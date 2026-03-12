El peronismo no K sumó otra actividad en conjunto y mostró un acercamiento con el campo

Marcelo Lewandoski, Miguel Pchetto, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel

El peronismo en movimiento. Esa definición bien podría ser un eslogan de este tiempo político de la oposición. Una oración que encuadra bien con el momento de un sector del PJ, que trata de mostrarse activo, unido y en búsqueda de construir una agenda nueva con sectores productivos.

Son actividades y fotos las que marcan ese recorrido. Y la que hoy se tomaron los diputados nacionales Miguel Pichetto, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, el senador santafesino Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Diego Nanni, uno de los dirigentes del interior que apoya la candidatura de Axel Kicillof. Todos confluyeron en una feria del sector agropecuario que se realiza todos los años en San Nicolás.

La imagen una es una muestra de la voluntad que tienen de trabajar juntos. Simbología con carga electoral. Imágenes de una larga película que ya se empezó a emitir. Los cinco son caras visibles de un peronismo que camina por la vereda de enfrente del cristinismo desde hace tiempo.

Los tres diputados son de los dirigentes que más vienen empujando la construcción de una alternativa anti Milei, mientras que el senador por Santa Fe hace tiempo que ha decidido caminar por su cuenta en la provincia, sin sellar ningún tipo de acuerdo que incluya a nombres propios del kirchnerismo. Tal es así que evitó ser el candidato de unidad en las elecciones de medio término, pese a que tenía el aval de Cristina Kirchner.

Los dirigentes buscan confluir en un frente anti Milei

Nanni, que está en uso de licencia de su rol como intendente de Exaltación de la Cruz, fue el candidato a diputado que el kicillofismo logró imponer en la segunda sección electoral, donde logró un triunfo inesperado. La característica de todos los actores presentes es que están armando alternativas políticas en paralelo al sector que lideran Cristina y Máximo Kirchner

El martes, en una de las oficinas que tienen un puñado de legisladores frente al Congreso, se reunieron el grupo de diputados federales con dos ex ministros de Agricultura como el bonaerense Julián Domínguez y el entrerriano Juan José Bahillo, con quienes hablaron sobre leyes vinculadas al mundo de la agroindustria.

El sector del peronismo no K tiene la intención de mostrarse cerca de las necesidades del campo, que hace años viene teniendo una relación tensa con las expresiones justicialistas que ha sido gobierno. Michel, Pichetto y Tolosa Paz tienen en agenda impulsar proyectos como el régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial federal, la modificación de la ley de emergencia agrícola y la ley federal de riego.

Los tres, más Nanni y Lewandoski, visitaron la nueva planta de Sidersa, a la vera de la ruta 9. “Se necesita un gobierno nacional que reconozca la capacidad de inversión, de desarrollo y de encadenamiento de valor que tiene la industria argentina”, sostuvo Tolosa Paz, en un mensaje teledirigido a las políticas libertarias.

Guillermo Michel, Miguel Pichetto y los hermanos Manuel y Santiago Passaglia

“No queremos una industria cerrada, sino una industria que pueda competir en igualdad de condiciones”, fue el mensaje de Michel, otro de los dirigentes que trabajan en las construcción de alianzas para construir un frente anti Milei que sea bien extenso y diverso.

Esa idea estuvo presente en la charla que el ex titular de la Aduana y Pichetto tuvieron con los hermanos Santiago y Manuel Passaglia en una de las oficinas del autódromo donde se hizo la feria. El intendente de San Nicolás y el diputado provincial tiene aspiraciones por fuera del cerco municipal.

Hicieron un buen papel con Hechos, la fuerza que fundaron para competir en las elecciones del 7 de septiembre, y trabajan para dar un salto a nivel provincial o nacional. De origen peronista, los Passaglia tienen diálogo abierto con todos los sectores de la oposición, incluyendo desde el kicillofismo hasta Provincias Unidas. Hay conductos de comunicación librados de recelos.

Otro de los que estuvo en la feria fue el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, que está empezando a elevar su perfil, con la intención acuestas de ser candidato a gobernador el año que viene. “Es un sector estratégico que tenemos que fortalecer con reglas de juego claras para que el desarrollo de las inversiones sea rentable. Eso no está ocurriendo hoy”, aseguró.

Todos juegan en clave electoral. Todos tejen alianzas pensando en el futuro inmediato. Y todos tienen en sus cabezas la hipótesis de una unidad amplia para jugar en un mismo equipo. Hoy es una utopía que, algunos con más voluntad que otros, quieren desarmar, para convertir en una realidad.

Gabriel Katopodis es uno de los nombres que suena para ser candidato a gobernador bonaerense el año que viene (@gkatopodis)

El kirchnerismo, en modo electoral, cerca del campo

El jueves fue una jornada peronista en San Nicolás. Un grupo grande de intendentes, que contiene a muchos con intenciones claras de ser candidatos a gobernador, estuvo recorriendo la feria agrícola. El tinte electoral de esa visita es explícito. Sobre todo porque se trata de jefes comunales del conurbano, donde eje productivo es la industria.

El grupo que desembarcó en el norte de la provincia de Buenos Aires estuvo compuesto por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Marisa Fassi (Cañuelas), Julián Álvarez (Lanús), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Son intendentes que suelen moverse en conjunto.

De ese grupo, hay dos que tienen intenciones de ser candidatos a gobernador. El “Tano” Menéndez lo hizo explícito esta semana durante una entrevista con el streaming UnoTresCinco, donde aseguró: “Me gustaría ser candidato a gobernador”. Federico Otermin no habló públicamente sobre el tema, pero su entorno deja correr la idea de que le gustaría integrar la nómina de precandidatos.

Los dirigentes del peronismo bonaerense que estuvieron en la feria agrícola

Otra que aparece como opción para pelear por la silla que hoy tiene Kicillof es la intendenta de Quilmes, en uso de licencia, Mayra Mendoza. La actual diputada provincial estuvo de recorrida con el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez, uno de los dirigentes del kirchnerismo histórico que volvió acercarse a CFK luego de su paso por el gobierno de Alberto Fernández.

En la feria también estuvieron el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, el ex intendente de Carlos Casares Walter Torchio; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Alejandro Dichiara; los diputados provinciales Marcela Basualdo y Juan Pablo de Jesús; y el presidente del Banco Provincia, Juan Quatromo, hombre de confianza de Kicillof. Un kicillofista entre una marea cristinista.

Algunos de los intendentes presentes se acercaron a los Passaglia, anfitriones locales, y en un clima descontracturado, les propusieron volver a las filas peronistas. Sin referencia nacional, los hermanos juegan en soledad y hablan con todos. Mientras tanto, trabajan para hacer pie con mayor estabilidad en la segunda sección electoral.

Mayra Mendoza junto a Julián Domínguez, dos dirigentes kirchneristas de la provincia de Buenos Aires

El peronismo se mueve por bandas. Cada uno por su lado. Cada uno tratando de mostrar que está vivo, que trabaja pensando en protagonizar la historia electoral del futuro inmediato. Todos piensan en estar parados en la cancha cuando lleguen las elecciones.