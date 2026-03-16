El Gobierno le baja el tono a las revelaciones de la causa $Libra y asegura que debió cerrarse “hace tiempo”

Tras un fin de semana de movimientos en la causa $Libra, en el Gobierno Nacional les bajan el tono a las revelaciones que surgieron de la investigación que, aseguran, “debió cerrarse hace tiempo”. Además, exigen que la Procuración General de la Nación investigue la filtración que revelaría la existencia de un acuerdo confidencial entre el presidente Javier Milei y el empresario norteamericano Hayden Davis, hallado un dispositivo del imputado Mauricio Novelli.

En las últimas horas, se conoció que un peritaje realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal habría revelado una extensa comunicación entre las primeras líneas del Gobierno y el lobista argentino aquel 14 de febrero de 2025, luego de la publicación del mandatario en la red social X, que horas más, tras el derrumbe de la cripto que probocó millonarias pérdidas, borró de su perfil.

Como contó este medio, luego de la escalada en redes, a raíz de la difusión, desde Texas y escoltado por el creador de la cripto, el estadounidense Hayden Mark Davis, Novelli habría cursado al menos siete llamadas con el Presidente, lo que dio lugar a 13 minutos y 10 segundos de conversación. La documentación incluye además peritajes técnicos sobre otros dispositivos electrónicos secuestrados a Novelli y detecta que habría intercambios también con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Es una tontería atómica. Sin fundamentos, viciado, no se protegió el cuidado de la prueba, es todo inválido”, sentenció ante Infobae una fuente inobjetable luego de la publicación de los movimientos en la causa. Lo cierto es que en el oficialismo sostienen que los peritajes sobre el teléfono del lobbista argentino “no aportan nada nuevo” a la investigación.

Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra (Jaime Olivos)

Asimismo, un funcionario al tanto del tema mostró preocupación por “las filtraciones” relativas al borrador del supuesto acuerdo, al tiempo que reafirmó la causa tiene trascendencia “solo porque el tema es mediático y político en si mismo”. “Sigue siendo muy claro que no hay delito, el tema es más mediático y político. Debería haberse cerrado hace tiempo”, pregonan en varios despachos de Balcarce 50.

Otra importante voz con acceso al despacho presidencial planteó ante este medio que no hay preocupación por la causa, debido a que el Poder Ejecutivo es ajeno a los potenciales desmanejos entre Novelli y Davis. En el oficialismo se mostraron sorprendidos por la filtración del supuesto acuerdo comercial entre el libertario y Hayden Davis y exigen que la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, investigue la vulneración de datos.

“El Presidente nunca negó la relación con Novelli. Ellos tenían una relación de varios años. No hay nada que explicar. Desde nuestro punto de vista cerrado. En tal caso habrá que explicar por qué hubo filtraciones en la investigación”, se preguntó una importante fuente luego de que uno de los querellantes presentara un escrito ante el fiscal Eduardo Taiano el borrador de un potencial acuerdo.

Es que en Balcarce 50 no se explican la publicación de información del dipositivo cuya tarea está a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal. “¿Cómo se le filtra algo que tiene que tener una cadena de custodia por lo que implica la investigación? La preocupación debiera estar en investigar porque se filtra”, deslizó un importante alfil de Gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participa activamente en el tercer día de la Convención Argentina Week 2026, dirigiéndose a una audiencia de profesionales

En su última aparición televisiva, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien buscó cerrar la polémica de la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación presidencial que viajó a la Argentina Week, se limitó a rechazar lo que definió como “versiones periodísticas” sobre el tema. “Todo lo que se dice de Javier Milei es falso”, retructó, y se cuidó de aclarar: “Somos íntegros”.

A raíz de los pedidos de la oposición para que el mandatario asista al Congreso Nacional a brindar explicaciones , desde su entorno rechazan la posibilidad y acusan al diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora en Diputados, de “aprovechar sus 15 minutos de fama”. Esta tarde, el dirigente que responde a Elisa Carrió brindará una conferencia de prensa para brindar detalles de las nuevas pruebas que surgieron en la investigación judicial.