Política

Javier Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: participará de la Conferencia Global del Instituto Milken

El Presidente disertará el 6 de mayo en Los Ángeles, en la 29.ª edición del foro al que ya asistió en 2024. Será su cuarto viaje a EEUU desde el inicio del año

Guardar
Javier Milei en el Instituto Milken, en 2024. Foto de archivo
Javier Milei en el Instituto Milken, en 2024. Foto de archivo

Tras acompañar a Manuel Adorni al informe de gestión que el Jefe de Gabinete brindó en el Congreso, y una visita fugaz al portaaviones nuclear USS Nimitz, que desarrolla ejercicios navales en aguas argentinas del Atlántico Sur, Javier Milei aceptó una invitación del Instituto Milken y disertará el próximo miércoles 6 de mayo durante la 29.ª Conferencia Global del think tank que congrega líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas.

La fecha exacta de su partida desde Argentina aún no fue confirmada. Según supo Infobae de fuentes diplomáticas y de Casa Rosada, el Jefe de Estado estará a acompañado por el canciller Pablo Quirno y por el embajador en EEUU, Alec Oxenford, y aún resta definir si llega el martes 5 a la noche, o el miércoles 6.

PUBLICIDAD

Bajo el lema “Liderando en una nueva era”, la conferencia -que iniciará el domingo- reunirá a dirigentes del mundo de las finanzas, la tecnología, la salud, la filantropía y las políticas públicas para abordar soluciones prácticas ante los desafíos globales más recientes. Entre los oradores que han pasado por ediciones anteriores figuran Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Ranía de Jordania.

Para Milei, no se trata de una primera vez en ese foro. En mayo de 2024, el mandatario ya había disertado ante la misma audiencia en la edición número 27 del encuentro, donde afirmó: “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” e invitó a los empresarios presentes a invertir en el país. En aquella oportunidad lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces embajador argentino ante Estados Unidos, Gerardo Werthein.

PUBLICIDAD

En 2025, el Presidente también tuvo un paso fugaz por el Instituto Milken para exponer ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Discovery Capital, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank,Visay Globant, entre otras compañías con peso mundial.

El nuevo viaje se produce apenas días después de que el presidente visitara el portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas argentinas, el 30 de abril, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el comando militar estadounidense. Milei partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y pasó cuatro horas a bordo del buque, acompañado por Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, entre otros funcionarios.

Javier Milei y tres acompañantes con cascos y chalecos de vuelo posan con pulgares arriba en la cubierta de un portaaviones. Un avión de transporte militar detrás
Javier Milei en el portaaviones nuclear USS Nimitz

Destino preferido

El viaje a Los ángeles también llega semanas después de su última visita a suelo estadounidense. A principios de marzo, Milei recorrió Miami, Doral y Nueva York, donde inauguró la Argentina Week 2026, un encuentro organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos junto a las entidades financieras JPMorgan y Bank of America para reunir a empresarios, banqueros e inversores con gobernadores y funcionarios argentinos. En su discurso de apertura, el mandatario aseguró: “la Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo”.

El regreso a Los Ángeles se enmarca en un nuevo gesto de alineamiento con la administración de Donald Trump y en una agenda internacional que, en lo que va de 2026, ya incluyó al menos tres visitas a territorio estadounidense: Washington el 19 de febrero para la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump; Miami el 8 de marzo para la cumbre “Escudo de las Américas” con once mandatarios latinoamericanos aliados de la Casa Blanca; y -cómo se mencionó- Nueva York del 9 al 11 de marzo.

Desde su asunción en diciembre de 2023, Estados Unidos es, con amplia diferencia, el país que Milei más visitó, con al menos 16 desplazamientos que abarcaron Washington D.C., Miami, Nueva York, Los ángeles, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral.

Su última actividad internacional fue su visita a Israel, a mediados de abril, donde recibió la Medalla de Honor por parte de su par de Israel, Isaac Herzog, en reconocimiento al respaldo explícito y sostenido que el mandatario libertario ha manifestado hacia el Estado de Israel, entre otras actividades como foros universitarios y religiosos de alto perfil.

