadie”, completó.

Leonardo Airaldi enfrenta un juicio
Leonardo Airaldi enfrenta un juicio por narcotráfico y es investigado por un supuesto plan para asesinar a un juez, a un fiscal y al ministro de Seguridad de Entre Ríos

El acusado se sentó junto a otros imputados. En todo momento tuvo colocado su chaleco antibalas A su lado, se apostó un integrante del GEI. La entrada y salida de la sala de audiencias implicó un despliegue inusitado. Airaldi entró esposado por la espalda. Lo escoltaba un grupo de agentes del GEI protegidos por escudos antibalas y cascos. Al frente iba otro uniformado con un arma larga.

El plan criminal que habría diseñado el acusado se conoció el viernes 20 de febrero. Una semana después se lo declaró preso de alto riesgo a pedido de la Justicia. Esto motivó su traslado desde la cárcel de Gualeguaychú, una granja penitenciaria provincial, al penal de Ezeiza. Allí pasa sus días en aislamiento.

El principal acusado fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante, una localidad ubicada a 40 km sur de Paraná. Su familia tenía actividad agropecuaria desde hacía décadas en esa zona.

En qué consiste el supuesto complot

Otro preso por narcotráfico fue quien reveló a la Justicia el presunto plan criminal. Se trata de Daniel “Tavi” Celis, otro capo enfrentado con Airaldi. Ambos convivían en el Pabellón “E” de la cárcel de Gualeguaychú. Allí están los condenados y procesados por la Justicia federal por causas vinculadas al narcotráfico.

Según Celis, Airaldi se habría jactado de haber contratado sicarios uruguayos para liquidar a Candioti y Ríos. El lugar de ejecución sería Punta del Este. Con ese fin, habría pagado USD 40 mil. La razón es que ambos funcionarios judiciales habrían actuado en las causas por las que sería sometido a juicio, consignó en su declaración.

Además, el esquema criminal también comprendía la ejecución de Roncaglia. Antes de ser ministro de Seguridad, el funcionario provincial ocupó la Jefatura de la Policía Federal y, en forma previa, la de Drogas Peligrosas de la fuerza.

Celis hizo esta revelación ante el fiscal federal Pedro Rebollo sin solicitar ninguna medida de resguardo. No pidió, por caso, ser testigo protegido. Lo mismo ocurrió con otros dos internos que declararon en igual sentido.

Tres a cero

Fiscales federales José Candioti y
Fiscales federales José Candioti y Diego Iglesias (titular de la PROCUNAR)

Durante la audiencia, la jueza Berros informó que el cuerpo había tomado la decisión de habilitar la participación de la PROCUNAR como órgano acusador. La Fiscalía especializada en narcocriminalidad se había presentado al juicio con su titular, Diego Iglesias. La defensa de Airaldi, a cargo de Mariana Barbitta, impugnó su presencia.

El TOF consideró que no debía “invadir las atribuciones” del Ministerio Püblico Fiscal. Tampoco le competía “inmiscuirse en las decisiones que, en el ejercicio de sus facultades legales, ha adoptado el Procurador General de la Nación” al designar a Iglesias, detalló Berros al comunicar la decisión.

En ese orden, el Tribunal consideró una atribución del MPF asignar “dos o más” de sus integrantes para participar en el debate. Esto se gritó como un gol en la Procuración. Es que otros Tribunales Federales han limitado a un par de fiscales las acusaciones en los juicios. Algunos son procesos relevantes, como el caso del ARA San Juan en Santa Cruz.

La voz áspera de Berros resonó una vez más en la pequeña sala de audiencias. Fue para anunciar que se había rechazado la nulidad del procesamiento y del requerimiento de elevación a juicio de las dos causas contra Airaldi. Estas eran las últimas acciones que tenía la defensa para frenar el enjuiciamiento. Por eso Fiscalía festejó como una goleada 3 a 0 las decisiones del Tribunal.

Fueron, en total, casi 9 horas de debate. La próxima audiencia será el jueves 26 de marzo. Airaldi seguirá las alternativas por videoconferencia desde Ezeiza.

Temas Relacionados

NarcotráficoLeonardo AiraldiEntre RíosJosé CandiotiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir la designación del nuevo presidente de la UIF

Tras su llegada al Ministerio, el titular de la cartera de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pidió la renuncia de Ernesto Gaspari y propuso a Matías Álvarez como su reemplazo

El Gobierno convocó a una

Qué paritarias peligran por la amenaza oficial de no homologar aumentos salariales por encima de la inflación

La pauta oficial obliga a algunos sindicatos a renegociar los acuerdos ya firmados y en otros a buscar alternativas para que los empresarios paguen igual las mejoras. Quién es quién en el mapa de los incrementos de 2026

Qué paritarias peligran por la

“Empezamos el armado nacional”: Kicillof acelera su construcción y el PJ Bonaerense da una señal de tregua

El mandatario apareció virtualmente en un acto en Córdoba y lanzó sus equipos técnicos. Acercamiento de distintas tribus en el lanzamiento de la intendenta de Moreno para la gobernación

“Empezamos el armado nacional”: Kicillof

Facilidades para desalojar y cambios en las expropiaciones: cómo es el proyecto de propiedad privada del Gobierno

La mesa política se reunió en la Casa Rosada y decidió avanzar, entre otros puntos, con esta iniciativa. Cómo se diseñó y las principales modificaciones al régimen actual

Facilidades para desalojar y cambios

El Senado debatirá hoy la continuidad del juez Carlos Mahiques y la designación de Crexell como embajadora

El oficialismo propone extender 5 años más en el cargo al magistrado y designar a la ex senadora que fue clave para aprobar las ley bases. También tratarán pliegos militares

El Senado debatirá hoy la
DEPORTES
Mano a mano con el

Mano a mano con el padre de Colapinto: “Franco saca más fuerza gracias al apoyo de la gente”

El inquietante marzo que vivió la selección argentina antes de México 86: una gira pobre y la preocupante reflexión de Maradona

Senegal perdió el mayor premio en la historia de la Copa Africana tras ser descalificado por la CAF: la fortuna que recibió Marruecos

Se completó la fecha 11 del Torneo Apertura: las tablas, todos los goles y el cronograma de la próxima jornada

“Siento vergüenza”: Kudelka disparó contra el plantel tras el 0-5 con Lanús y Sensini renunció como director deportivo de Newell’s

TELESHOW
Marcelo Polino: “Antonio Gasalla fue

Marcelo Polino: “Antonio Gasalla fue un maestro para mi”

Antonio Gasalla, a un año de su adiós: el artista que convirtió el humor en una radiografía del país

Quién es el nuevo líder de Gran Hermano que revolucionó la casa y le sacó el derecho a votar a 11 participantes

Escándalo en Gran Hermano entre Solange y Nazareno: la eliminación de Nick que desató gritos, llanto y acusaciones

La honestidad brutal de Thiago Medina sobre su química sexual con Daniela Celis: “Una que otra vez”

INFOBAE AMÉRICA

Mide 89 centímetros, pesa 15

Mide 89 centímetros, pesa 15 kilos y sorprendió a los mejores de NVIDIA: el animatronic con “vida propia” que desafía la tecnología

Las imágenes satelitales comienzan a mostrar los daños causados ​​por la guerra en Medio Oriente

El régimen de Irán amenazó con una represalia “decisiva” tras la muerte de su jefe de seguridad Ali Larijani

No eran gallinas prehistóricas: revelan cómo dinosaurios similares a las aves cuidaban a sus crías

El OIEA informó que un proyectil impactó en el recinto de la central nuclear iraní de Bushehr