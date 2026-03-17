Cristina Kirchner, en vivo: militantes se concentran en San José 1111 en la previa a su declaración en la causa Cuadernos

Cristina Kirchner recuperará hoy el protagonismo político de la jornada cuando tenga que asistir a los tribunales de Comodoro Py 2000. Allí presentará su declaración indagatoria, en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”. El proceso, seguido por el Tribunal Oral Federal N°7, investiga un presunto circuito de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La audiencia está pautada a las 9 en la sede judicial de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires. La exmandataria enfrenta acusaciones de haber liderado una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales a través de licitaciones de obra pública.
El expediente de la causa Cuadernos tiene como pruebas principales las anotaciones del exchofer Oscar Centeno y testimonios de empresarios y exfuncionarios. La investigación involucra a más de una treintena de imputados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y varios empresarios de la construcción.
El diputado nacional Máximo Kirchner convocó a la militancia a acompañar a Cristina Kirchner durante su declaración indagatoria presencial. El legislador pidió respaldo para la ex presidenta y cuestionó al Gobierno por retomar las causas judiciales “cuando les saltan escándalos”.
Además, Kirchner instó a movilizarse el 24 de marzo y manifestó la necesidad de reunir a “miles” de personas “para demostrar que queremos otro país”. Y agregó: “Si hacemos las cosas bien, vamos a tener un gran futuro”.
Militantes de La Cámpora y seguidores de Cristina Kirchner se concentran desde la mañana frente a la vivienda de la ex presidenta, ubicada en el barrio porteño de Constitución.
El despliegue de simpatizantes se produce ante la inminente declaración presencial de Kirchner en la Causa Cuadernos, prevista para las 9 en los tribunales federales de Comodoro Py.
La previa comenzó durante la madrugada, con banderas y cánticos en apoyo a la ex jefa de Estado.
Cristina Kirchner volverá a estar este martes en el centro de la escena política. Como hace tiempo no lo está. La última vez que el foco de atención estuvo sobre sus movimientos fue en los primeros días del año, cuando recibió el alta médica en el Sanatorio Otamendi, luego de estar varios días internada por un cuadro de apendicitis que se agravó.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará este martes a las 9 de la mañana de manera presencial ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio oral por la causa conocida como “los Cuadernos de las coimas”, el expediente que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La ex presidenta Cristina Kirchner habló antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py por la causa Caudernos, donde deberá hacerlo de forma presencial, con fuertes críticas ante los jueces que la citaron presencial. Además, volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei.