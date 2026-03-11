“Si adelantan, no son aliados”: el Gobierno fija criterios electorales y presiona a los gobernadores aliados

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes)

Con la experiencia de 2025 latente, el Gobierno Nacional aspira a cerrar alianzas camino a las elecciones de 2027, con particular interés en profundizar su representación federal, y buscan limitar el accionar de los gobernadores aliados frente a la posibilidad de adelantar los comicios provinciales.

“Si adelantan es porque claramente no son aliados”, sentenció a Infobae una importante voz con acceso al despacho del presidente Javier Milei.

Lo cierto es que el esquema que manejan los armadores de La Libertad Avanza, hasta ahora en pleno proceso de maduración, encuentra como parteaguas la determinación que podrían adoptar las distintas provincias de desdoblar los comicios para desengancharlos de los nacionales. De esta forma, el escenario perjudicaría al oficialismo nacional debido a que se trataría de dos urnas diferenciadas, con sus respectivas boletas, y los candidatos locales no gozarían del impacto de ir detrás de la cara del presidente Javier Milei.

La postura es sostenida por todas las tribus libertarias. Pese a las diferencias internas que persisten por el diseño y la composición de las listas, y que alguna vez alcanzó además a la estrategia, hay coincidencia con la posición. “Si desdoblan, competiremos. No importa quién sea”, prometen por los pasillos de Balcarce 50.

Aún con varios meses que distan del 2027, pero también con múltiples lugares por completar distribuidos entre el Congreso, las provincias y municipios, en el campamento violeta diagraman el abanico de posibilidades que contempla alianzas con los sectores de buena sintonía y competencia directa con posibilidad de ampliación en los lugares donde el peronismo gobierna.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo hoy un encuentro en la sede del Bank of America en Nueva York que incluyó a varios mandatarios provinciales

Como contó este medio, en el armado se muestran abiertos a profundizar las negociaciones electorales que tuvieron curso en 2025 y apuestan a reconfigurar el mapa de alianzas que supo ser limitado, pero con posibilidad de ampliación. Para eso, en un escenario ideal, el partido presentará candidatos propios para intentar arrebatarle el poder a los goberandores opositores y planea acompañar las aspiraciones de reelección de varios de los aliados, según confirmó una fuente involucrada a Infobae.

La ecuación que parece estar resuelta se complejizará en caso de que los representantes provinciales aspiren a desdoblar en sus territorios. En Balcarce 50 dan lugar a las chances de profundizar el vínculo, y en todo caso acordar el accionar que desplegarán el próximo año respecto a los comicios.

“Hay que ver primero: la idea es analizar bien la compatibilidad de cada sistema porque la operatividad suele ser engorrosa. En función de eso, intentaremos trazar acuerdos, pero sabemos que muchos van a adelantar las elecciones provinciales por distintos motivos, como conveniencia política. Si lo hacen tenemos obligación de presentar listas”, explicó ante Infobae una voz del ecosistema violeta.

A más de un año de las presidenciales, y con un Mundial por delante, en la administración libertaria admiten que el diagrama de acuerdos se revisará “distrito por distrito”, y se adoptará en función del estado del vínculo entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales. Corren con ventaja Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los tres primeros que cerraron alianzas y compitieron en unidad con La Libertad Avanza en 2025. También cobra fuerza el pacto establecido con Claudio Poggi (San Luis), quien se cuidó de competir en las nacionales a cambio de que los libertarios no presentaran candidato en los comicios locales.

El ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

En un segundo escalón, entre los amigables, figuran dos de los integrantes de la delegación de los once asistentes a la Argentina Week que se desarrolla por estas horas en Estados Unidos. Entre los destacados por su buena sintonía figuran Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén). Sin embargo, los planes de potenciar el sello alcanzan a provincias claves como Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Chubut y Salta, aunque varios de ellos enviaron un gesto de gobernabilidad con su presencia en Estados Unidos.

Por otra parte, los oficialismos peronistas de Formosa (Gildo Insfrán), La Rioja (Ricardo Quintela), La Pampa (Sergio Ziliotto), y Tierra del Fuego (Gustavo Melella), con limitado o nulo vínculo con la gestión de Milei, figuran en la cima del listado a conquistar. “La idea es competir contra el peronismo en todos los lugares en los que esté y acompañar a los aliados que quieran ir por la reelección”, confesó una voz en tema a este medio.

Con el triunfo en 15 de las 24 jurisdicciones en octubre, las autoridades de La Libertad Avanza instrumentan las instancias de debates interno, con la idea de potenciar los armados y así ampliar su representación en el interior del país, hoy una cuota pendiente. Bajo ese objetivo, la mesa política que designó el presidente Javier Milei mantiene entre sus prioridades para este 2026 la necesidad de impulsar una reforma política que deberá tratarse en el Congreso Nacional y que reconfigura el sistema electoral.

Entre los principales puntos de la reforma, los libertarios apuestan a eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), pero también modificar el régimen de partidos políticos, que contempla una revisión estructural del sistema de financiamiento. Asimismo, hay una serie de cambios a implementar en la Boleta Única de Papel, que podría incorporar un casillero particular para el tildado completo de la lista, lo que evitaría tener que tachar por cada cuerpo.

Según supo este medio, la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, trabaja en la implementación de la BUP en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa fue la línea que se discustió en la reunión de presidentes regionales de la fuerza que tuvo lugar el pasado lunes.