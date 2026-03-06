Nahuel Gallo participó del izamiento de la bandera nacional en el edificio de Gendarmería

Nahuel Gallo izó la bandera en el edificio de Gendarmeria

El regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo a la formación militar de los días viernes en la puerta del Edificio Centinela generó sorpresa esta mañana y marcó un momento de alto contenido simbólico y emocional.

Tras pasar 448 días secuestrado por el régimen chavista, Gallo se reencontró con sus compañeros en la tradicional ceremonia realizada frente a la sede de Gendarmería, en un acto que reúne a la fuerza y a la banda sinfónica de la institución.

Gallo participó por primera vez desde su retorno al país, integrándose a la rutina junto al escuadrón y bajo la mirada atenta de los altos mandos de Gendarmería y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. La presencia de la funcionaria subrayó el carácter especial de la jornada y añadió un significado particular al izamiento de la bandera argentina.

El oficial del Ejército Nahuel Gallo participa en el solemne izamiento de la bandera argentina frente al edificio de la Gendarmería Nacional Argentina. (Captura de video)

El reingreso de Nahuel Gallo a la institución no sólo representó su regreso físico, sino también un paso importante en su proceso de recuperación personal y profesional: había expresado en las últimas horas su deseo de volver a ser gendarme porque tenía “muchas ganas de trabajar”.

Para lograrlo, antes debe superar exámenes médicos y psicológicos, recuperar peso y completar ciertos tratamientos, pero la expectativa es que retome sus funciones lo antes posible.

El propio Gallo recordó cómo durante su encierro solía armar una bandera nacional con pequeños jabones celestes y blancos.

El oficial Nahuel Gallo rinde honores durante el izamiento de la bandera en el edificio de Gendarmería, un momento de solemnidad y respeto. (Captura de video)

Quienes participaron de la jornada destacaron la fuerte carga emocional del izamiento de la bandera, rodeado de sus colegas y autoridades. Como parte del homenaje, Gendarmería entregó a Gallo una insignia representativa: el cóndor del Escuadrón Uspallata.

“El cóndor es el señor de los cielos y representa a nuestro escuadrón; hoy queremos que lo lleves siempre contigo y que sepas que te tenemos presente en nuestros corazones”, señaló el jefe de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, al entregar la distinción.

La ceremonia concluyó con los protocolos habituales y la música de la banda sinfónica, pero la imagen central fue la de Nahuel Gallo junto a sus compañeros, izando la bandera y volviendo a ocupar su lugar en Gendarmería.

Gallo reclamó por los extranjeros detenidos en Venezuela y denunció torturas en Rodeo I

Durante su primera declaración oficial ante la prensa tras su regreso a la Argentina, Nahuel Gallo señaló: “Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre”. La conferencia, tuvo lugar anteayer en el Edificio Centinela, la sede militar en donde hoy se realizó el izamiento de la insignia patria.

Gallo permaneció 448 días privado de su libertad bajo órdenes del régimen del dictador capturado, Nicolás Maduro. Allí, relató que en Rodeo I, prisión próxima a Caracas donde estuvo detenido, “aplicaban métodos de tortura de todo tipo”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni (REUTERS/Pedro Lázaro Fernández)

El gendarme evitó abundar en descripciones de los maltratos sufridos. Aclaró que aún no se sentía preparado para hablar en detalle sobre lo vivido: “No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado. Les pido mi tiempo. Acá estoy en mi casa, me siento tranquilo, estoy bien, veo a mi familia”.

En ese contexto, insistió en que necesita tiempo para procesar los casi 15 meses transcurridos en el encierro

Desde el lunes de su arribo a la Argentina, la familia de Gallo -su esposa María Alexandra Gómez y su hijo Victor- se aloja en instalaciones de la Gendarmería Nacional a la espera del alta médica para el propio Gallo.

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, durante su primera conferencia de prensa luego de ser liberado por el régimen chavista (REUTERS/Pedro Lázaro Fernández)

El efectivo refirió a ese lugar como su “casa”, subrayando el proceso de readaptación familiar y personal que se avecina. Gallo recordó que durante su confinamiento se esforzaba por mantener vivos sus lazos con Argentina: “Derretía mis jabones celestes y blancos que me daban para la higiene, para formar la bandera. Era lo único que me hacía sentir que estaba en mi casa”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, acompañaron a Gallo en la conferencia. En presencia de su familia y de funcionarios, Gallo prometió que narrará completa su historia cuando reúna las fuerzas necesarias.