Política

El guiño político al Gobierno de los 10 gobernadores que participan de la Argentina Week

Una delegación convocada por el canciller Pablo Quirno disertará el próximo jueves 12 de marzo en búsqueda de inversiones. Energía y minerales críticos, entre los tópicos principales

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto a una decena de gobernadores aliados

Tras la convocatoria formal a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, un grupo de diez gobernadores confirmó su participación en la Argentina Week, que se celebra del 9 al 12 en Nueva York, Estados Unidos, en lo que configura un importante gesto de respaldo político al gobierno de Javier Milei.

Entre aliados y distantes, escoltarán al Presidente en el evento los mandatarios provinciales Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

De esta forma, los representantes provinciales estarán a cargo de la jornada de cierre del evento organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Alejandro Oxenford, en coordinación con Presidencia y el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek y también Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council. Durante la misma jornada, y en representación del Poder Ejecutivo lo hará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Ante empresarios, funcionarios y buena parte del círculo rojo vernáculo, la administración libertaria busca “mostrar a la Argentina como una oportunidad de negocios”, como lo definió esta mañana el mandatario en declaraciones radiales. “Mi presentación tiene que ver con demostrar a Argentina como un caso de negocios. Es decir, como si fuera una empresa, mostrar porque es una empresa que tiene valor. Voy a utilizar las herramientas del análisis financiero para mostrar que Argentina es una gran oportunidad de inversión” explicó.

El gobernador de Chubut, Ignacio
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en Casa Rosada (RS Fotos)

Para eso, contará con el respaldo de una decena de gobernadores que, incentivados por la búsqueda de inversiones y la oportunidad para promover sus economías regionales, participarán de dos paneles temáticos programados para el jueves 12 de marzo. Se trata además de una demostración de consensos y gobernabilidad que cosecha el Gobierno Nacional.

La primera mesa estará dedicada al sector energético y comenzará a las 10.45 con una exposición introductoria del CEO de YPF, Horacio Marín. Con eje en Vaca Muerta, el desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL), la infraestructura de exportación y las energías renovables, el debate contará con la participación de Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Gustavo Valdés.

Al mediodía, el eje estará puesto en la minería estratégica y los minerales críticos, con particular foco en el litio, el cobre, el oro y la plata, además de la infraestructura minera, la seguridad jurídica y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El panel será moderado por la directora de Asuntos Externos de Rio Tinto, Paula Uribe, y tendrá entre los expositores a Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Gustavo Sáenz y Claudio Vidal.

La convocatoria a cargo del canciller, Pablo Quirno, alcanzaba además a Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes por diferentes motivos debieron declinar la invitación. Sin embargo, el número es nutrido y le permitirá a la administración libertaria mostrarse ante los ojos de Estados Unidos, su principal socio estratégico, respaldada por 10 de 23 gobernadores en cumplimiento del pedido que instrumentó meses atrás el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent.

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (Photo by Kena Betancur / AFP)

Al respecto, el mendocino Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios provinciales con mayor sintonía con la Casa Rosada, hizo eco de la participación federal y remarcó el apoyo a la gestión libertaria. “El Presidente va a exponer todos los proyectos que tenemos. No tiene los permisos de exploración o de explotación, ni la facultad sobre ellos: la tienen las provincias. Entonces, mostrar que somos un equipo los gobernadores con el Presidente le hace bien a la inversión futura en la Argentina”, afirmó en conferencia de prensa.

La sintonía tuvo su asidero en el Congreso de la Nación, en particular con la sanción del paquete de leyes que diseñó el Ejecutivo para el período de sesiones extraordinarias. A través de votos o quórum para habilitar las sesiones, los gobernadores auxiliaron a la Casa Rosada en la conquista del Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, la baja de imputabilidad, la Reforma Laboral y la ratificación del acuerdo UE-Mercosur. También, la media sanción de la Ley de Glaciares.

En las filas libertarias se esperanzan con mantener las alianzas no solo en el plano legislativo sino también electoral con la mira en la ambiciosa hoja de ruta de reformas, pero también en las elecciones presidenciales de 2027.

La sintonía manifestada por varios de los representantes provinciales fue quebrada por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien tiene agenda de trabajo en Estados Unidos, pero optó por viajar por su cuenta. De reticente vínculo con el Gobierno, el cordobés protagonizará su propia agenda que incluye reuniones con referentes del sistema financiero y encuentros con universidades, empresas tecnológicas y organismos vinculados al desarrollo económico en el marco del mega evento empresarial.

