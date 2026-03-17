Cristina Kirchner evitó saludar Julio de Vido al llegar a Comodoro Py

El momento en que llegó la ex presidenta Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py

Al llegar a la sala de audiencia en los tribunales de Comodoro Py 2000, donde fue citada para prestar declaración indagatoria por la causa Cuadernos, Cristina Kirchner evitó saludar al ex ministro de Planificación, Julio de Vido, otro de los acusados y uno de los más estrechos colaboradores de su gestión y del gobierno de Néstor Kirchner.

La secuencia quedó registrada por las cámaras que graban lo que ocurre en la sala donde se desarrolla el juicio. Al momento de ingresar al recinto, la expresidenta saludó a su equipo legal, antes de sentarse en su lugar previsto para declarar. A pocos metros estaba De Vido. En ningún momento se cruzaron ni siquiera una mirada.

También está presente el acusado ex funcionario Roberto Baratta, quien sí intercambió un apretón de manos con la ex presidenta.

De Vido fue trasladado por el Servicio Penitenciario Federal desde la cárcel de Ezeiza y permanecía custodiado. La ex presidenta llegó con su custodia habitual. CFK se sentó en primera fila entre sus dos abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Cristina Kirchner y Julio de Vido, a escasos metros de distancia (Fotografía: Maximiliano Luna)

La llegada de Cristina Kirchner a Comodoro Py para prestar declaración en la causa Cuadernos se produjo tras la confirmación del inicio del juicio oral y la obligación de declarar de forma presencial. El caso investiga una presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública nacional entre 2003 y 2015, con acusaciones que involucran a 87 imputados y más de 500 hechos bajo análisis, y prevé la declaración de cerca de 400 testigos.

La distancia entre Kirchner y De Vido tiene antecedentes públicos desde 2017, cuando el ex ministro fue juzgado por la tragedia ferroviaria de Once. Entonces, la expresidenta declaró al ser consultada sobre la situación judicial de De Vido: “No pongo las manos en el fuego por nadie. Solo por mis hijos y por mí, pero por nadie más”.

Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 (TOF 7), integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, lidera la investigación y será el encargado de evaluar los planteos preliminares.

En la previa, uno de los núcleos de debate fue el rechazo a los pedidos de nulidad presentados por la defensa de la ex presidenta y otros imputados, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y se mostraron críticos respecto de la autenticidad de los testimonios de los llamados “arrepentidos”.

Beraldi afirmó ante el tribunal: “Los cuadernos presentados como prueba fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas que se toman en el caso”. Además, puntualizó que las declaraciones de los 31 imputados colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

La causa Cuadernos investiga una presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015 en Argentina. (Fotografía: Maximiliano Luna)

La citación de Kirchner fue activada tras el rechazo a estos planteos, dando inicio al cronograma judicial con la presencia de otros imputados relevantes como Julio de Vido, varios ex funcionarios y empresarios de peso en el sector de la construcción y servicios públicos. El listado de empresarios procesados incluye a Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona, además del remisero Oscar Centeno, autor de los escritos conocidos como “cuadernos”.

El expediente de los “cuadernos de las coimas” gira en torno a la presunta existencia de una asociación ilícita que se habría instalado en el Poder Ejecutivo, durante los mandatos kirchneristas, para recaudar fondos de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de contratos estatales. Los delitos imputados comprenden desde asociación ilícita y cohecho hasta dádivas y encubrimiento.

Desde la madrugada, militantes y seguidores de Cristina Kirchner se congregaron frente a su domicilio en la calle San José 1111, denunciando públicamente que el presidente Javier Milei utiliza la condena con prisión domiciliaria de la ex mandataria, a su juicio, “para tapar el desastre” de la gestión libertaria.

La causa Cuadernos abarca más de 500 hechos de presunta corrupción, con 87 personas imputadas y la actividad probatoria prevista para 400 testigos, constituyéndose en una de las investigaciones penales más abarcadoras de la historia reciente argentina, bajo la mirada de la justicia federal.