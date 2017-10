La ex presidenta Cristina Kirchner se refirió hoy a la situación judicial de su ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido: "No pongo las manos en el fuego por nadie. Solo por mis hijos y por mi, pero por nadie más", señaló la ex mandataria durante una entrevista con Elizabeth Vernaci en Radio Con Vos y ante una consulta del periodista Alejandro Bercovich.