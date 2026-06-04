Política

Cómo analiza el PRO los movimientos de Bullrich y la reunión de Macri con dos gobernadores antes del Mundial

En el partido amarillo hay un diagnóstico unánime: las maniobras de la senadora no sorprenden a nadie. Cómo sigue la agenda del ex presidente

Guardar
Google icon
El expresidente Mauricio Macri (EFE)
El expresidente Mauricio Macri (EFE)

Hay una certeza en el entorno de Mauricio Macri con relación a la última gran polémica que volvió a tensionar la interna del gobierno libertario y que, otra vez, tiene como protagonista a la senadora Patricia Bullrich. Más que una certeza es una definición: la de ser un agente autónomo. “Ella siempre tuvo su agenda propia, esto no me parece que sea sorpresa para nadie; quiere ser Presidenta”, sostuvo un dirigente cercano al exmandatario ante la consulta de Infobae.

Pero más allá de las diferencias por el pirotécnico portazo de Bullrich del espacio que la llevó a competir por la presidencia en 2023 para sumarse a las filas de la LLA, afiliación incluida, hay una coincidencia de fondo: el cuestionamiento al modo en que Milei manejó el caso Michelli. Jimena de la Torre, una abogada cercana a Macri, consejera de la Magistratura de la Nación y miembro fundador de espacios como Bases Republicanas, lo expresó con precisión.

PUBLICIDAD

“La candidata a jueza María Verónica Michelli atravesó todo el proceso de selección previsto por la Constitución y las leyes, fue evaluada y considerada apta para el cargo. La elección entre los ternados es una facultad del Presidente, que decidió primero impulsar su designación y luego retirar el apoyo. Sería saludable para la calidad institucional que explique los motivos de ese cambio de criterio", escribió de la Torre. Y agregó: “La designación de jueces no es un tema menor: impacta directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.

Elecciones 2023 Argentina - Bunker Patricia Bullrich JxC
Mauricio Macri y Patricia Bullrich en 2023 tras la elección presidencial (AP)

Es una coincidencia puntual. En las oficinas de Balcarce 412 son enfáticos: "Hoy Patricia Bullrich es una persona que para nosotros pertenece a otro espacio político, que es La Libertad Avanza. No tiene nada que ver con el PRO. No tenemos relación con ella, no hay diálogo“, afirmaron a Infobae. A modo de recordatorio, el mismo dirigente explicó: “Siendo presidenta del partido, negoció personalmente un cargo para el nuevo gobierno. Y no hay marcha atrás con eso. Para nosotros no hay marcha atrás”.

PUBLICIDAD

La lectura sobre las motivaciones de Bullrich es compartida por los armadores del PRO a nivel nacional. Para ellos, la senadora no actúa por impulso ni por convicción institucional: actúa con un objetivo de largo plazo.

“Yo creo que los movimientos tienen que ver con que ella sabe que si es por los Milei, en el 2027 no sería nada, no la utilizarían para nada, porque es un estilo que no está acostumbrado a que se los desafíe internamente ni buscan acatamiento total; son movimientos que tienen que ver con mostrar que ella sola puede generar algo”, sostuvieron. Y agregaron: “Lo de la ciudad de Buenos Aires es un chichoneo, una cosa ahí como para jugar un poco, pero el objetivo de ella fue y será la presidencia de la nación”.

¿Hay posibilidad de un reencuentro entre Bullrich y el PRO? “Lo veo muy difícil, porque ya es una puerta que se ha cerrado. Sería medio forzado. Hoy no lo veo”, admitió a este medio un dirigente que recorre el país para recomponer la estructura macrista, debilitada tras el proceso electoral en 2023. Sin embargo, es una puerta que nadie se anima a cerrar del todo, sobre todo de cara a la negociación política de cara al año que viene, tanto a nivel nacional, como en la ciudad de Buenos Aires. El futuro del bastión fundacional desvela a Macri.

En paralelo a todo este proceso, el exmandatario avanza en su propia estrategia territorial para fortalecer al PRO: el próximo viernes viajará a Paraná para reunirse a solas con el gobernador Rogelio Frigerio y, luego, ambos se trasladarán a Santa Fe, donde los esperará Maximiliano Pullaro.

Ilustración acuarela de Mauricio Macri con micrófono, Martín Llaryora, Alfredo Cornejo, Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro. Fondo abstracto con la sigla IDEA.
Mauricio Macri, Martín Llaryora, Alfredo Cornejo, Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro (VisualesIA ScribNews)

La coordinación del viaje, que incluirá un encuentro con dirigentes provinciales, está a cargo de Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del partido, y del exembajador Ezequiel Sabor, y también de la diputada Gisela Scaglia, exvicegobernadora y presidenta del PRO santafecino. El punto central de la jornada será un acto convocado en la ciudad de Santa Fe, en el salón Ríos de Gula, ubicado en la zona del Puerto de Santa Fe, previsto para las 18:30.

