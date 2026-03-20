Política

Con fuertes críticas a la oposición y los empresarios, Milei dijo que hay una “carnicería” contra su Gobierno

El mandatario participó del Foro Económico del NOA, en Tucumán. En sus palabras, retomó las ideas de Adam Smith, habló de la IA y cuestionó a quienes pretenden generar “salarios más bajos y puestos de peor calidad”

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El presidente Javier Milei en
El presidente Javier Milei en el Foro Económico del NOA (Fotos: Nicolas Nuñez)

El presidente Javier Milei partiicipó esta noche del Foro Económico del NOA en Tucumán, donde lanzó fuertes críticas a la oposición y a los empresarios en medio de la tensión con Paolo Rocca, CEO de Techint. En ese sentido, el mandatario aseguró que hay “una carnicería” contra su Gobierno.

A una semana de regresar del Argentina Week en Nueva York, Milei se dedicó a dar una charla respecto a la política económica, en donde retomó las ideas de Adam Smith y planteó que “es necesario entender qué es lo que va a generar crecimiento de acá en adelante”.

Sin embargo, más allá de lo conceptual de sus palabras, aprovechó la oportunidad para apuntar contra la oposición y parte del empresariado al asegurar: “Parece que hay políticos y empresarios, que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos y de empleos de peor calidad. Arriba de todo eso está la corrupción".

El Presidente abordó el rol
El Presidente abordó el rol que tendrá la IA en este nueva era económica

“La pregunta es por qué un político se va arrogar la facultad de cercenar la libertad para que compren un producto de mayor precio y de peor calidad. Para que no lo puedan hacer, levanta una pared para que ustedes puedan ser robados. Está claro que están condenados a tener a la gente con precios más altos y cercenarles la libertad. Ustedes perjudican a 48 millones de personas para salvar a 3 chorros. Está claro que es profundamente inmoral“, sostuvo.

El mandatario abordó este tema cuando profundizaba sobre la teoría de la distribución del ingreso. “Adam Smith tenía una posición pro competencia y la fomentaba. Una de las partes que hace es aniquilar a los mercantilistas, es decir, a los prebendarios”, mencionó.

De esta manera, continuó con su explicación y sostuvo: “Pasaron 250 años y la relación con esta manga de delincuentes sigue siendo la misma“. ”El método era masomenos lo mismo. En esa época se cargaban con su vida, ahora hacen una carnicería mediática", aseguró.

De igual forma, aclaró: “Yo no ataco a los empresarios, ataco al chorro, ataco a la gente deshonsta. Me parece que es una pelea que vale la pena”. “Si ustedes quieren ganar, tienen que correr mejor, no tienen que matarlo. No hacer como los socialistas que le quieren llenar la mochila de piedras”, precisó.

Al respecto, Milei explicó: “No estamos dispuestos a hacerlo violentando la vida, la libertad y laa propiedad. Si la política que aplican es injusta, termina mal. Por eso, Argentina se estaba hundiendo; por eso, hacemos este planteo de la moral como política de Estado. Lo importante son los valores morales, eso está por encima de todo“.

Con respecto al kirchnerismo, indicó que “si durante 100 años estuvieron fomentando la vagancia, por la Justicia social y el parasitismo, nos íbamos a estrolar. ”Llámese argentina del 2023, iba camino a ser Cuba con estación en Venezuela. Es gente que tiene interente no laburar. Si laburan son explotados, si laburan son explotadores. Lo único que hacen es desarrollar retórica para que ustedes se sientan culpables y así comerles el bolsillo", señaló.

Antes de Javier Milei, habló
Antes de Javier Milei, habló el ex ministro del Interior y referente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán

En otro momento de su discurso, se tomó el tiempo de destacar los cambios que se produjeron en el sistema económico y en el mercado laboral desde las teorías de Adam Smith hasta hoy. Por esto mismo, destacó el rol de la inteligencia artificial (IA) y analizó el papel que jugará en los próximos años.

“A la luz de cómo vivimos hoy, necesitamos entender qué es lo que va a generar crecimiento de acá en adelante. La IA va a tener un rol fundamental. La IA es la fábrica de alfileres del siglo XXI. Descartemos los escenarios distópicos, están mal construidos”, pidió y agregó: “Cuando empiezan con los escenarios distópicos, van a dejar afuera a la gente. Cuando hacen IA es para que un producto sea de mejor calidad y se lo venden a alguien”.

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