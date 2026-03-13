El Gobierno deja en suspenso su intención de impulsar la Boleta Única en la provincia de Buenos Aires

La propuesta debería ser aprobada en la Legislatura local

Luego de que se implementara con éxito a nivel nacional en el 2025, y a un año de las próximas elecciones, el Gobierno busca promover que la Boleta Única en Papel (BUP) comience a aplicarse en todo el país, aunque ya encontró el primer obstáculo en la provincia de Buenos Aires, donde no tiene previsto impulsar el proyecto al no contar con el apoyo suficiente como para aprobarlo en la Legislatura local.

Con 13.353.974 de personas habilitadas para votar, según el último registro oficial, el territorio bonaerense no solo es el distrito más extenso de la Argentina, sino también el que tiene el padrón más grande, por amplia diferencia en comparación con el resto de los distritos.

En el 2027, además de la fórmula presidencial y las bancas en el Congreso, también se pondrán en juego varias gobernaciones, intendencias y cargos provinciales por los que La Libertad Avanza quiere competir.

Por esta razón, en la Casa Rosada ven como un punto importante que no haya grandes desdoblamientos, para que todas las categorías se elijan en un mismo día, y que se amplíe el uso de la BUP, ya que consideran que facilita el proceso y reduce la posibilidad de fraude.

Ya se utiliza la Boleta Única en Papel a nivel nacional (Sebastián Alonso)

En este sentido, las autoridades nacionales tienen en mente además impulsar una reforma política completa que, entre otras cuestiones, planteará la eliminación de las PASO y la opción de lista completa en la boleta.

Todas estas medidas, según entienden en Balcarce 50, beneficiarían también al oficialismo, siempre y cuando los mandatarios locales no separen sus comicios de los nacionales, como ocurrió en varias oportunidades.

“Si adelantan es porque claramente no son aliados”, resumió recientemente a Infobae una importante voz con acceso al despacho del presidente Javier Milei.

En cuanto a implementar las BUP para los cargos provinciales, como ya se hace para elegir Presidente, vice, senador, diputado y parlamentarios del Mercosur, es una medida que tiene que ser aprobada por la Legislatura de cada lugar.

Aunque con algunas diferencias de diseño entre unas y otras, este sistema ya es utilizado en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, mientras que CABA, Neuquén y Salta tienen una versión similar, pero electrónica.

En Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof, implementar la boleta única parece ser una tarea difícil, ya que en el recinto la oposición ni siquiera está unida, sino que hay sectores que responden al ex ministro de Economía y otros referenciados en La Cámpora.

Kicillof busca reincorporar la reelección de los intendentes

En esta provincia, la Cámara de Diputados está compuesta por 92 miembros, de los cuales 20 son de La Libertad Avanza, mientras que el Senado tiene 46 integrantes, 10 de ellos, violetas.

Con este escenario, el oficialismo nacional está obligado a negociar con los otros bloques para poder sancionar leyes, aunque en un contexto más complejo que en el Congreso y con menos aliados.

“El PRO en el recinto está alquilado, a veces vota con el peronismo, otras veces lo hace con nosotros, no se sabe bien cómo van a actuar. Tendríamos que hablar con varios partidos”, explicó uno de los referentes de la bancada de LLA.

Por este motivo, la decisión es que por ahora no se presente ningún proyecto para comenzar a usar la BUP y lo más probable es, según los propios legisladores libertarios, que no se vaya a enviar antes del 2027.

Una de las alternativas que surgió dentro del espacio en charlas informales es la de negociar esta iniciativa a cambio de acompañar la reelección de intendentes, una de las metas que se planteó sancionar Kicillof antes de que termine su mandato.

“Yo creo que sería un buen trato, pero todavía no se está discutiendo y tampoco hay una orden de estudiar esa posibilidad”, se lamentó una de las principales figuras del bloque libertario.

La Legislatura acaba de iniciar su periodo ordinario (Aglaplata)

De todas formas, en el partido saben que el PJ, aunque esté dividido, no necesita del oficialismo nacional para poder avanzar con esa medida, aunque si se agrupa con aliados eventuales, podría dificultar el tratamiento del tema.

“La iniciativa tendría que ser girada por las comisiones, cosa que es muy inusual que suceda acá, porque en la Legislatura se vota todo sobre tablas. Igual, todavía ni siquiera se presentó esa propuesta, porque nadie quiere hacerlo. Casi todos están de acuerdo en la relección, pero se van pasando la pelota y dicen ´que lo presente el gobernador’“, explicaron.

Con este panorama adverso, por el momento Milei no conseguiría tener la boleta única en la provincia más grande y populosa del país, lo que implicaría una campaña más compleja para la cual todavía ni siquiera tiene a un candidato definido.