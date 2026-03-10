Política

Adorni gana poder en el Gobierno: podrá autorizar transferencias de fondos a provincias y otras erogaciones

El jefe de Gabinete validará los actos administrativos que disponen el manejo de recursos, lo que implicará un aumento de control. Buena sintonía interna y su rol en el Gabinete

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli (Tomas CUESTA / AFP)

En una nueva acción orientada a intensificar el control del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno Nacional habilitó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a autorizar la habilitación de distintas erogaciones del Estado, según confirmó una inobjetable fuente a Infobae.

Hasta entonces, la gran mayoría de los desembolsos, como por ejemplo las transferencias de fondos a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), no alcanzaban al Jefe de Gabinete. Si bien intervenía previamente en los expedientes, el mencionado aporte era instrumentado por el Ministerio del Interior que, desde finales de noviembre, lidera Diego Santilli, y el Ministerio de Economía cuyo titular, Luis Caputo, se encarga de evaluar las solicitudes en función de la situación fiscal, las cifras de coparticipación recibidas, el impacto político y la disponibilidad del fondo.

En la acción, el Poder Ejecutivo intensificó el control de las acciones que implican giro de dinero o la habilitación de recursos a través de la ampliación del esquema de firmas y dotó de “mayor poder de gestión” al ministro coordinador al que definen como el “más mimado” del Gabinete.

De esta forma, se instrumentó la implementación de los cambios internos que rigen desde la semana pasada en la previa al viaje del Presidente y funcionarios a Estados Unidos.

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo, en la Cámara de Diputados durante la inauguración del año legislativo a cargo del presidente Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

Como algunas otras erogaciones, los ATN son de administración discrecional, por lo que, a diferencia del resto de los fondos coparticipables, no se otorgan de forma automática. Es la propia administración libertaria la que determina en qué plazos y a quién asignarlos, lo que despierta tensiones con varios de los gobernadores que reclaman fondos para sus provincias.

En Balcarce 50, descartan de raíz que se trate de una limitación a los dos ministros involucrados sino -aclaran- que la decisión responde a la necesidad de sumar una tercera instancia de validación para intensificar el control. “La idea es poner un embudo para aumento de control. Nada más”, sintetizó una fuente en tema.

Lo cierto es que Luis Caputo es de los funcionarios más respaldados por el mandatario, quien lo califica como “el mejor ministro de Economía de la historia”, y Santilli, que integra la mesa política, logró ganarse la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y trabaja en tándem con el propio Manuel Adorni en el diálogo con las provincias.

“Trabajamos todos juntos. La mesa política funciona con todos sus integrantes y estaban todos al corriente y de acuerdo con los cambios”, destacaron a Infobae desde las filas libertarias.

Si bien la idea no es realizar una supervisión del paso a paso de las carteras, con la incorporación de la firma del ministro coordinador, el Gobierno suma una nueva instancia de control y una validación en términos políticos más allá de los aspectos técnicos para instrumentar las transferencias. “La idea es ordenar el procedimiento, que consigne el aval de la mesa política. La validación debe contemplar también la estrategia parlamentaria”, sintetizó a Infobae un integrante de la mesa política.

En los últimos meses, Manuel Adorni se transformó en los ojos y la voz de Javier y Karina Milei, por lo que su presencia en las instancias de debate y decisión, como lo son las reuniones de la mesa política, se tornó obligatoria.

Luego de haber desembarcado en el cargo, y de barrer con los vestigios de su antecesor Guillermo Francos, Adorni oficia de principal espada de la secretaria general de la Presidencia y divide sus días entre la gestión y la coordinación política del equipo reducido equipo que designó el libertario para la sanción de proyectos que darán forma al segundo tramo de la gestión.

