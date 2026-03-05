Política

Santa Fe y Neuquén firmaron un convenio para promover el desarrollo de empresas en Vaca Muerta

Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa oficializaron el acuerdo que busca potenciar la cadena de valor del petróleo y gas en el polo hidrocarburífero a través de la integración de proveedores industriales

Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa
Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa encabezaron el acto de firma del convenio en Neuquén, funcionarios y empresarios participaron de la jornada

La provincia de Santa Fe firmó este jueves en Neuquén un convenio estratégico para potenciar el desarrollo de proveedores santafesinos en la cadena de valor del petróleo y el gas en Vaca Muerta. El acuerdo, suscripto por los mandatarios provinciales Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa busca integrar a las pequeñas y medianas empresas industriales santafesinas en el entramado energético del principal polo hidrocarburífero de la Argentina.

La actividad se desarrolló en la sede de la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén, con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y funcionarios de ambas jurisdicciones. Pullaro remarcó durante el acto que el crecimiento de la Argentina dependerá de su capacidad para producir, generar empleo y fortalecer el desarrollo industrial. “Hay un solo camino: Argentina va a salir adelante solamente si produce más, si logra crecimiento económico y si genera empleo”, destacó el mandatario santafesino.

El convenio prevé una agenda de trabajo conjunta entre Santa Fe y Neuquén para fortalecer el desarrollo de proveedores, impulsar la capacitación técnica y facilitar el intercambio de tecnologías entre empresas. El objetivo declarado es integrar a más firmas santafesinas en el ecosistema energético vinculado a Vaca Muerta, una de las áreas de mayor dinamismo productivo en el país.

Actualmente, según datos oficiales, unas 350 empresas santafesinas ya participan en actividades ligadas al sector energético, aunque el potencial, según Pullaro, es mucho más amplio. El gobernador sostuvo: “Podemos tener más de mil empresas trabajando junto a empresas neuquinas. Ese es el desafío que tenemos hacia adelante”.

El convenio impulsa la integración
El convenio impulsa la integración tecnológica y productiva, el desarrollo de la cadena de valor energética es uno de los objetivos centrales

Durante la jornada, el titular del Ejecutivo santafesino trazó un perfil de las industrias de la provincia, al señalar que muchas de ellas nacieron como iniciativas familiares y hoy emplean a cientos de trabajadores. Pullaro subrayó la identidad productiva y la vocación innovadora de las pymes santafesinas, y valoró su aporte histórico al desarrollo regional. “Son industrias que empezaron en un garaje o en un galpón y que hoy tienen cientos de trabajadores. Son empresas que no se olvidan de dónde vienen y que siguen apostando a invertir y a generar empleo en sus comunidades”, afirmó el gobernador.

La estrategia de Santa Fe busca insertarse en el ciclo de crecimiento energético nacional sin resignar su tradicional perfil agroindustrial. “Santa Fe es campo e industria, pero también quiere ser parte de esta nueva etapa que vive la Argentina con el desarrollo de la minería, el gas y el petróleo”, explicó Pullaro.

En esa línea, recordó la creación en 2018 de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería como ámbito de articulación público-privada para las empresas interesadas en sumarse a la cadena de valor energética.

La articulación interprovincial fue uno de los ejes del acto. Pullaro puso el foco en la complementariedad entre la capacidad industrial-tecnológica de Santa Fe y el potencial energético de Neuquén. “Cada región tiene algo para aportar. Neuquén tiene el recurso energético y Santa Fe tiene una gran capacidad industrial y tecnológica. Si logramos asociarnos, vamos a generar desarrollo para ambas provincias y para todo el país”, afirmó el mandatario santafesino.

Santa Fe cuenta con unas
Santa Fe cuenta con unas 350 empresas en el sector energético, la provincia apuesta a superar el millar mediante la cooperación con Neuquén

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, valoró la articulación entre provincias y el sector privado como motor del desarrollo económico federal. Figueroa sostuvo: “Lo importante es ver cómo parte de toda esa producción la podemos potenciar trabajando con empresas neuquinas asociadas a empresas santafesinas. Cuando eso sucede, ganan las dos partes”.

Además, el mandatario neuquino remarcó que este tipo de acuerdos contribuye a construir un modelo de desarrollo basado en el crecimiento de las economías regionales. “Esto es lo que termina construyendo una Argentina diferente: cuando los actores políticos nos asociamos con el sector privado para potenciar el desarrollo de cada provincia”, expresó el gobernador neuquino.

La agenda de la delegación santafesina incluyó actividades de vinculación empresarial entre firmas de ambas provincias y una visita al yacimiento Loma Campana, operado por YPF, uno de los enclaves productivos más relevantes de Vaca Muerta. En ese escenario, funcionarios y empresarios de Santa Fe tomaron contacto con el funcionamiento del polo energético que hoy concentra una de las principales apuestas productivas del país.

El acuerdo entre Santa Fe y Neuquén constituye una apuesta para expandir la presencia industrial santafesina en un sector estratégico y diversificar la matriz productiva provincial. Pullaro insistió en que la articulación entre las regiones y el sector privado será determinante para aprovechar el potencial de Vaca Muerta y promover el desarrollo de todo el territorio nacional.

