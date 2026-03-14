El PJ ya mira 2027: Kicillof desembarca en CABA, se largó la sucesión en PBA y más presión por las PASO

El peronismo se mueve en clave electoral en todos los distritos del país

En las últimas dos semanas, las distintas vertientes del peronismo activaron el chip electoral y empezaron a acumular actividades que tienen un objetivo claro: mostrar un espacio político despierto, deseoso de volver a gobernar y comprometido con cambiar la agenda de la fuerza. En esa línea se movieron Axel Kicillof y los dirigentes del peronismo no K.

El Gobernador bonaerense va a cambiar el ritmo de su carrera presidencial. Para la semana que viene tiene estipuladas una serie de actividades que van a marcar un cambio de velocidad en el proyecto de construcción política. El martes, en el teatro Coliseo de La Plata, va a presentar el Centro de Estudio de Derecho al Futuro (CEDAF), que apunta a ser una cantera de cuadros técnicos que sostengan el proyecto presidencial de Kicillof. A cargo de esa actividad están dos ex funcionarios de su gestión Mara Ruiz Malec (ex ministra de Trabajo) y Agustín Simone (ex ministro de Infrastructura), dos dirigentes de su confianza.

El jueves, el Gobernador va a desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires, donde encabezará un acto militante del MDF en un teatro. Será la presentación en territorio porteño de la agrupación sobre la que empezó a fundar su esquema político para afrontar los comicios del 2027

Para el 2 de abril tiene en agenda viajar a Tierra del Fuego y ser parte de un acto con ex combatientes de la guerra de Malvinas. De concretarse, sería su primera actividad en el interior del país, en un rol electoral. Kicillof empieza a dar señales más claras respecto a su vocación presidencial.

Axel Kicillof acelera la construcción de candidatura nacional con una serie de actividades de tinte electoral

La semana pasada, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, lideró un plenario de Kilómetro Cero, su agrupación en el territorio porteño, con la intención de abrirle el camino al desembarco de Kicillof en la Capital, una localidad en la que al peronismo le cuesta hacer pie.

El kicillofismo, a través de las bases generadas por la agrupación de Costa y la Patria es el Otro, el espacio que lidera Andrés “Cuervo” Larroque, quiere ganar volumen en CABA y tiene la intención de poner un pie en el PJ Porteño, hoy en manos de Mariano Recalde, el senador camporista que ha intentado ser un pacificador en la conflictiva relación entre Kicillof y Cristina Kirchner.

El peronismo porteño, que el año pasado fue uno de los que más rápido se ordenó a nivel nacional, ahora tiene inconvenientes para lograr una lista de unidad para las elecciones partidarias. Antes del 30 de abril se deberían llevar adelante los comicios, pero la falta de consenso generó la necesidad de postergar las elecciones.

Ayer, el consejo partidario se reunió en la sede de San José 181 y acordó que el 31 de marzo se realice el Congreso, donde la intención es reformar la carta orgánica y prorrogar el mandato de Recalde por algunos meses. Esa decisión está basada en la falta de acuerdos. En la mesa de tres patas que componen Mariano Recalde (La Cámpora), Juan Manuel Olmos (Nuevo Espacio de Participación) y Víctor Santa María (Nueva Dirigencia), no hay coincidencia sobre el futuro inmediato.

Mariano Recalde tiene la vocación de seguir al mando del partido y Juan Manuel Olmos cree que debe haber un cambio en la conducción

Recalde tiene la vocación de seguir basado en un argumento sólido. El año pasado encabezó la boleta de una de las mejores elecciones del peronismo porteño a nivel nacional. Olmos considera que es un buen momento para cambiar las caras visibles del partido después de cuatro años de conducción camporista. Lo cierto es que la idea de fondo es llegar a un acuerdo de unidad, pero hoy no están dadas las condiciones.

