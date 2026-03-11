Política

Los senadores cobrarán más de $11 millones luego de un nuevo acuerdo salarial en el Congreso

Las paritarias de los trabajadores del Congreso cerraron con una suba de casi 10% a mayo. Los legisladores de la Cámara Alta tienen atado su sueldo al mismo acuerdo. Reclamos por la discrecionalidad en Diputados

Guardar
Vista general de la Sesión
Vista general de la Sesión Pública Especial celebrada el 26 de febrero de 2026 en el Senado de la Nación en Buenos Aires, Argentina, con asistentes y personal trabajando en el recinto. (Comunicación Senado)

Los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados habilitaron una suba entre diciembre del año pasado y mayo de este año de casi 10 % para los trabajadores del Congreso de la Nación.

La cifra se reparte de la siguiente manera: 2% retroactivo a diciembre del año pasado; más un acumulativo de 2,2% a partir del 1 de enero; otro 2% en febrero; un 1,7% en marzo y un 1,5 % a partir de abril, lo que da un total de un incremento de 9,4% del valor de los módulos que conforman el salario de los empleados del Congreso de la Nación.

El acuerdo que lleva la firma de Agustín Giustiniani y Alejandro Fitzgerald, secretario parlamentario y administrativo del Senado, y Laura Oriolo y Adrián Pagán, secretaria administrativa y parlamentario de Diputados; se cerró con Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación de Personal Legislativo. Sin embargo, este incremento tendrá impacto en la dieta de los legisladores de la Cámara Alta.

Documento oficial con firmas de
Documento oficial con firmas de la Comisión Negociadora del Valor de Módulo, detallando ajustes salariales para el personal del Congreso de la Nación con fecha 11 de marzo de 2026.

Desde noviembre del año pasado, los senadores cobran alrededor de $10,2 millones en bruto. Este salario está compuesto por 2.500 módulos -con los que cobran los agentes del Congreso, y por eso la atadura vigente-, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 extra, por desarraigo. Es decir, un total de 4.000 módulos cuyo valor se incrementará casi 10% hasta mayo.

Sólo hay cuatro senadores que no reciben el desarraigo: Patricia Bullrich, Agustín Monteverde -ambos de LLA- y Mariano Recalde; todos senadores de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco lo cobra Alicia Kirchner, que prefirió mantener su jubilación como exgobernadora.

Con este incremento, los senadores pasarán a cobrar alrededor de 11,6 millones de pesos brutos.

Patricia Bullrich habla durante una
Patricia Bullrich habla durante una sesión en el Senado

En el caso de la Cámara de Diputados, el sistema no es el mismo, ya que las dietas no están atadas a la paritaria. “La definición de los sueldos de los diputados es arbitraria y depende de Martín Menem. Hasta ahora estuvo dando aumentos paulatinos pero la diferencia entre las cámaras es muy grande“, explicó un diputado nacional. En el caso de los legisladores de la Cámara Baja, la dieta es casi la mitad que sus pares de la Cámara Alta, ya que cobran $6 millones brutos -$4,5 millones netos- más un plus de $600.000 por gastos de representación. “Desde hace tiempo que se reclama por la diferencia entre las Cámaras”, explicó el mismo legislador.

El último acuerdo paritario en el Congreso de la Nación se cerró en noviembre del año, lo que llevó la dieta de los senadores a poco más de 10 millones de pesos brutos. Previamente, durante el segundo semestre de 2024, tras otra paritaria, los senadores volvieron al recinto y congelaron sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024.

En junio pasado, tras un nuevo consenso paritario, se firmó una resolución para atenuar la polémica por las dietas de los legisladores y quedó establecido que cada aumento que consigan los trabajadores del Palacio Legislativo impacta en la dieta de los senadores.

Temas Relacionados

Congreso de la NaciónSenadoParitariasSalarios Públicos

Últimas Noticias

La Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT contra la reforma laboral: qué dice el fallo

La decisión fue del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, adonde la central obrera pidió la invalidez de la flamante ley en los artículos sobre el traspaso de la justicia laboral nacional a CABA. Cómo sigue la estrategia sindical

La Justicia rechazó la cautelar

Contundente respuesta de Karina Milei al abogado de Toviggino: “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar”

La secretaria general de la Presidencia utilizó sus redes sociales luego de que Gregorio Dalbón la acusara de querer “quedarse con la AFA”

Contundente respuesta de Karina Milei

Manuel Adorni habló sobre las críticas por el viaje de su esposa a EEUU: “Las comitivas de este Gobierno son las más chicas de la historia”

El jefe de Gabinete se refirió al episodio, por el que fue fuertemente criticado, y repasó los avances logrados en Argentina Week

Manuel Adorni habló sobre las

Gregorio Dalbón: “La AFA se la quiere quedar Santiago Caputo, pero esto es político y se va a arreglar con Karina Milei”

El abogado de la entidad habló con la prensa en las escalinatas de los tribunales en momentos en que se presentó Pablo Toviggino ante la Justicia

Gregorio Dalbón: “La AFA se

El peronismo recupera lugares en las comisiones y el Senado sesionará la semana que viene

La Libertad Avanza le reconoció lugares al PJ y llama a la primera sesión del año

El peronismo recupera lugares en
DEPORTES
Boca Juniors buscará arrimarse a

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
Wanda Nara, la China Suárez

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

‘Los Soprano’ conecta con nuevas

‘Los Soprano’ conecta con nuevas generaciones en una exposición que recorre su historia y legado

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026

La Cámara de Diputados de Paraguay dio luz verde al acuerdo militar con Estados Unidos