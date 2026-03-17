Política

La respuesta del gobierno de Milei a Cristina Kirchner por decir que Argentina sufre una “catástrofe social y económica”

A través de un comunicado, la Oficina de Respuesta Oficial negó la existencia de una crisis generalizada y atribuyó la mejora de indicadores económicos a recientes políticas de ajuste

Guardar
El Gobierno de Javier Milei
El Gobierno de Javier Milei calificó como “ofensiva política y mediática coordinada” el mensaje de Cristina Kirchner y negó la existencia de una catástrofe social (Fotografía: RSFotos)

El gobierno de Javier Milei respondió a las declaraciones de Cristina Kirchner, quien había denunciado una “catástrofe social y económica” por las políticas de ajuste de La Libertad Avanza (LLA). En un comunicado difundido por la cuenta oficial de la Oficina de Respuesta Oficial, calificó el mensaje de la exmandataria, en la previa a la declaración indagatoria por la causa Cuadernos, como una “ofensiva política y mediática coordinada” y se negó que exista una crisis social de la magnitud señalada.

En el mensaje, el organismo que depende de la Casa Rosada atribuyó los reproches “contra un Gobierno que, por primera vez, está haciendo lo que el kirchnerismo nunca quiso hacer”, como “ordenar la economía argentina y terminar con décadas de despilfarros”. “Ya que a la expresidente le gustan las publicaciones extensas y anda con mucho tiempo libre para leer, revisemos una por una sus afirmaciones”, anticipó el texto, con sorna.

Ayer, la ex presidenta se había pronunciado antes de declarar en los tribunales de Comodoro Py por la causa Cuadernos, donde es acusada de liderar una asociación ilícita para el cobro de sobornos en la adjudicación de obras públicas. En su posteo de redes, CFK cuestionó la política económica del presidente Milei y lamentó la existencia de “fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses; salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias”, entre otras situaciones de precariedad.

Ante semejante panorama, Kirchner señaló que estas situaciones reflejan “la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”.

La Oficina de Respuesta Oficial
La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno argentino publicó un mensaje en X buscando refutar las afirmaciones de Cristina Kirchner

En medio de la declaración indagatoria, el Gobierno recogió el aguante y rechazó estas afirmaciones de la líder opositora, al argumentar que “el orden fiscal que hoy se está llevando adelante permitió reducir el gasto primario 8,8% en términos reales, eliminando gastos improductivos del Estado”. Además, el comunicado informó que “las jubilaciones crecieron 1,8% en términos reales y la Asignación Universal por Hijo aumentó 11,3% real”. Para el oficialismo, el ajuste “recae, en su mayor parte, sobre las cuentas del Estado y no de la gente”.

La Oficina de Respuesta Oficial también refutó las críticas sobre la suba de precios, al señalar que “la Argentina registra una inflación planchada y en una espiral descendente, acompañada por un superávit fiscal sólido”. Y atribuyó a las gestiones anteriores la responsabilidad por “una espiral inflacionaria descontrolada hasta cien veces mayor y un Estado quebrado financiado con emisión monetaria”.

En la misma línea, en relación a la caída del salario, el Gobierno argumentó que el deterioro del poder adquisitivo fue causado durante “todos los años de los gobiernos que formó parte” la ex presidenta. Respecto de la inversión, se mencionó que en la última “Argentina Week” en Nueva York se anunciaron inversiones por USD 16.150 millones en sectores estratégicos como energía, minería, tecnología y logística.

En otro orden, remarcó que “se recuperó el orden público, se devolvió protagonismo y respeto a las Fuerzas Federales de Seguridad y se garantizó el cumplimiento de la ley, algo que durante años fue sistemáticamente abandonado”. Según el comunicado, estas acciones permitieron que “las empresas vuelvan a producir sin bloqueos ni tomas ilegales”, condiciones que consideran claves para la inversión y el empleo.

Kirchner cuestionó la citación presencial
Kirchner cuestionó la citación presencial del Tribunal Oral 7 y calificó el proceso judicial como una “farsa” (REUTERS/Martin Cossarini)

El juicio a Cristina Kirchner por la causa Cuadernos

Este martes, la ex presidenta Cristina Kirchner enfrentó una nueva indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. En ese ámbito, volvió a criticar al gobierno de Javier Milei y denunció, tanto en la sala de audiencias como en redes sociales, una persecución judicial y mediática sostenida en “prácticas mafiosas” dentro del Poder Judicial.

