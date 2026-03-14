Política

Milei inicia su actividad oficial en España: se reúne con el líder de Vox y participará de Madrid Economic Forum 2026

El Presidente encabezará el evento de corte ultraliberal dominado por la agenta antiwoke. No tendrá reuniones con referentes del gobierno local

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Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei, durante su participación en el Madrid Economic Forum celebrado en Madrid (España) el 8 de junio de 2025. (REUTERS/Isabel Infantes)

El presidente Javier Milei llegó este viernes en Madrid en la que será su quinta visita a España desde que asumió como Jefe de Estado en diciembre de 2023, para participar en el Madrid Economic Forum 2026, un evento de corte ultraliberal dominado por la agenta antiwoke. También se reunirá con su amigo y aliado internacional Santiago Abascal, presidente de Vox.

Según informaron desde Presidencia, este sábado Milei se reunirá con el presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, a las 10:00 horas (06:00 horas en Argentina). Una hora después Milei tiene programada otra reunión con su amigo Jesús Herta de Soto, un economista y profesor universitario cercano al libertario desde antes de ostentar el bastón presidencial.

Su presencia en el acto central que justifica su viaje a España, el Madrid Economic Forum 2026, está programada para las 20:15 horas (16:15 horas en Argentina). Allí, el presidente argentino protagonizará la última ponencia del evento y recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises por parte del Doctor Philipp Bagus.

El mandatario de Argentina, Javier Milei, ha arremetido este viernes desde Madrid contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le ha acusado de querer "llevarse puestos a los españoles", aunque espera, ha dicho que estos acaben despertando, tal y como hizo su país.

Un foro organizado por un youtuber liberal

La organización del evento corre a cargo de las empresas Racks Labs y Abast, ambas radicadas en Andorra, país conocido por su baja presión fiscal donde muchos youtubers e influencers digitales suelen asentarse para pagar menos impuestos. El público central del foro lo componen emprendedores, expertos en criptomonedas y seguidores del pensamiento liberal.

De ese ecosistema es de donde justamente proviene su organizador principal, Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs y más conocido en las redes como Wall Street Wolverine. Entrevistado por La Nación, enfatizó que Milei no recibe honorarios por su intervención y que el interés central del presidente argentino es “la batalla cultural”. Sobre los costos del traslado presidencial, Domínguez señaló: “No te puedo decir, es información confidencial”.

El foro, que congrega a economistas, empresarios y políticos de ultraderecha de distintas partes del mundo, prevé la asistencia de hasta 10.000 participantes. Las entradas oscilan entre 50 y 2.500 euros y el evento tiene a Milei como “invitado estrella” de la jornada del sábado.

Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei, durante su participación en el Madrid Economic Forum celebrado en Madrid (España) el 8 de junio de 2025. (REUTERS/Isabel Infantes)

El regreso a Argentina, sin reunirse con el Gobierno español

Se espera que el presidente abandone España a las 23:00 horas (19:00 horas en Argentina) y aterrice en Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de marzo a las 09:30 hora local (13:30 horas en España). Una vez más, Milei aterrizará y abandonará territorio español sin mantener encuentros oficiales con las autoridades gubernamentales.

Solo en mayo de 2024 se reunió con empresarios españoles. Allí habían participado autoridades de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y directivos segunda o tercera línea de Santander, Telefónica, Abertis, BBVA, Día, Iberia, Naturgy, Mapfre, Ecoener, Rothschild & Co España, AB Living, Consello Group y UNIR.

Desde su elección, Milei y Abascal han mantenido varios encuentros personales; el último, en junio de 2025 durante la edición previa del foro que ahora vuelve a reunirlos. Durante su intervención en el evento del año pasado, Milei pronunció, frente a un público eufórico y adverso al actual gobierno español, una declaración que fue ampliamente divulgada en medios internacionales: “Contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar de su lado.”

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