Javier Milei regresa a España para una nueva gira exprés: invitado estrella en un foro ultraliberal y cita con el rival de Pedro Sánchez

Jsvier Milei, eufórico durante un acto que se realizó en Madrid en 2025 (Reuters / Isabel Infantes)

El presidente argentino Javier Milei viajó a Madrid para encabezar el cierre del Madrid Economic Forum 2026, un evento dominado por el ultraliberalismo económico y la denominada agenda antiwoke, donde consolidará su alianza con líderes de la derecha europea como Santiago Abascal, presidente de Vox.

La visita, la quinta de Milei a España desde que asumió el gobierno en diciembre de 2023, apunta a reforzar su papel como referente internacional de la batalla cultural libertaria y transcurrirá sin reuniones con las autoridades del gobierno español ni la familia real, según informaron tanto desde la Casa Rosada como las autoridades del país europeo.

El foro, que congrega a economistas, empresarios y políticos de ultraderecha de distintas partes del mundo, prevé la asistencia de hasta 10.000 participantes. Las entradas oscilan entre 50 y 2.500 euros y el evento tiene a Milei como “invitado estrella” de la jornada del sábado.

El jefe de Estado arribará a Madrid este viernes a las 17:30 hora local (13:30 en Argentina), en un viaje que tiene como única finalidad su participación en el Madrid Economic Forum. La comitiva de funcionarios solo está compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Una pantalla muestra la imagen de Javier Milei en el Madrid Economic Forum que se realizó en junio del año pasado (Reuters / Isabel Infantes)

La organización del evento corre a cargo de las empresas Racks Labs y Abast, ambas radicadas en Andorra, país conocido por su baja presión fiscal donde muchos youtubers e influencers digitales suelen asentarse para pagar menos impuestos. El público central del foro lo componen emprendedores, expertos en criptomonedas y seguidores del pensamiento liberal.

De ese ecosistema es de donde justamente proviene su organizador principal, Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs y más conocido en las redes como Wall Street Wolverine. Entrevistado por La Nación, enfatizó que Milei no recibe honorarios por su intervención y que el interés central del presidente argentino es “la batalla cultural”. Sobre los costos del traslado presidencial, Domínguez señaló: “No te puedo decir, es información confidencial”.

La primera actividad de Milei en la capital española incluirá un encuentro matutino con Santiago Abascal, el principal referente del partido Vox, seguido por una reunión con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien el presidente argentino suele citar como inspiración intelectual. La agenda no contempla intercambio alguno con funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez, ni participación en eventos oficiales ajenos al círculo ultraliberal.

La jornada de mañana concluirá con la entrega de un premio a Milei en honor al economista Ludwig von Mises, figura central en la construcción del modelo ultraliberal que guía tanto al presidente argentino como a varios organizadores del foro. Tras el evento, Milei regresará a Buenos Aires, donde tiene previsto aterrizar en la mañana del domingo.

De todas las veces que fue a España, en ninguna de ellas mantuvo encuentros oficiales con autoridades gubernamentales. Solo en mayo de 2024 se reunió con empresarios españoles. Allí habían participado autoridades de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y directivos segunda o tercera línea de Santander, Telefónica, Abertis, BBVA, Día, Iberia, Naturgy, Mapfre, Ecoener, Rothschild & Co España, AB Living, Consello Group y UNIR.

Desde su elección, Milei y Abascal han mantenido varios encuentros personales; el último, en junio de 2025 durante la edición previa del foro que ahora vuelve a reunirlos. Durante su intervención en el evento del año pasado, Milei pronunció, frente a un público eufórico y adverso al actual gobierno español, una declaración que fue ampliamente divulgada en medios internacionales: “Contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar de su lado.”

El español Santiago Abascal, líder de VOX, saluda a Javier Milei durante un acto de la derecha que se realizó en mayo de 2024 (Reuters / Ana Beltran)

Hace meses que Milei tenía planificado hacer un paso por España. De hecho, en septiembre del año pasado iba a ir al evento Viva 25, organizado por Vox; pero debió desistir luego de sufrir su dura derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Aun así, dio un discurso vía virtual donde llamó a “aplastar” a los socialistas.

En el entorno del presidente indican a que el discurso a realizar en Madrid será parecido. Es muy probable que utilice los conceptos de la alocución que realizó durante la apertura de sesiones ordinarias, la cual se denominó “La moral como política de Estado”, algo similar a lo que hizo durante el Argentina Week esta semana.

Durante su intervención, Milei enfatizó que su administración busca sostener una política económica basada en principios que considera correctos desde el punto de vista moral. El presidente afirmó que está dispuesto a asumir eventuales costos electorales si las decisiones responden a lo que considera justo. “Si alguna política justa tuviera una contracara negativa desde el lado de vista electoral, para eso soy un estoico, para bancarme el costo que me tenga que bancar por hacer lo correcto”, aseguró.

Aun así, pretende ser más reaccionario en su diatriba contra el socialismo y el rumbo de Europa. En el evento Viva24, también promocionado por Abascal, habló de que “Los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico. Hoy “Europa y Estados Unidos sufren señales del trágico camino que tristemente recorrió la Argentina”.

Más allá del habitual libreto libertario, Milei arrojó críticas sobre Pedro Sánchez, sin nombrarlo. “Aunque tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, dijo sobre el fin de semana que el jefe de gobierno español se tomó para definir si continuaba al frente de la gestión luego de denuncias contra su esposa, Begoña Gómez.