La audiencia, transmitida en vivo por YouTube, formó parte de una jornada a la que asistieron dirigentes que así tuvieron un gesto de apoyo a CFK, periodistas y público acreditado, en un procedimiento que la propia Kirchner definió como “una farsa procesal”.

Militantes y seguidores se acercaron
Militantes y seguidores se acercaron a San José 1111 para apoyar a la expresidenta (RSFotos)

Durante su declaración, Cristina Kirchner dio una definición tajante: “Me puedo morir presa con este Poder Judicial”. La ex mandataria también expresó que la investigación en su contra constituye “un gran disparate” y aseguró que la causa Cuadernos “ha desalojado del podio” a la causa Vialidad, en la que ya cumple arresto domiciliario.

Tras disponer la presencialidad de la audiencia, CFK había cargado contra esa decisión, a la que calificó como una "exigencia mediática” porque "la foto en los cuadraditos de YouTube no da para tapa de diario ni videos en la tele, y como ya se sabe... el show debe continuar”.

Frente al tribunal, Cristina Kirchner volvió a cargar contra Milei, al responsabilizarlo de la persecución judicial. “El 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por esta causa y por el Memorándum con Irán”, recordó hoy la expresidenta.

Temas Relacionados

Causa CuadernosÚltimas noticiasCristina KirchnerOficina de Respuesta OficialJavier Milei

Últimas Noticias

El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales de $78 mil y los reemplazará por vouchers de capacitación

La medida impacta sobre el programa Volver al Trabajo y marca el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo, que manejaban organizaciones sociales y piqueteras. Los detalles de la decisión

El Gobierno dará de baja

Fernán Quirós replicó a Rodríguez Larreta: "Creo que no hay que arrancar con la campaña todavía"

El ministro de Salud se refirió al lanzamiento del ex jefe de Gobierno para las elecciones de 2027

Fernán Quirós replicó a Rodríguez

La mesa política definió los proyectos que impulsará en el Congreso: reforma del Código Penal y paquete sobre propiedad privada

Tras una semana de ruidos internos y externos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó a la planta completa para ajustar el calendario legislativo 2026. La cumbre posterior

La mesa política definió los

Cristina Kirchner, en vivo: qué dirigentes la acompañaron a declarar a Comodoro Py

La ex presidenta se presentó ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio oral

Cristina Kirchner, en vivo: qué

La Libertad Avanza llamó a la composición de 17 comisiones en Diputados

El oficialismo marca el ritmo de la agenda parlamentaria con el establecimiento de los cuerpos de trabajo. La pelea por las presidencias y el control de la marcha del debate parlamentario

La Libertad Avanza llamó a
DEPORTES
River Plate anunció que duplicó

River Plate anunció que duplicó sus ingreso por acuerdos de patrocinio y presentó el plan para expandir la marca a nivel internacional

16 fotos del último adiós a Marcelo Araujo, el relator que marcó una era en el fútbol argentino

Tres partidos cerrarán la actividad de la Fecha 11 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Brian Fernández rescindió su contrato con Fénix de Uruguay por “asuntos personales”: no llegó a debutar

La historia detrás de Nani y cómo se originó su icónico apodo: “El nombre se quedó conmigo”

TELESHOW
La revelación de Alberto Cormillot

La revelación de Alberto Cormillot sobre su estrategia de seducción: “Era mi mejor carta”

MasterChef Celebrity ya tiene fecha y formato para su gran final: cómo será el último desafío

Pancho Dotto recordó por qué Pampita fue la modelo más trabajadora que tuvo: “Cuando apareció fue una guerra total”

La fuerte pelea entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández en vivo: “Dejá de insultar”

Los días de relax de Cande Molfese en Punta Cana: amor, amigos y aventura tropical

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Quién es el personaje anónimo que acompañó a Forrest Gump y pocos recuerdan

Primer buque hospital construido en Colombia es asegurado para brindar atención en zonas apartadas

Un reconocido analista explicó por qué la estrategia militar de Estados Unidos e Israel contra Irán “está funcionando”

El mensaje que publicó la cuenta de Alí Larijani tras el anuncio de su muerte

Un juez paraguayo ordenó cambiar de prisión a dos reos vinculados al narcotraficante Sebastián Marset