En el segundo anillo de dirigentes del peronismo porteño hay quienes creen que es necesaria una renovación en la conducción, motivo por el que Recalde debería dar un paso al costado, mientras hay otros que avalan la postura del senador camporista, creen que tiene la espalda para serlo y que Olmos aún no materializó su real vocación de conducir el partido. “Juan Manuel es el jefe político del distrito. Lo saben todos”, sostuvo un dirigente de buen diálogo con el titular de la AGN.

El clima electoral atraviesa a todo el peronismo, que tiene necesidades y pretensiones. En la provincia de Buenos Aires varios nombres conocidos se pararon en la línea de largada para la carrera por la gobernación y empezaron a transitar ese largo recorrido que tiene en la próxima elección la meta de llegada.

Mayra Mendoza visitó esta semana una importante exposición agrícola en el norte de la provincia de Buenos Aires. Con la espalda de reelegir en su distrito y ganar, más atrás en el tiempo, una PASO para hacerse fuerte dentro del peronismo quilmeño, tiene en sus planes caminar la provincia con la convicción de ser una precandidata a la gobernación.

Katopodis y Alak son dos de los precandidatos a gobernador que tiene el peronismo bonaerense

Gabriel Katopodis es, tal vez, uno de los primeros nombres que empezó a sonar con fuerza para ser candidato en la provincia. De alto perfil, está muy activo en la gestión y muy cerca de Kicillof. Junto a Mariano Cascallares juegan un rol de nexo en muchas negociaciones cruzadas con La Cámpora y el Frente Renovador.

Julio Alak se está mostrando como una opción desde hace algunas semanas. Tuvo dos encuentros que marcaron la diferencia en su agenda de gestión platense. Recibió al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, alejado del núcleo kicillofista y de la mayor parte del peronismo concentrado en Unión por la Patria. Y compartió una actividad con el jefe comunal de Lanús, el camporista Julián Álvarez. Dos imágenes diferentes y una misma lectura. Para ser candidato hay que construir políticamente con amplitud.

Victoria Tolosa Paz se mueve con ese mismo objetivo, aunque no lo haga público. En los últimos días estuvo en Saladillo y San Nicolás apoyando a los candidatos del MDF en la interna de los PJ locales. Fue la promotora del grupo Federales, en el bloque de diputados justicialista, que tomó distancia del esquema K, y tiene actividades constantes en la provincia.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, también se anota en la lista de precandidatos. Este lunes va a inaugurar un local partidario en CABA y cursó una invitación para los distintos sectores del peronismo. Para la apertura le pidió a Cristina Kirchner que le grabe un audio. La voz de la ex presidenta será un símbolo distintivo de su punto de partida.

Tolosa Paz junto a Sebastián Vignoles, candidato a presidente del PJ en San Nicolás

El intendente de Merlo, Gustavo “Tano” Menéndez, se anotó en la contienda electoral a través de una entrevista, mientras que el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín, tiene la vocación de integrar la lista de precandidatos y empezar a caminar la provincia. Los nombres van floreciendo a medida que se deshoja el calendario.

En lo que respecta al peronismo federal, sus dirigentes empezarán a insistir, poco a poco, con la necesidad de que haya un acuerdo grande en la fuerza política para se sostengan las PASO. Lo ven como una herramienta fundamental para poder solucionar un sinfín de diferencias. Van a tratar de poner el tema sobre la mesa, mientras algunos dirigentes hacen gestiones para convencer a un empresario de primera línea para ser candidato el año que viene.

El escenario está abierto. Ese sector no tiene un candidato fuerte y no trabaja decididamente para que Kicillof sea el único candidato. Buscan un perfil de centro, una cara menos relacionada al kirchnerismo. Mientras tanto, organizan una puesta en escena en el interior (tal vez Entre Ríos), para mostrar la dirigencia que está comprometida en el proyecto. Los cuentan en esas filas a Emilio Monzó Nicolás Massot y Juan Manuel Olmos, tres articuladores de recorrido y probada eficiencia para la búsqueda de consensos. Todo es una gran alquimia. Demasiado tiempo por delante para la verborrágica política nacional.