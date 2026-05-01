Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: participará de la Conferencia Global del Instituto Milken

Javier Milei en el Instituto Milken, en 2024. Foto de archivo

Tras acompañar a Manuel Adorni al informe de gestión que el Jefe de Gabinete brindó en el Congreso, y una visita fugaz al portaaviones nuclear USS Nimitz, que desarrolla ejercicios navales en aguas argentinas del Atlántico Sur, Javier Milei aceptó una invitación del Instituto Milken y disertará el próximo miércoles 6 de mayo durante la 29.ª Conferencia Global del think tank que congrega líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas.

La fecha exacta de su partida desde Argentina aún no fue confirmada. Según supo Infobae de fuentes diplomáticas y de Casa Rosada, el Jefe de Estado estará a acompañado por el canciller Pablo Quirno y por el embajador en EEUU, Alec Oxenford, y aún resta definir si llega el martes 5 a la noche, o el miércoles 6.

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Bajo el lema “Liderando en una nueva era”, la conferencia -que iniciará el domingo- reunirá a dirigentes del mundo de las finanzas, la tecnología, la salud, la filantropía y las políticas públicas para abordar soluciones prácticas ante los desafíos globales más recientes. Entre los oradores que han pasado por ediciones anteriores figuran Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Ranía de Jordania.

Para Milei, no se trata de una primera vez en ese foro. En mayo de 2024, el mandatario ya había disertado ante la misma audiencia en la edición número 27 del encuentro, donde afirmó: “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” e invitó a los empresarios presentes a invertir en el país. En aquella oportunidad lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces embajador argentino ante Estados Unidos, Gerardo Werthein.

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En 2025, el Presidente también tuvo un paso fugaz por el Instituto Milken para exponer ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Discovery Capital, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank,Visay Globant, entre otras compañías con peso mundial.

El nuevo viaje se produce apenas días después de que el presidente visitara el portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas argentinas, el 30 de abril, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el comando militar estadounidense. Milei partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y pasó cuatro horas a bordo del buque, acompañado por Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, entre otros funcionarios.

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Javier Milei en el portaaviones nuclear USS Nimitz

Destino preferido

El viaje a Los ángeles también llega semanas después de su última visita a suelo estadounidense. A principios de marzo, Milei recorrió Miami, Doral y Nueva York, donde inauguró la Argentina Week 2026, un encuentro organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a las entidades financieras JPMorgan y Bank of America para reunir a empresarios, banqueros e inversores con gobernadores y funcionarios argentinos. En su discurso de apertura, el mandatario aseguró: “la Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo”.

El regreso a Los Ángeles se enmarca en un nuevo gesto de alineamiento con la administración de Donald Trump y en una agenda internacional que, en lo que va de 2026, ya incluyó al menos tres visitas a territorio estadounidense: Washington el 19 de febrero para la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump; Miami el 8 de marzo para la cumbre “Escudo de las Américas” con once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca; y -cómo se mencionó- Nueva York del 9 al 11 de marzo.

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Desde su asunción en diciembre de 2023, Estados Unidos es, con amplia diferencia, el país que Milei más visitó, con al menos 16 desplazamientos que abarcaron Washington D.C., Miami, Nueva York, Los ángeles, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral.

Su última actividad internacional fue su visita a Israel, a mediados de abril, donde recibió la Medalla de Honor por parte de su par de Israel, Isaac Herzog, en reconocimiento al respaldo explícito y sostenido que el mandatario libertario ha manifestado hacia el Estado de Israel, entre otras actividades como foros universitarios y religiosos de alto perfil.

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En la Universidad de Bar-Ilan, donde fue investido doctor Honoris Causa, desarrolló durante casi una hora una argumentación en torno a la ética, la economía y la política, retomando ideas de su próximo libro académico y abordando lo que denominó “el paraíso capitalista”.