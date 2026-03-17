Política

Cristina Kirchner, en vivo: militantes se concentran en San José 1111 en la previa a su declaración en la causa Cuadernos

La ex presidenta se presentará de manera presencial ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio oral

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Cristina Kirchner saldrá desde su
Cristina Kirchner saldrá desde su casa hasta los tribunales de Comodor Py 2000

Cristina Kirchner recuperará hoy el protagonismo político de la jornada cuando tenga que asistir a los tribunales de Comodoro Py 2000. Allí presentará su declaración indagatoria, en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”. El proceso, seguido por el Tribunal Oral Federal N°7, investiga un presunto circuito de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La audiencia está pautada a las 9 en la sede judicial de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires. La exmandataria enfrenta acusaciones de haber liderado una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales a través de licitaciones de obra pública.

El expediente de la causa Cuadernos tiene como pruebas principales las anotaciones del exchofer Oscar Centeno y testimonios de empresarios y exfuncionarios. La investigación involucra a más de una treintena de imputados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y varios empresarios de la construcción.

10:22 hsHoy

Máximo Kirchner: “Vengo a pedirles que el martes a la mañanita acompañemos a Cristina”

Máximo Kirchner realizó un llamado público a la militancia para brindar apoyo a Cristina Kirchner antes de la indagatoria a Comodoro Py.

El diputado nacional Máximo Kirchner convocó a la militancia a acompañar a Cristina Kirchner durante su declaración indagatoria presencial. El legislador pidió respaldo para la ex presidenta y cuestionó al Gobierno por retomar las causas judiciales “cuando les saltan escándalos”.

Además, Kirchner instó a movilizarse el 24 de marzo y manifestó la necesidad de reunir a “miles” de personas “para demostrar que queremos otro país”. Y agregó: “Si hacemos las cosas bien, vamos a tener un gran futuro”.

10:11 hsHoy

Seguidores de CFK ya concentran en San José 1111

Militantes de La Cámpora y seguidores de Cristina Kirchner se concentran desde la mañana frente a la vivienda de la ex presidenta, ubicada en el barrio porteño de Constitución.

El despliegue de simpatizantes se produce ante la inminente declaración presencial de Kirchner en la Causa Cuadernos, prevista para las 9 en los tribunales federales de Comodoro Py.

La previa comenzó durante la madrugada, con banderas y cánticos en apoyo a la ex jefa de Estado.

10:02 hsHoy

Cristina Kirchner en Comodoro Py: vuelta a la escena con un acto político y acusaciones contra el Gobierno

La ex presidenta declarará en los tribunales federales por la Causa de los Cuadernos. La militancia la acompañara en San José 1111 y la dirigencia en el edificio judicial de Retiro

Cristina Kirchner durante una de
Cristina Kirchner durante una de sus declaraciones en los tribunales de Comodoro Py (Adrián Escándar)

Cristina Kirchner volverá a estar este martes en el centro de la escena política. Como hace tiempo no lo está. La última vez que el foco de atención estuvo sobre sus movimientos fue en los primeros días del año, cuando recibió el alta médica en el Sanatorio Otamendi, luego de estar varios días internada por un cuadro de apendicitis que se agravó.

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10:02 hsHoy

Cristina Kirchner irá hoy a declarar a Comodoro Py por la causa Cuadernos

La ex presidenta se presentará a las 9 ante el Tribunal Oral Federal N°7 en los tribunales de Retiro. Es la primera de los 86 acusados -entre ex funcionarios y empresarios- por un presunto sistema de sobornos ligado a la obra pública

Cristina Fernández de Kirchner declarará
Cristina Fernández de Kirchner declarará este martes en los tribunales de Comodoro Py ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio por la causa Cuadernos, que investiga un presunto sistema de sobornos ligado a la obra pública

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará este martes a las 9 de la mañana de manera presencial ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el inicio de la ronda de indagatorias del juicio oral por la causa conocida como “los Cuadernos de las coimas”, el expediente que investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

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09:52 hsHoy

Con fuertes críticas a Milei, Cristina Kirchner habló antes de su declaración de mañana por la causa Cuadernos

La ex presidenta deberá presentarse ante el Tribunal Oral Federal 7 y cuestionó el pedido de los jueces por la presencialidad en Comodoro Py

Cristina Kirchner volverá a Comodro
Cristina Kirchner volverá a Comodro Py para declarar por la causa Cuadernos (Adrián Escándar)

La ex presidenta Cristina Kirchner habló antes de presentarse en los tribunales de Comodoro Py por la causa Caudernos, donde deberá hacerlo de forma presencial, con fuertes críticas ante los jueces que la citaron presencial. Además, volvió a cuestionar la política económica de Javier Milei.

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