“Fascistas”, “manga de chorros” y “me encanta domarlos”: todos los cruces de Milei con el kirchnerismo durante su discurso en el Congreso

Apertura de sesiones ordinarias Congreso: la chicana del presidente Javier Milei a la oposición

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei le lanzó varias chicanas a la oposición que estaba presente en el recinto. Les dijo: “Fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”, entre otras cosas.

En el inicio, y luego de que se escucharan los vitores ‘Presidente, Presidente’“, el primer mandatario tomó el micrófono con las dos manos, giró la cabeza y, mirando hacia su izquierda, le lanzó a la oposición: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Después de los aplausos por esa chicana, Milei siguió leyendo los ítems de los logros de su gestión y hablaba de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, cuando volvió a mirar a la oposición y le dijo: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”.

Pero eso era sólo el principio de un discurso que tuvo varias dedicatorias sarcásticas del Presidente al kirchnerismo: “Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos, dale”. Y siguió con su discurso.

La chicana de Javier Milei a Cristina Fernández de Kirchner: "La justicia social es un robo", aseguró el presidente

Aunque no pasaría mucho más para que Milei volviera a dirigirse a la oposición, en algunos pasajes, con su característica efusividad. Hablaba de la libertad y la propiedad, cuando volvió a girar la cabeza y los desafió: “A ver, a ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedida de un robo, manga de ladrones, delincuentes; por eso tienen a la suya presa”.

Iba por el ítem 4, incluso ni siquiera lo empezó a leer, cuando les volvió a hablar porque alguien mencionó a José Luis Spert: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo a la gente con situaciones que no tienen, además, los crudos. Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia".

Noticia en desarrollo