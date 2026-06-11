Política

Fernando de Andreis sobre el caso Adorni: “No había ninguna posibilidad de que pase algo así en el gobierno de Macri”

El diputado nacional del PRO analizó en Infobae al Regreso la crisis institucional y cuestionó la respuesta oficial ante la omisión del jefe de Gabinete, subrayando la importancia de la transparencia en la gestión pública

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Fernando de Andreis afirmó que el caso Adorni expone una crisis institucional y cuestionó la respuesta oficial por la omisión del jefe de Gabinete

En una entrevista en Infobae al Regreso, Fernando de Andreis sostuvo que el comunicado contra Manuel Adorni representa a toda la cúpula del PRO y calificó la conducta del jefe de Gabinete como un daño severo a la confianza pública.

Durante la charla, de Andreis remarcó la gravedad institucional del episodio: “Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

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El diputado detalló que la postura fue consensuada en la mesa ejecutiva del PRO, con presencia de Mauricio Macri, Soledad Martínez, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri. “Es la crema del PRO, la cúpula”, apuntó, aclarando que el comunicado plasma la posición colectiva del partido.

El PRO exige transparencia ante la crisis Adorni

De Andreis no dudó en calificar la situación como “muy grave”. “El daño que le está haciendo al cambio, al esfuerzo que hacen los argentinos, es muy grande”, subrayó. Consideró que la actitud más responsable es “cuidar el cambio actuando con la transparencia que la sociedad exige”.

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El PRO exigió transparencia en la gestión pública ante la crisis Adorni y advirtió sobre el daño a la confianza pública (Comunicado PRO - Adorni)
El PRO exigió transparencia en la gestión pública ante la crisis Adorni y advirtió sobre el daño a la confianza pública (Comunicado PRO - Adorni)

El dirigente rechazó la comparación con gestiones anteriores y fue tajante: “No había ninguna posibilidad de que pase algo así en el gobierno de Macri. Si había algún denunciado, renunciaba de inmediato”.

Recordó el caso de un exsubsecretario que enfrentó una denuncia menor y dio un paso al costado “a los tres, cuatro días, sin punto de comparación con esto”.

Respecto a la reacción de Patricia Bullrich, quien habló de “omisión ética”, de Andreis consideró insuficiente esa calificación: “Me parece mucho más grave que eso. Mentirle así a los argentinos y al Congreso, obstaculizar el esfuerzo colectivo, no se merece de ninguna manera. El presidente está llevando adelante una tarea titánica y el jefe de Gabinete claramente no está a la altura”.

La posición del PRO frente al oficialismo y la oposición

El diputado explicó que la posición del PRO no implica una ruptura, pero sí un límite claro: “Nosotros acompañamos el rumbo y al Gobierno, pero este tipo de situaciones hacen muy difícil ese acompañamiento”.

(Infobae en Vivo)
De Andreis sostuvo que el comunicado contra Manuel Adorni representa a toda la cúpula del PRO y fija una posición colectiva del partido (Infobae en Vivo)

Consultado sobre la posibilidad de una moción de censura, fue categórico: “No tiene sentido, con los 90 diputados de La Libertad Avanza no hay número. Nosotros analizamos todas las alternativas, pero la que se tiene que expedir es la justicia, que avanza a buena velocidad”.

De Andreis sostuvo que el PRO sigue apostando por el éxito del Gobierno, aunque no descarta alternativas si el deterioro institucional se profundiza: “El límite del acompañamiento es cuando sintamos que esto no es bueno para la Argentina, o no se condice con la agenda de cambio”.

Consultado sobre los dichos de Guillermo Dietrich respecto a la supervivencia del PRO, el dirigente aclaró: “Siempre vamos a poner por encima los intereses de la Argentina. El PRO tiene que existir y le hace un aporte muy grande a la democracia. Donde gobierna el PRO la gente vive mejor”.

El futuro de las alianzas y el escenario electoral

De Andreis reconoció que la situación actual exige reforzar acuerdos con La Libertad Avanza, especialmente en la provincia de Buenos Aires: “Si el candidato del PRO va separado del de La Libertad Avanza, ya es game over. Hay que hacer un esfuerzo mucho más grande”.

(Infobae en Vivo)
De Andreis señaló que el PRO acompaña al Gobierno y el rumbo oficial, pero advirtió que el caso Adorni dificulta ese respaldo (Infobae en Vivo)

Sobre la gobernabilidad y el vínculo con el oficialismo, sostuvo: “Hoy está mejor, después de momentos de disidencia. Los gobernadores del PRO tienen buen vínculo con el Gobierno, sobre todo en materia de seguridad y economía”.

El diputado también se refirió a la reconstrucción interna del PRO tras años complejos: “Volver a conectar con el electorado, darle nitidez al posicionamiento y hacer hincapié en que este país tiene una oportunidad histórica, es nuestra prioridad”.

De Andreis remarcó la necesidad de no desviar el foco de los problemas económicos y sociales centrales: “Una de las cosas más complicadas de la situación de Adorni es que le saca el foco al Gobierno de donde lo tiene que poner: en resolver los problemas socioeconómicos”.

Insistió en que el PRO continuará acompañando “lo que creemos que es bueno para la Argentina, independientemente de lo que haga Adorni o cualquier otro funcionario”.

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