Preocupación en el Servicio Meteorológico por un plan de modernización con posibles despidos

Un cartel con el mensaje "NO A LOS DESPIDOS EN EL SMN" cuelga en el interior del edificio, reflejando el descontento ante los recientes anuncios de recortes

El Gobierno analiza un “plan de modernización” para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las que se incluye la digitalización de tareas y la revisión de la dotación actual de personal. Así lo creen los trabajadores del organismo y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que denuncian que se encuentra en estudio una reestructuración que podría alcanzar al 20% de la plantilla.

Desde el Ministerio de Defensa confirmaron a Infobae que existe un “proceso de modernización” en carpeta, que abarca a los procesos digitales de distintas áreas del servicio, con el fin de “hacerlas más eficientes”. Y si bien negaron que haya recortes ni despidos en marcha, lo previsible es que “a futuro, con el plan de modernización, haya alguna que otra reducción de nómina”, admitieron.

En lo concreto, distintas fuentes corroboran que hay dotaciones bajo la lupa. Desde algunas direcciones del SMN, corren rumores que ya se están “armando listas” de personal, y que se vieron alimentadas por las visitas a fines de febrero de Alejandro Tamer, subsecretario de Reforma Estatal, quien es conocido por ser uno de los fundadores de Despegar y dirigente de San Lorenzo.

Así lo expuso la diputada nacional Adriana Serkis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). “El SMN de la Argentina está en riesgo. Ayer lo visitó Alejandro Tamer, el brazo ejecutor de la motosierra de Milei. Es quien trabaja con Sturzenegger y es temido por los trabajadores por su maltrato y amenazas. Ahora pide un recorte de 20% más de quienes se han formado para brindarnos los pronósticos”, sostuvo la legisladora de Fuerza Patria, en un posteo de redes sociales.

Hasta el momento, desde la cartera castrense efectivamente están esperando un informe de parte del ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger, pero que aún así es “todo muy incipiente” y que los gremios “se están apurando”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta este lunes, ante la “amenaza de despidos” que, según su postura, afectaría a la capacidad operativa de la institución creada hace 153 años. “Actualmente las autoridades del servicio están negociando cuál va a ser ese número. La preocupación es grande, ya que se cree será del 25% sobre una planta actual de 787 trabajadores y trabajadoras”, sostuvo Silvina Romano, integrante del cuerpo de Delegadas de ATE en el SMN. “Están atacando fundamentalmente la red de observación meteorológica y otras áreas sustantivas de sede central como prensa, operaciones e instrumental”, agregó.

La dotación del SMN está en franco decrecimiento a partir de los recortes del gobierno de Javier Milei, desde el inicio de la gestión. La sangría se produjo por despidos, jubilaciones anticipadas e interrupciones de contrato.

Según los datos oficiales del INDEC, en enero de 2026, contaba con 992 empleados: 713 están bajo convenio colectivo, 19 fuera de convenio y los 260 restantes presentan otras modalidades de contratación. La cifra representa una caída de casi 15% respecto de noviembre de 2023, cuando la dotación era de 1.164 trabajadores, 839 de ellos bajo convenio y 301 con modalidades contractuales alternativas.

La posibilidad de una poda adicional en las plantillas plantea un escenario complejo en lo técnico. En caso de que se recorte 20% del personal, la CAM planteó que se afectaría la “red de observación que constituye la base de toda la información meteorológica y climática del país”. “Una medida de esta magnitud forzaría el cierre de estaciones meteorológicas en puntos estratégicos del territorio argentino”, indicó la entidad.

El organismo estatal presta un servicio meteorológico crítico e indispensable para sectores como la aviación, el agro, la energía y la protección civil, ya que permite anticipar fenómenos meteorológicos y generar información confiable para la toma de decisiones. Un abrupto recorte, según la CAM coloca al país en “riesgo inminente de colapso operativo” y sin “los recursos humanos y tecnológicos insustituibles para la protección de vidas y bienes, así como para la viabilidad del desarrollo económico y la previsibilidad del país”.

El afiche anuncia un 'Paraguazo' en defensa del Servicio Meteorológico Nacional

“Las observaciones meteorológicas realizadas de manera sistemática y bajo estándares internacionales permiten elaborar los pronósticos del tiempo, sostener los sistemas de alerta temprana y construir las series de datos climáticos que hacen posible estudiar la variabilidad y los cambios del clima en la Argentina”, señalaron desde la CAM. Y agregaron: “En un contexto de creciente frecuencia e intensidad de eventos extremos, debilitar las capacidades de observación y monitoreo atmosférico del país resulta una decisión de muy alto riesgo para la sociedad y la economía”.

Ante el plan de modernización, una fuente del SMN llamó la atención ante el hecho de que los procesos de automatización requieren plazos extensos de adecuación, debido a la necesidad de calibrar y validar los datos obtenidos por las nuevas estaciones automáticas por parte del personal técnico y especializado calificado.

La entidad convocó a “Paraguazo” este jueves 19 de marzo a las 17 en Plaza Italia para defender la continuidad de las observaciones meteorológicas y reclamar la preservación del SMN como organismo estratégico.