Será otra foto con significado político para el expresidente, que en los últimos dos meses ya se reunió en público y en privado con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Macri, luego, viajará a Estados Unidos para participar de la ceremonia de apertura del Mundial de Futbol, en su rol de presidente de la Fundación FIFA. Casualidad, o no, Patricia Bullrich también tiene a Santa Fe en su agenda de corto plazo. Fue invitada por la Sociedad Rural de San Justo, en agosto.

Temas Relacionados

PROPatricia BullrichLa Libertad AvanzaElecciones presidencialesMauricio MacriÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los sindicatos educativos de la CGT planifican un paro docente en todo el país para después del Mundial

Así lo confirmaron en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero, donde crece el malestar porque el salario mínimo del sector sigue en $500 mil desde hace un año y el Gobierno no mejora su propuesta de aumento

Los sindicatos educativos de la CGT planifican un paro docente en todo el país para después del Mundial

Kicillof esquiva los ataques del Gobierno y La Cámpora y le da fuerza a su perfil electoral en el interior

El gobernador bonaerense presentó su libro en Corrientes y estuvo junto al mandatario local, Juan Pablo Valdés, de la UCR. Reuniones con intendentes y sindicalistas. La idea de apertura del kicillofismo

Kicillof esquiva los ataques del Gobierno y La Cámpora y le da fuerza a su perfil electoral en el interior

El Gobierno se inclina por no darle una PASO al PRO más allá de lo que ocurra con el debate en el Congreso

Los armadores de la Casa Rosada no condicionarán la negociación para eliminar las Primarias a un futuro acuerdo electoral con Mauricio Macri. Las posibilidades en carpeta

El Gobierno se inclina por no darle una PASO al PRO más allá de lo que ocurra con el debate en el Congreso

La tensión con Bullrich cumple un mes en ascenso y desarma otro intento oficialista para recrear expectativas

La senadora había sacudido el tablero frente al caso Adorni. Y lo hizo ahora al rechazar el intento oficialista de bajar el pliego de una jueza por su parentesco con un periodista. Cambió el eje mediático y en el Congreso a pesar de los esfuerzos de Milei y el ministro Caputo

La tensión con Bullrich cumple un mes en ascenso y desarma otro intento oficialista para recrear expectativas

Hoy sesiona el Senado y LLA llega sin una estrategia clara para responder críticas por el pliego de Michelli

La Cámara alta se apresta a aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts. Ayer se reunió el oficialismo y hubo apoyos hacia Bullrich, pero pocas precisiones sobre quién defenderá la posición de la Casa Rosada

Hoy sesiona el Senado y LLA llega sin una estrategia clara para responder críticas por el pliego de Michelli

DEPORTES

Los cambios de último momento en las listas de la selección argentina en los Mundiales

Los cambios de último momento en las listas de la selección argentina en los Mundiales

La historia de la amistad entre River Plate y Boca Juniors: de celebrar títulos juntos y formar un mismo equipo a invertir localías

El origen del regalo más creativo que recibieron Messi y la Selección tras ganar el Mundial 2022: “Uno de los momentos más lindos”

Sin guantes y con una sola mano: Dibu Martínez fue la figura del entrenamiento abierto de la Selección en Kansas City

Se oficializó el cronograma de los octavos de la Libertadores y los playoffs de la Sudamericana: la alarma en Boca por el Mundial

TELESHOW

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Esta noche se entregan los Martín Fierro de Portales Web: horario, cómo seguirlo y todos los nominados

Las postales de Ángel de Brito en Miami que causaron furor en redes: playa, relax y desconexión

La impactante jugada de Titi Tcherkaski consolidó la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

La palabra de Araceli González sobre la posibilidad de un acercamiento con Griselda Siciliani

Marta Fort contó los exigentes requisitos que debe cumplir un hombre para salir con ella

INFOBAE AMÉRICA

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que el alto el fuego en Líbano no brinda inmunidad a Hezbollah

El embajador israelí en Estados Unidos advirtió que el alto el fuego en Líbano no brinda inmunidad a Hezbollah

El Ejército de Estados Unidos desvió 152 buques comerciales desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes en Ormuz

Israel confirmó la muerte de un alto cargo de la Yihad Islámica en una ofensiva en el sur de la Franja de Gaza

Miles de manifestantes se enfrentaron a la policía en la capital de Chile por la reducción presupuestaria a la educación

¿Donald Trump es bueno para Israel?