Un sindicalista le advirtió al Gobierno que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica

Armando Cavalieri y Mario Lugones, reunidos por una situación crítica por la atención a los monotributistas

Miles de monotributistas en la Argentina enfrentan la posibilidad de perder el acceso a la cobertura médica provista por la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) debido a un creciente desfasaje entre el monto de los aportes mensuales y los costos reales de las prestaciones de salud.

Así lo advirtieron el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, y el presidente de OSECAC, Carlos Pérez, en una reunión que tuvieron este martes con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear esta situación.

El eje del reclamo fue la brecha que existe entre lo que abona un monotributista —$22.000 mensuales— y el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO), que ya supera los $100.000 por adulto.

Una de las sedes de OSECAC en el país

La advertencia, según informaron los dirigentes a Lugones, es que ese desnivel amenaza con excluir a los monotributistas del esquema de obras sociales y forzarlos a depender del sistema público de salud.

Actualmente, el costo promedio del PMO para un adulto supera los $100.000 por mes, y para adultos mayores oscila entre $160.000 y $170.000, según el informe elevado por Pérez y Cavalieri al ministro Lugones. En contraste, alertaron, el aporte mensual que realiza un afiliado monotributista a OSECAC se mantiene en $22.000, una cifra que, señalaron, ni siquiera alcanza para cubrir el pago de una consulta médica individual.

Las radiografías tienen un valor estimado entre $80.000 y $150.000 mientras que un conjunto de análisis clínicos completos se ubica entre $200.000 y $300.000. Procedimientos de mayor complejidad, como una cirugía simple, pueden costar entre $1.000.000 y $2.500.000. En tratamientos complejos —como los requeridos por enfermedades oncológicas, diabetes u otras condiciones crónicas—, el déficit financiero se agrava aún más, de acuerdo con las estimaciones de OSECAC.

Armando Cavalieri y Carlos Pérez llevaron al Gobierno sus reclamos por OSECAC

“El sistema de obras sociales no tiene la capacidad de sostener esta diferencia de ingresos y egresos durante un plazo prolongado”, aseguró Cavalieri. “El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”, indicó.

Ante el ministro de Salud, Cavalieri y Pérez propusieron diferentes opciones. Una de las alternativas es equiparar el monto del aporte de los monotributistas al que realizan los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción consistiría en eliminar el componente de aporte de salud dentro del monotributo.

Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación (Foto: Adrián Escandar)

En el país, más de 300.000 monotributistas acceden a la cobertura médica de OSECAC según el informe presentado por Pérez, quien sostuvo que el objetivo de la advertencia no es excluir a estas personas, sino “garantizar el acceso a la salud para todos”.

No obstante, el dirigente, que es también secretario adjunto del Sindicato de Comercio (SEC) de Capital, advirtió que si “continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no sólo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas sino también la de todos los afiliados del sistema” y enfatizó que este es un problema estructural que amenaza la sostenibilidad de la red solidaria que sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina.