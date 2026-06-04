Cómo analiza el PRO los movimientos de Bullrich y la reunión de Macri con dos gobernadores antes del Mundial

El expresidente Mauricio Macri (EFE)

Hay una certeza en el entorno de Mauricio Macri con relación a la última gran polémica que volvió a tensionar la interna del gobierno libertario y que, otra vez, tiene como protagonista a la senadora Patricia Bullrich. Más que una certeza es una definición: la de ser un agente autónomo. “Ella siempre tuvo su agenda propia, esto no me parece que sea sorpresa para nadie; quiere ser Presidenta”, sostuvo un dirigente cercano al exmandatario ante la consulta de Infobae.

Pero más allá de las diferencias por el pirotécnico portazo de Bullrich del espacio que la llevó a competir por la presidencia en 2023 para sumarse a las filas de la LLA, afiliación incluida, hay una coincidencia de fondo: el cuestionamiento al modo en que Milei manejó el caso Michelli. Jimena de la Torre, una abogada cercana a Macri, consejera de la Magistratura de la Nación y miembro fundador de espacios como Bases Republicanas, lo expresó con precisión.

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“La candidata a jueza María Verónica Michelli atravesó todo el proceso de selección previsto por la Constitución y las leyes, fue evaluada y considerada apta para el cargo. La elección entre los ternados es una facultad del Presidente, que decidió primero impulsar su designación y luego retirar el apoyo. Sería saludable para la calidad institucional que explique los motivos de ese cambio de criterio", escribió de la Torre. Y agregó: “La designación de jueces no es un tema menor: impacta directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich en 2023 tras la elección presidencial (AP)

Es una coincidencia puntual. En las oficinas de Balcarce 412 son enfáticos: "Hoy Patricia Bullrich es una persona que para nosotros pertenece a otro espacio político, que es La Libertad Avanza. No tiene nada que ver con el PRO. No tenemos relación con ella, no hay diálogo“, afirmaron a Infobae. A modo de recordatorio, el mismo dirigente explicó: “Siendo presidenta del partido, negoció personalmente un cargo para el nuevo gobierno. Y no hay marcha atrás con eso. Para nosotros no hay marcha atrás”.

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La lectura sobre las motivaciones de Bullrich es compartida por los armadores del PRO a nivel nacional. Para ellos, la senadora no actúa por impulso ni por convicción institucional: actúa con un objetivo de largo plazo.

“Yo creo que los movimientos tienen que ver con que ella sabe que si es por los Milei, en el 2027 no sería nada, no la utilizarían para nada, porque es un estilo que no está acostumbrado a que se los desafíe internamente ni buscan acatamiento total; son movimientos que tienen que ver con mostrar que ella sola puede generar algo”, sostuvieron. Y agregaron: “Lo de la ciudad de Buenos Aires es un chichoneo, una cosa ahí como para jugar un poco, pero el objetivo de ella fue y será la presidencia de la nación”.

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¿Hay posibilidad de un reencuentro entre Bullrich y el PRO? “Lo veo muy difícil, porque ya es una puerta que se ha cerrado. Sería medio forzado. Hoy no lo veo”, admitió a este medio un dirigente que recorre el país para recomponer la estructura macrista, debilitada tras el proceso electoral en 2023. Sin embargo, es una puerta que nadie se anima a cerrar del todo, sobre todo de cara a la negociación política de cara al año que viene, tanto a nivel nacional, como en la ciudad de Buenos Aires. El futuro del bastión fundacional desvela a Macri.

En paralelo a todo este proceso, el exmandatario avanza en su propia estrategia territorial para fortalecer al PRO: el próximo viernes viajará a Paraná para reunirse a solas con el gobernador Rogelio Frigerio y, luego, ambos se trasladarán a Santa Fe, donde los esperará Maximiliano Pullaro.

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Mauricio Macri, Martín Llaryora, Alfredo Cornejo, Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro (VisualesIA ScribNews)

La coordinación del viaje, que incluirá un encuentro con dirigentes provinciales, está a cargo de Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del partido, y del exembajador Ezequiel Sabor, y también de la diputada Gisela Scaglia, exvicegobernadora y presidenta del PRO santafecino. El punto central de la jornada será un acto convocado en la ciudad de Santa Fe, en el salón Ríos de Gula, ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe, previsto para las 18:30.

Será otra foto con significado político para el expresidente, que en los últimos dos meses ya se reunió en público y en privado con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

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Macri, luego, viajará a Estados Unidos para participar de la ceremonia de apertura del Mundial de Futbol, en su rol de presidente de la Fundación FIFA. Casualidad, o no, Patricia Bullrich también tiene a Santa Fe en su agenda de corto plazo. Fue invitada por la Sociedad Rural de San Justo, en agosto.