Cristina Kirchner, en vivo: militantes se concentran en San José 1111 en la previa a su declaración en la causa Cuadernos

Cristina Kirchner saldrá desde su casa hasta los tribunales de Comodor Py 2000

Cristina Kirchner recuperará hoy el protagonismo político de la jornada cuando tenga que asistir a los tribunales de Comodoro Py 2000. Allí presentará su declaración indagatoria, en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”. El proceso, seguido por el Tribunal Oral Federal N°7, investiga un presunto circuito de sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

La audiencia está pautada a las 9 en la sede judicial de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires. La exmandataria enfrenta acusaciones de haber liderado una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales a través de licitaciones de obra pública.

El expediente de la causa Cuadernos tiene como pruebas principales las anotaciones del exchofer Oscar Centeno y testimonios de empresarios y exfuncionarios. La investigación involucra a más de una treintena de imputados, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y varios empresarios de la construcción.