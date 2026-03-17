La respuesta del gobierno de Milei a Cristina Kirchner por decir que Argentina sufre una “catástrofe social y económica”

El Gobierno de Javier Milei calificó como “ofensiva política y mediática coordinada” el mensaje de Cristina Kirchner y negó la existencia de una catástrofe social (Fotografía: RSFotos)

El gobierno de Javier Milei respondió a las declaraciones de Cristina Kirchner, quien había denunciado una “catástrofe social y económica” por las políticas de ajuste de La Libertad Avanza (LLA). En un comunicado difundido por la cuenta oficial de la Oficina de Respuesta Oficial, calificó el mensaje de la exmandataria, en la previa a la declaración indagatoria por la causa Cuadernos, como una “ofensiva política y mediática coordinada” y se negó que exista una crisis social de la magnitud señalada.

En el mensaje, el organismo que depende de la Casa Rosada atribuyó los reproches “contra un Gobierno que, por primera vez, está haciendo lo que el kirchnerismo nunca quiso hacer”, como “ordenar la economía argentina y terminar con décadas de despilfarros”. “Ya que a la expresidente le gustan las publicaciones extensas y anda con mucho tiempo libre para leer, revisemos una por una sus afirmaciones”, anticipó el texto, con sorna.

Ayer, la ex presidenta se había pronunciado antes de declarar en los tribunales de Comodoro Py por la causa Cuadernos, donde es acusada de liderar una asociación ilícita para el cobro de sobornos en la adjudicación de obras públicas. En su posteo de redes, CFK cuestionó la política económica del presidente Milei y lamentó la existencia de “fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses; salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias”, entre otras situaciones de precariedad.

Ante semejante panorama, Kirchner señaló que estas situaciones reflejan “la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina”.

La Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno argentino publicó un mensaje en X buscando refutar las afirmaciones de Cristina Kirchner

En medio de la declaración indagatoria, el Gobierno recogió el aguante y rechazó estas afirmaciones de la líder opositora, al argumentar que “el orden fiscal que hoy se está llevando adelante permitió reducir el gasto primario 8,8% en términos reales, eliminando gastos improductivos del Estado”. Además, el comunicado informó que “las jubilaciones crecieron 1,8% en términos reales y la Asignación Universal por Hijo aumentó 11,3% real”. Para el oficialismo, el ajuste “recae, en su mayor parte, sobre las cuentas del Estado y no de la gente”.

La Oficina de Respuesta Oficial también refutó las críticas sobre la suba de precios, al señalar que “la Argentina registra una inflación planchada y en una espiral descendente, acompañada por un superávit fiscal sólido”. Y atribuyó a las gestiones anteriores la responsabilidad por “una espiral inflacionaria descontrolada hasta cien veces mayor y un Estado quebrado financiado con emisión monetaria”.

En la misma línea, en relación a la caída del salario, el Gobierno argumentó que el deterioro del poder adquisitivo fue causado durante “todos los años de los gobiernos que formó parte” la ex presidenta. Respecto de la inversión, se mencionó que en la última “Argentina Week” en Nueva York se anunciaron inversiones por USD 16.150 millones en sectores estratégicos como energía, minería, tecnología y logística.

En otro orden, remarcó que “se recuperó el orden público, se devolvió protagonismo y respeto a las Fuerzas Federales de Seguridad y se garantizó el cumplimiento de la ley, algo que durante años fue sistemáticamente abandonado”. Según el comunicado, estas acciones permitieron que “las empresas vuelvan a producir sin bloqueos ni tomas ilegales”, condiciones que consideran claves para la inversión y el empleo.

Kirchner cuestionó la citación presencial del Tribunal Oral 7 y calificó el proceso judicial como una “farsa” (REUTERS/Martin Cossarini)

El juicio a Cristina Kirchner por la causa Cuadernos

Este martes, la ex presidenta Cristina Kirchner enfrentó una nueva indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. En ese ámbito, volvió a criticar al gobierno de Javier Milei y denunció, tanto en la sala de audiencias como en redes sociales, una persecución judicial y mediática sostenida en “prácticas mafiosas” dentro del Poder Judicial.

La audiencia, transmitida en vivo por YouTube, formó parte de una jornada a la que asistieron dirigentes que así tuvieron un gesto de apoyo a CFK, periodistas y público acreditado, en un procedimiento que la propia Kirchner definió como “una farsa procesal”.

Militantes y seguidores se acercaron a San José 1111 para apoyar a la expresidenta (RSFotos)

Durante su declaración, Cristina Kirchner dio una definición tajante: “Me puedo morir presa con este Poder Judicial”. La ex mandataria también expresó que la investigación en su contra constituye “un gran disparate” y aseguró que la causa Cuadernos “ha desalojado del podio” a la causa Vialidad, en la que ya cumple arresto domiciliario.

Tras disponer la presencialidad de la audiencia, CFK había cargado contra esa decisión, a la que calificó como una "exigencia mediática” porque "la foto en los cuadraditos de YouTube no da para tapa de diario ni videos en la tele, y como ya se sabe... el show debe continuar”.

Frente al tribunal, Cristina Kirchner volvió a cargar contra Milei, al responsabilizarlo de la persecución judicial. “El 1 de marzo en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por esta causa y por el Memorándum con Irán”, recordó hoy la expresidenta.