En la Universidad de Bar-Ilan, donde fue investido doctor Honoris Causa, desarrolló durante casi una hora una argumentación en torno a la ética, la economía y la política, retomando ideas de su próximo libro académico y abordando lo que denominó “el paraíso capitalista”.

Temas Relacionados

Javier MileiConferencia Global Instituto MilkenLos ÁngelesInnovación TecnológicaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El video autorreferencial que compartió Milei por el Día del Trabajador

El Presidente les envió un mensaje a los argentinos y difundió una producción que lo tiene a él como protagonista

El video autorreferencial que compartió Milei por el Día del Trabajador

El Gobierno destinará fondos de las privatizaciones para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas

La medida será oficializada por decreto en los próximos días. Parte de lo recaudado por ventas, concesiones y activos estatales irá al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para compras e infraestructura

El Gobierno destinará fondos de las privatizaciones para reequipar y modernizar a las Fuerzas Armadas

Manuel Adorni: “Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones”

El jefe de Gabinete volvió a rechazar las acusaciones en su contra. Negó ser titular de un sociedad en el exterior junto a Marcelo Grandio e insistió: “La causa judicial no va a prosperar”

Manuel Adorni: “Jamás voy a renunciar, jamás voy a ceder ante las presiones”

Tras el paso de Adorni por Diputados, la oposición esperará a la Justicia para evaluar si avanza con una moción de censura

Las conversaciones entre diputados se aceleran, pero los gobernadores no K y la oposición del centro esperarán definiciones del juzgado que investiga al funcionario para avanzar con una medida concreta

Tras el paso de Adorni por Diputados, la oposición esperará a la Justicia para evaluar si avanza con una moción de censura

La libertad de prensa toca fondo en el mundo y Argentina se desploma en el ranking

El informe 2026 de Reporteros Sin Fronteras registra el peor nivel global desde que se elabora la clasificación: más de la mitad de los países presenta situaciones “difíciles” o “muy graves”

La libertad de prensa toca fondo en el mundo y Argentina se desploma en el ranking
DEPORTES
Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

Antes de la clasificación Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica libre del GP de Miami de la Fórmula 1

Guido Andreozzi y Manuel Guinard se clasificaron a la final en Madrid: van por el trofeo en la Caja Mágica

La reacción de Martín Palermo a una histórica patada que le dio a Guillermo Barros Schelotto en un clásico entre Estudiantes y Gimnasia

La contundente sentencia de Lewis Hamilton contra la Fórmula 1 por las polémicas en el nuevo reglamento: “No tenemos voz ni voto”

A 32 años de la trágica muerte de Ayrton Senna: los emotivos recuerdos que compartió la Fórmula 1

TELESHOW
Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”

Así será el homenaje público a Luis Brandoni de la mano de Carlos Rottemberg: “Sentí que debía realizarlo”

Juana Viale reemplazará por tercer fin de semana a Mirtha Legrand: quiénes son los invitados para sus programas

Megadeth se despidió de la Argentina: una guitarra celeste y blanca para el último tango de Dave Mustaine

El regalo de Martín Migueles que conmovió a Wanda Nara: “Soy antigua para el amor”

Rocío Igarzábal y Milton Cámara se casaron por civil en una ceremonia íntima y emotiva: “Viva el amor”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de El Salvador ordena el reinstalo inmediato de dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos

Gobierno de El Salvador ordena el reinstalo inmediato de dirigentes sindicales despedidos por motivos políticos

“Las pensiones son parte de los derechos laborales”: Patricio Pineda, vocero de la Mesa para una pensión digna de El Salvador

El novedoso método de científicos canadienses que permite frenar sangrados graves en cinco segundos

El tráfico aéreo en República Dominicana crece durante el primer trimestre de 2026

La policía turca disparó gases y arrestó a cientos de personas en las manifestaciones del 1 de Mayo en Estambul