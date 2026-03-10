Nacho Torres destacó el acercamiento de Milei con los gobernadores: “Tenemos que mostrar unidad y previsibilidad”

Nacho Torres remarcó el acercamiento de Milei con los gobernadores: “Tenemos que mostrar unidad y previsibilidad”. El gobernador de Chubut, que estuvo presente en la Argentina Week, hizo un análisis de la coyuntura del país y lo que buscan los empresarios.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, subrayó durante una entrevista en Infobae a la Tarde la importancia del acercamiento entre los gobernadores y el presidente Javier Milei en un contexto actual de Argentina que requiere mostrar unidad y previsibilidad. La coyuntura internacional, marcada por el conflicto en Medio Oriente, ha colocado al país en una posición estratégica en materia energética, mientras se discuten internamente los grandes desafíos en torno a la gestión y el valor agregado de los recursos naturales.

Torres sostuvo que el contexto internacional ha cambiado la ecuación para Argentina, que ya se perfila como un país petrolero, no solo productor. “Hoy Argentina tiene lo que demanda el mundo, no solamente en hidrocarburos, gas, minería, pesca”, afirmó el mandatario provincial. El gobernador remarcó que el desafío principal ya no se limita a la generación de divisas, sino a cómo se agrega valor a los recursos provinciales para potenciar el desarrollo.

Según el propio gobernador, la provincia de Chubut alcanzó un récord de exportaciones en 2025, aunque reconoció que su cuenca petrolera se encuentra en una etapa de madurez y declive. En ese sentido, el mandatario planteó la necesidad de discutir el destino de las divisas generadas, recordando que los recursos naturales pertenecen a las provincias.

“Por eso es tan importante la presencia de los gobernadores en esta semana, que en definitiva el objetivo es ser vidriera de inversiones”, subrayó, enfatizando la naturaleza federal del país y la relevancia de la coordinación entre los estados subnacionales y el gobierno central.

El gobernador de Chubut expuso la necesidad de que la Argentina avance en el agregado de valor a los recursos provinciales para lograr mayores beneficios económicos

“Nacho” Torres resaltó que la agenda de estos días incluye no solo la promoción de inversiones en energía y minería, sino también en seguridad alimentaria, temas que han sido abordados en distintos paneles. Sin embargo, señaló que los inversores internacionales observan con atención la volatilidad política y económica local. “Cualquiera que va a invertir a Argentina quiere previsibilidad. Y la previsibilidad se da cuando hay una agenda de desarrollo a mediano y largo plazo que excede a los gobiernos de turno”, expresó.

En ese sentido, destacó la presencia de once gobernadores de distintos espacios políticos acompañando al Ejecutivo nacional en la búsqueda de inversiones. Según sus palabras, el activo principal de este encuentro es que actores con diferentes visiones partidarias se alinean detrás de una agenda de desarrollo que supere las diferencias coyunturales y trascienda los mandatos de turno: “Estos once gobernadores somos de distintos espacios partidarios que estamos acompañando al Gobierno Nacional en búsqueda de más inversiones para la Argentina”.

“Tenemos que mostrar unidad, previsibilidad y creo que la foto con todos los gobernadores es muy fuerte. Es una foto que da muestra de que, más allá de las diferencias, podemos generar esa agenda de desarrollo, que incluso exceda al gobierno de Milei y los que vengan, y al mío también a nivel provincial. Es necesario, ya la realidad nos pone en un punto donde, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a volver a tropezar con la misma piedra sistemáticamente", enfatizó.

En otro tramo de la entrevista, el gobernador de Chubut puso sobre la mesa la necesidad de que la llamada “revolución de competitividad” comience a ser discutida con seriedad en el país. “Yo no quiero que el langostino de mi provincia se exporte en bloques congelados y se procese en otros países. Yo quiero que se procese en tierra, en mi provincia, y que genere muchos más puestos de trabajo y, por ende, también más dólares”, afirmó. El mandatario insistió en que cuanto más valor se agrega al recurso, mayor es el beneficio para la nación.

La calidad crediticia de varios estados provinciales también fue eje de análisis, según relató Torres tras su participación en el Council de las Américas. Allí, fondos internacionales manifestaron interés en los empréstitos provinciales, atraídos por la calificación positiva de las provincias, aunque atentos a los vaivenes políticos. “La volatilidad política en Argentina es tremenda”, sostuvo el gobernador, y agregó que el país se caracteriza por una dinámica pendular que impide consolidar bases de desarrollo estables.

Torres señaló que el desafío central de la Argentina radica en sumar puestos de trabajo y divisas mediante el procesamiento local de materias primas, mientras destacó la búsqueda de una agenda de desarrollo que trascienda los gobiernos de turno

Torres relató que durante los eventos recientes, tanto en la vidriera de inversiones como en el Council de las Américas, la presencia de representantes provinciales de distintos signos políticos evidenció la diversidad y el potencial de las regiones argentinas.

Según sus palabras, existe una discusión preideológica compartida entre la mayoría de los mandatarios, centrada en la necesidad de ordenar la macroeconomía, lograr equilibrio fiscal y contener la inflación. El debate que se abre, explicó, apunta a definir el modelo de país, el valor agregado de los recursos y el rol de la industria nacional.

El gobernador de Chubut enfatizó la importancia de encarar estas discusiones “con seriedad, con responsabilidad y también, obviamente, en los ámbitos que corresponde, con tolerancia, con respeto”. Insistió en que el momento que vive el país representa una oportunidad y advirtió sobre los riesgos de ahondar las divisiones internas. “No podemos darnos el lujo de agrietarnos más y de discutir, poner el foco más en las diferencias que en las coincidencias”, sostuvo.

En el final de la entrevista, el mandatario ejemplificó con su experiencia durante los incendios en la provincia, donde, según relató, algunos legisladores buscaron politizar la crisis en lugar de priorizar la solución y la protección de la población. “Yo creo que son el gran problema de la Argentina, pero también creo que el tiempo los va a poner en su lugar. De un lado y del otro”, concluyó Torres.