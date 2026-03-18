Salida de la OMS: qué pierde Argentina en asistencia técnica y la clave para sostener vacunas y fondos en la OPS

La salida de Argentina de la OMS abre preguntas sobre el acceso a asistencia técnica internacional en salud pública

Argentina salió de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayer, tras un año de espera establecido por la Convención de Viena. La decisión se tomó después de que el país expresara su disconformidad con las políticas de la entidad durante la pandemia. El gobierno nacional formalizó la salida y mantiene su participación en la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, el doctor Guillermo Capuya brindó detalles acerca de las consecuencias y la importancia de la permanencia en la OPS.

“Hace un año, Argentina tomó la decisión, justamente coincidiendo con la visita del ministro de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Junior”, recordó el médico y afirmó: “La OMS está compuesta por gente de diferentes países con diferentes bolsillos. Argentina contribuye con muy poco dinero para la OMS. No significa que sea poco dinero para el país”. El especialista calculó que la cuota anual ronda entre cuatro y cinco millones de dólares.

El doctor señaló: “¿Es un drama haber salido de la OMS? La verdad no, no parece ser.” Según el médico, la pandemia de COVID-19 generó malestar en el gobierno y en la población por las prolongadas cuarentenas y la gestión de los medicamentos.

Capuya detalló: “Hubo mucha disconformidad de parte del Gobierno y también de la gente en general, no solamente de Argentina, sino en el mundo, con la pandemia de COVID”. El médico aclaró que Argentina paga una cuota fija determinada por el PBI y la población, y la salida tiene componentes económicos, políticos y sanitarios.

Al mismo tiempo aseguró que Argentina “no tiene un beneficio". En este sentido reflexionó sobre las consecuencias: “Posiblemente te falte asistencia técnica”, pero precisó que en la actualidad la ayuda “está llegando en tiempo real a cualquier lugar del mundo.”

La decisión argentina de abandonar la OMS tiene componentes económicos, políticos y sanitarios, según explican especialistas del sector REUTERS/Denis Balibouse

La continuidad en la OPS y las vacunas

Capuya fue enfático sobre la continuidad en la OPS: “Es importante decir que Argentina no sale de la Organización Panamericana de la Salud. Esto significa que va a seguir teniendo asistencia técnica, va a seguir teniendo fondos, sobre todo el fondo rotatorio para compra de vacunas”.

El médico precisó: “La OPS lo que hace es una compra mayoritaria para conseguir mejores precios y distribuir esas vacunas de acuerdo a la necesidad de cada país”. Capuya ejemplificó que Brasil compra cincuenta millones de dosis, Argentina diez millones y Uruguay quinientas mil, lo que permite obtener precios más convenientes.

Asimismo remarcó: “Se compra a un valor más económico las vacunas que si yo negociase de manera individual. Es una compra continua.” El médico aclaró que los créditos que recibe Argentina provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y no de la OMS.

El país mantiene su pertenencia a la OPS, lo que garantiza la continuidad del fondo rotatorio para la compra de vacunas a bajo costo SOCIEDAD SALUD OMS

¿Decisión económica, política o sanitaria?

El especialista aseguró que la médida está compuesta por consideraciones políticas, económicas y sanitarias. Y resaltó que pertenecer a la OMS implica una cuota elevada y que el país puede reforzar la vigilancia epidemiológica mediante acuerdos bilaterales y la información en tiempo real.

El médico agregó: “Argentina dice va a reforzar la vigilancia epidemiológica y va a tener acuerdos bilaterales. Esto significa que yo puedo un acuerdo con algún país de la región”. Capuya sostuvo que no ve una catástrofe por la salida de la OMS y que la decisión responde a una combinación de factores.

“No sé si veo tan importante que se vaya de la OMS, porque Argentina en realidad los créditos que recibe creo que no eran de la OMS, sino era a través del BID”, reafirmó. El especialista consideró que la pertenencia a la OPS garantiza la continuidad en la asistencia técnica y la compra de vacunas para el país.

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