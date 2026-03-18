El juez Mario Fera: “La reforma laboral introduce la posibilidad de negociar cuestiones que hasta ahora la ley no permitía”

El juez Mario Fera analizó la reforma laboral y señaló que introduce la negociación de temas como vacaciones y banco de horas, antes prohibidos por la ley argentina

El juez Mario Fera analizó el impacto inicial de la reforma laboral durante una entrevista en Infobae a la Tarde, detallando la aparición de fallos judiciales adversos y el nuevo escenario para empleadores y trabajadores tras los cambios normativos

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Fera remarcó la magnitud del cambio: “La primera modificación integral de la ley laboral, ni más ni menos que desde 1975, es un hecho histórico”. Reconoció que “todo cambio normativo, y cuando es importante, abre posibilidades de judicialización”.

La reforma laboral y la judicialización: fallos recientes y nuevas controversias

Fera confirmó: “Ya se están conociendo los primeros fallos, no solo en la Capital Federal, sino también en distintas provincias del país, respecto de distintos artículos que tratan distintos temas”. Subrayó que la cuestión de las tasas de interés fue uno de los puntos más conflictivos: “Uno de los temas que generó mayor polémica en los últimos años en los juicios laborales son las tasas de interés que se aplicaron y que dieron por resultado, en algunos casos, montos que no estaban con posibilidad de pagar, sobre todo las pequeñas y medianas empresas”.

El juez explicó que la nueva ley establece “la aplicación del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC, con un 3% adicional”, pero advirtió sobre la diferenciación en la aplicación según si el crédito es nuevo o pendiente de sentencia definitiva. “Se generó esto, algunos fallos judiciales ya, de algunos jueces provinciales y de una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones que integro, donde consideran que esta diferenciación entre créditos nuevos y créditos pendientes judicializados no tiene una explicación razonable”.

Los primeros fallos judiciales sobre la reforma laboral ya se registran tanto en la Capital Federal como en varias provincias argentinas, marcando un nuevo escenario legal (Infobae en Vivo)

Fera aclaró, ante la consulta sobre la retroactividad, que “el criterio predominante es el que señala que el momento que determina la aplicación de la ley es el momento del despido”, y explicitó: “Si el juicio está en trámite, por más que esto haya pasado antes, la ley establece específicamente en materia de intereses que la nueva tasa de interés se aplica aun a los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva”.

Cambios en contratos, vacaciones y banco de horas: impacto en empleadores y trabajadores

Durante la entrevista, se abordó la aplicación de la ley sobre contratos vigentes y nuevas formas de negociación. Fera precisó: “La opinión predominante en la doctrina es que es para los contratos ya vigentes, porque la ley se aplica a partir del momento siguiente a la promulgación”. Sin embargo, advirtió que “la ley en esto establece la necesidad de que haya un acuerdo de partes. No es algo que pueda hacer de una manera unilateral el empleador, sino que tiene que acordarlo”.

El magistrado señaló que la ley “introduce la posibilidad de negociar cuestiones que hasta ahora la ley no permitía negociar porque justamente consideraba comprendidas dentro del orden público laboral”. Destacó que esto genera controversia, ya que “desde algún sector de la doctrina ya es objeto de cuestionamiento, porque todos dicen: ‘Bueno, esta supuesta negociación y acuerdo no va a ser tal’, porque la mayoría de la población trabajadora no tiene poder de negociación”.

Consultado sobre la implementación, Fera relató: “Ayer tuvimos un evento, creo que fue el primero y el más significativo hasta ahora en el ámbito del Colegio Público de la Abogacía... nucleamos a casi trescientas personas en un auditorio y más de veinte expositores, entre los cuales estuvo el presidente de la Unión Industrial, el secretario general de la CGT, abogados de gremios y del sector empresario, camaristas del trabajo y referentes del mundo laboral”. Allí, se debatieron “cuestiones que hacen al contrato individual de trabajo”, incluyendo el “trabajo de plataformas, que ahora con esta nueva ley estarían fuera de la ley de contrato de trabajo y serían considerados trabajadores autónomos”.

La reforma laboral impacta tanto en contratos vigentes como futuros, pero exige acuerdo entre empleador y trabajador para modificar condiciones, evitando la unilateralidad (Infobae en Vivo)

El traspaso del fuero laboral y la industria del juicio: incertidumbre y mitos

Sobre la transferencia del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, Fera detalló: “No es un traspaso sino una transferencia de competencias de los juicios laborales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad, que todavía no está creado en materia laboral”. Señaló que la puesta en marcha depende de “tres condiciones acumulativas” y que “una parte de lo que hoy es la competencia judicial, los juicios individuales de derecho del trabajo entre particulares, pasarían a la ciudad de Buenos Aires ciento ochenta días después de que el convenio entre en vigencia”.

Respecto al discurso oficial sobre la “industria del juicio”, Fera fue tajante: “Es una expresión, como decir una mala palabra. Es un eslogan, nunca comprobado”. Agregó que “abusos en el mundo del derecho y en el mundo judicial existen, pero no al punto de considerar la existencia de una industria del juicio”. Aclaró que el problema central en la litigiosidad radica en “la indexación de los créditos, que como consecuencia de incrementos indemnizatorios llamados multas, sumados a tasas de intereses altas, generaron créditos dificilísimos de pagar para una empresa que justo estaba atravesando un momento de emergencia”.

Fera subrayó la necesidad de prudencia: “Tenemos que tener una visión, inclusive quienes estamos dentro del ámbito judicial, muy institucionalista y poco apresurada. No ser apresurados en la evaluación aislada de los aspectos de la ley, sino tratar de comprender el fenómeno como una gran modificación que está proponiendo el Estado y que puede tener algunos aspectos cuestionables, pero que también son sujetos a la interpretación”.

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