Antes de terminar su mandato, Kicillof impulsará una reforma política que incluya la reelección de intendentes

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su vice, Verónica Magario. El Ejecutivo provincial evalúa plantear una reforma política

Luego de la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires, la Legislatura bonaerense podría comenzar a trabajar en una ley macro de reforma política que ordene la discusión electoral de manera definitiva, a contramano de lo que sucedió el año pasado, cuando, al filo del calendario, se terminaron suspendiendo las PASO o desdoblando elecciones. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presionado por los intendentes del MDF, buscará revertir la ley que limita las reelecciones de jefes comunales, diputados, senadores y consejeros escolares.

Así lo ratificó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Este lunes, el funcionario provincial retomó las habituales conferencias de prensa y allí —entre varios temas— habló sobre la cuestión electoral para 2027 en territorio bonaerense. “Hay otro tema que tiene que ver con lo electoral, que para nosotros es muy importante seguir trabajándolo y discutiendo: tiene que ver con la reelección de los intendentes. Es algo que hemos planteado y varias fuerzas ya lo volvieron a plantear. Así que seguramente será uno de los temas de discusión y debate en los próximos meses”, expresó.

La reelección de intendentes sigue siendo un tema central para los jefes comunales, principalmente del peronismo. De no modificarse la normativa impulsada y establecida durante la gobernación de María Eugenia Vidal, 82 intendentes de la provincia no podrán ser candidatos en las próximas elecciones. Entre ellos, hay representantes del peronismo, el PRO y la UCR.

El peronismo se reparte en sus diferentes vertientes para sentar posición sobre las reelecciones indefinidas para intendentes (AG La Plata)

El grueso pertenece al peronismo. En enero, durante una reunión encabezada por el mandatario provincial en Villa Gesell, la cuestión estuvo sobre la mesa. Los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) venían planteando la situación a Kicillof, quien en ese encuentro sostuvo que era necesario insistir con la modificación. Lo analizó en términos electorales: sin cambios, el peronismo “irá sin sus mejores candidatos”, es decir, sin los intendentes.

Sin embargo, nadie se anima a presentar un proyecto de ley de esas características. Por eso, desde el Ejecutivo bonaerense se plantea avanzar en una reforma política electoral integral y consolidada, para evitar que sea una acción aislada. Para ello, será necesario negociar con la Legislatura y no solo con la oposición, sino también con La Cámpora y el Frente Renovador. Cada vez que el tema sale a la luz, el espacio de Sergio Massa ratifica su rechazo a modificar la normativa, ya que fueron de los principales impulsores del límite a las reelecciones indefinidas. Como sucede con los intendentes del MDF, el cristinismo también se opuso en su momento a la ley que limita las reelecciones.

Pero más allá de la ley puntual, Bianco enfatizó que en 2026 se buscará trabajar en una reforma integral. La estrategia es incluir el tema de las reelecciones. El Ejecutivo reconoce que La Libertad Avanza pretende impulsar la implementación de la BUP, algo que también propusieron en su momento los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

El intendente de La Plata, Julio Alak y su par de Berisso, Fabián Cagliardi (Aglaplata)

“Nosotros hemos trabajado muy bien el año pasado con el sistema electoral tradicional en la provincia de Buenos Aires”, aseguró Bianco, rechazando así la instauración de la BUP para cargos provinciales. No obstante, en el marco de diferentes acuerdos, no se descarta ningún escenario.

Para avanzar será necesario construir mayorías en la Legislatura. Actualmente, ni La Libertad Avanza ni el peronismo tienen autonomía en ese aspecto. Los libertarios son primera minoría en el Senado, donde Fuerza Patria tiene quórum propio, aunque el espacio atraviesa la discusión interna del peronismo. La tensión se visibilizó semanas atrás con la definición de la vicepresidencia primera del Senado, cargo que quedó para el intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii.

En Diputados, el escenario parece algo más ordenado dentro del peronismo, pero, tratándose de un tema sensible para la opinión pública, son pocos los legisladores dispuestos a asumir el costo político de impulsar una reelección indefinida. Por ahora no existe un proyecto concreto y todavía se analiza la estrategia para modificar la normativa.