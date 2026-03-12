Política

Karina Milei y la plana mayor del Gobierno cerraron filas para respaldar a Manuel Adorni: “Conozco tu integridad”

La secretaria general de la Presidencia compartió una foto con el jefe de Gabinete, quien fue criticado por la oposición por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial. Se sumó así a otros funcionarios que también respaldaron al economista

La secretaria general y hermana del presidente, Karina Milei, respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el foco de las críticas opositoras por la aparición de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week.

“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, posteó la dirigente más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza

Por su parte, el presidente Javier Milei suscribió a los mensajes que publicó la plana mayor del Gobierno y retuiteó varios posteos en X que respaldaban a Adorni.

El propio Adorni ya había dado explicaciones sobre el hecho en una entrevista con Infobae. Dijo que no hubo nada extraño, que su esposa -Bettina Angeletti- viajó a los Estados Unidos invitada por Presidencia y que él quería específicamente que lo acompañara para cumplir con la rigurosa agenda de actividades oficiales que debía cumplir.

"Las comitivas actuales son las más chicas de la historia. Antes viajaban periodistas como parte de las delegaciones oficiales. Ahora, quien no sea parte debe costear todos sus gastos", sostuvo en una entrevista con este medio.

Karina Milei se sumó así a otros funcionarios como Diego Santilli, Sandra Pettovello y Luis Caputo, entre otros, quienes se expresaron públicamente en apoyo a Adorni, lo que marca que el Gobierno decidió cerrar filas para respaldar al jefe de Gabinete frente al embate opositor.

No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”, había compartido el ministro del Interior.

La titular de Capital Humano compartió una foto junto a Adorni con el mensaje “siempre juntos”, a lo que se subió el ministro de Economía con un “¡pero claro!“.

“Es el momento ideal para pegarme. Venimos de arrasar en las elecciones. Mostramos todo lo hecho y lo que viene. Abrimos la Argentina a un mundo de inversiones desconocido para el país en treinta años. Hay sectores de la política y empresarios de la vieja guardia que no quieren que a la Argentina le vaya bien. Esto pasó muchas veces, como con la mujer de Sturzenegger, hace poco, cuando fue criticada sin razón. Es parte del juego, pero estamos para otra cosa, no para discutir pequeñeces", había declarado Adorni durante el reportaje con Infobae.

Otro de los nombres que se sumó a los mensajes de respaldo para el jefe de Gabiente, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En su cuenta de X, escribió: "Ayer, hoy y siempre junto a @madorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos".

El ex ministro de Defensa y uno de los nombres fuertes dentro de la Cámara Baja, Luis Petri, simplificó el posteo con una frase: “Te banco fuerte @madorni!! Espalda con espalda!”.

En tanto, el actual ministro de Defensa, Carlos Presti, señaló: “Todo mi respaldo a @madorni y al trabajo que está llevando adelante desde la Jefatura de Gabinete en una semana clave para la agenda internacional de la Argentina”.

La polémica se instaló en los últimos días luego de la presencia de la esposa del jefe de Gabiente en la Argentina Week. En un reportaje con Eduardo Feiman por A24, el periodista le recriminó la utilización del avión oficial para trasladar a familiares de funcionarios: “El avión presidencial no es un taxi, no es un Uber.No es para que un familiar de un funcionario se suba“.

Adorni respondió que no compartía ese planteo y explicó los motivos personales por los que quiso viajar acompañado. “Estás equivocado. Yo vengo una semana a deslomarme acá, o cinco días a deslomarme, como todos los que vienen acá a Nueva York”, sostuvo.

