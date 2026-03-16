La Comisión Investigadora del Congreso reveló transferencias y contratos en el caso $LIBRA: “El presidente tiene que dar explicaciones”

Las acciones en el Congreso y nuevas medidas judiciales buscan mantener activa la investigación sobre el caso $LIBRA y exigir transparencia institucional

El 14 de febrero de 2025, Javier Milei recomendó en X la criptomoneda $LIBRA, presentada como una iniciativa para financiar empresas argentinas. Tras una fuerte suba y posterior desplome de su valor, borró el mensaje y afirmó no tener vínculo con el proyecto. En diálogo con Infobae Al Mediodía Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora, expuso detalles de la causa y cuestionó la falta de avance judicial en una conferencia en el Congreso. El legislador describió pruebas que, según su análisis, comprometen la transparencia del gobierno y la integridad institucional.

“Cuando uno relee el informe final de la Comisión Investigadora, la realidad supera la ficción y la mentira en la cual estuvo como protagonista el presidente”, afirmó Ferraro. El diputado consideró que los registros de llamadas y los contratos revelan una trama que requiere explicaciones. “Ahora uno entiende por qué nunca respondió quién y cómo le dieron ese contrato alfanumérico de más de 40 caracteres”, sostuvo.

El legislador puntualizó: “Ojalá nosotros en la Comisión Investigadora nos hubiéramos equivocado, porque ahí nosotros aportamos al fiscal Taiano mucha prueba, principalmente la que hace a la ruta del dinero, donde pudimos identificar una billetera y coincide con fechas claves y ahora con la pericia informática del Ministerio Público Fiscal en las transferencias de Davis a Mauricio Novelli y cómo utilizaron a un jubilado de setenta y cinco años como intermediario”.

Javier Milei recomendó públicamente el token $LIBRA antes de la subida y caída abrupta de su valor, pero luego negó vínculos con el proyecto

Contratos, transferencias y manejo de información privilegiada

Ferraro detalló los ejes de la investigación: “Son dos pagos de un millón y medio cada uno, más dos millones de dólares, tanto en cripto como en cash. Pero a su vez, tengamos en cuenta que está el contrato de confidencialidad”. El diputado explicó que la presencia de Hayden Davis en Buenos Aires y los encuentros con funcionarios del gobierno coinciden con el lanzamiento y promoción del token $LIBRA.

El presidente de la comisión señaló la existencia de manejo de información privilegiada: “Muchísimos confiaron en el presidente, en lo que era esa monetización, el token Libra y 36 vivos manejaron información privilegiada antes de la estafa o de la caída brutal, que eso ascendió a cuatro o cinco dólares, donde esas 36 billeteras o 36 personas que manejaron información privilegiada se llevaron un millón de dólares cada uno de ellas”.

Asimismo, Ferraro remarcó la conexión entre las llamadas, los movimientos de dinero y la participación de figuras clave: “Hay una clara confusión entre lo público y privado por parte del presidente de la Nación. Hay una clara violación a la Ley de Ética Pública. Y digo, hubo un negocio privado, una estafa, un hecho de corrupción que necesitó el protagonismo y la participación del presidente de la Nación para que sucediera”.

El informe final parlamentario presenta registros de llamadas y pruebas que apuntan a la necesidad de explicaciones por parte del presidente argentino

Críticas a la Justicia y pedidos de acción en el Congreso

El diputado cuestionó el accionar del fiscal Taiano y la falta de avances en la causa: “La escandalosa actitud del fiscal Taiano, que está al borde del encubrimiento. Porque vamos, la investigación lleva un año y tres meses y no ha citado a declarar testimonialmente o en forma indagatoria a ninguno de los involucrados en el tema Libra”. Ferraro anunció que los diputados que integraron la comisión presentarán medidas judiciales y buscarán la mayor unidad política en el Congreso.

Entre otras cosas, el titular de la Comisión Investigadora resaltó: “Nada los libra al presidente Milei, a su hermana y a los funcionarios a que respondan en la justicia y a que respondan en el Congreso de la Nación".

Al mismo tiempo, Ferraro advirtió sobre el peligro de la falta de controles institucionales: “Está claro que nosotros, en ese momento, requerimos el auxilio de la Fuerza Pública y está claro que Comodoro Py pisó el expediente para consagrar impunidad”.

La investigación legislativa identificó pagos, transacciones en criptomonedas y dinero en efectivo relacionados con $LIBRA

El rol del presidente, la ética pública y la responsabilidad política

El presidente de la comisión enfatizó en la responsabilidad del mandatario en el caso: “El problema acá no es que el presidente haya formado parte de una trama de corrupción con la utilización de fondos públicos, sino que usó su condición de presidente de la Nación. Su participación en este hecho, hizo que sea posible para la estafa; porque muchas personas confiaron en la monetización y en la figura del presidente Milei, la legitimidad pública de ese momento”.

Respecto a la línea de defensa del presidente, Ferraro fue contundente: “Creerle a esta altura, que el presidente no estaba interiorizado. Cuando uno ve cientos de llamados que no solamente están vinculados entre el 30 de enero y el 14 de febrero, que tienen que ver con Libra y ve que Mauricio Novelli, por manda de Karina Milei, ya se presentaba a diez días de haber asumido el gobierno de la Libertad Avanza como gestor de distintos negocios en distintos ministerios, del Poder Ejecutivo Nacional. Dicho esto, ¿qué nos van a decir?”.

El diputado sostuvo que la investigación debe continuar y que la comisión podría reabrirse o derivar en nuevas instancias legislativas. Ferraro concluyó: “El presidente tiene que dar explicaciones. Con la prueba, que es una avalancha de prueba irrefutable, con lo que pudimos probar nosotros, más lo que pusimos en potencial, que hoy ya deja de ser potencial por las pruebas que cuenta el fiscal Taiano. Ahora entendemos por qué no dio las respuestas que tenía que dar”.

Las acciones en el Congreso y nuevas medidas judiciales buscan mantener activa la investigación sobre el caso $LIBRA y exigir transparencia institucional

Demandas de transparencia y próximos pasos

Ferraro recalcó que la causa Libra se diferencia de otras investigaciones por el nivel de evidencia y la falta de respuestas oficiales: “Es una causa que pasó por siete jueces federales y cuatro fiscales federales. Ahora, con la realidad que supera esa ficción y mentira que se consolidó a partir del 14 de febrero, el Congreso y la Justicia tienen la obligación de actuar”.

El diputado insistió en que la transparencia y el control institucional son indispensables para la salud democrática del país. Ferraro agradeció el espacio y sostuvo que la conferencia de prensa y las acciones en el Congreso buscarán mantener la investigación activa y exigir respuestas a los implicados.

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