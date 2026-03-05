El frío saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo en la jura de Mahiques

El frío saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo durante la jura de Juan Bautista Mahiques generó intensos análisis políticos en Infobae al Mediodía

En Infobae en vivo, Maru Duffard y Fede Mayol analizaron el saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo durante la jura de Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia, un episodio que expuso tensiones en la interna oficialista en plena transmisión en vivo

Durante su participación en el ciclo de Infobae al Mediodía, con el staff integrado por Maru Duffard, Fede Mayol, Andrei Serbin Pont y Facundo Kablan, los periodistas describieron la escena que captaron las cámaras en el momento en que juraba como ministro de Justicia Carlos Mahiques. “Fue la jura de Mahiques como nuevo ministro de Justicia hace un rato, cuando estábamos arrancando acá el programa a las 12. Y se encontraron y se cruzaron dos pesos pesados del gobierno”, contextualizó Duffard.

El gesto entre Karina Milei y Santiago Caputo, bajo la lupa de los analistas

Fede Mayol precisó que “estaban todos los funcionarios, todo el gabinete e invitados, pero se cruzaron públicamente delante de las cámaras Karina Milei y Santiago Caputo, y se dieron este abrazo que estamos viendo”. Sin embargo, el periodista destacó: “Que no es abrazo, bastante frío, especialmente por parte de Santiago Caputo”.

Duffard interrumpió para remarcar: “Que no es abrazo, disculpame”. Mayol coincidió y detalló: “Karina Milei es quien va hacia él, le apoya las manos en los hombros, le da un beso y Santiago Caputo permanece con sus manos en los bolsillos. Y después con una pose un tanto desafiante. Digo, es evidente que, por supuesto, lo gestual muestra muchas cosas”.

La conductora insistió en la frialdad del saludo: “Ni saca la mano de los bolsillos”, a lo que Mayol respondió: “Claramente, Santiago Caputo quiere mostrar algo con esta pose. Lo que decías vos, Maru, ni siquiera saca las manos en los bolsillos”. Duffard describió la expresión del funcionario: “La cara está como…”, y Mayol completó: “Sí, sí, claro, con cara como desafiante, ¿no? Como…”. La periodista sintetizó: “Con cara como de: ‘Vengo con la peor de las ondas’”. Mayol asintió: “Exactamente. Es eso. Obviamente, lo que denota esto que venimos contando hace días”.

Las cámaras captaron el breve saludo de Karina Milei y Santiago Caputo, en el que él mantuvo las manos en los bolsillos, subrayando la frialdad del momento

Lectura política: la interna oficialista reflejada en una imagen

Sobre el significado del saludo, Mayol indicó: “Es muy difícil en este contexto, con todo lo que venimos hablando, con lo que hoy también conversamos con Pilar Ramírez, esta disputa de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo, es muy difícil para nosotros, casi imposible diría, no hacer una lectura de esta imagen, de este abrazo tan frío, tan desafiante entre, eh, Karina Milei y Caputo. Sobre todo porque hay una Karina Milei que muestra una expresión, si querés, hasta incluso magnánima de: ‘Voy y la abrazo, le pongo la mejor de las ondas’ y un, eh, Santiago Caputo, como decías vos, Maru, con la peor de las ondas, ¿no?”.

Duffard propuso una descripción más estricta para quienes no seguían la transmisión por video: “No existe tal cosa como el abrazo. Llega Karina Milei, lo agarra como de frente, le pone una mano en los hombros, ¿o las dos?”. Mayol respondió: “Las dos. Bueno, sí”. Duffard continuó: “Él está parado durito con las, con las manos en los bolsillos. Le da un beso, ni se mueve, queda así como taqueado en el salón. Ella lo saluda y le da un beso con efusividad, como que le estampa el beso en la mejilla”. Mayol confirmó: “Sí. Caputo se queda, como vos decías”. Duffard remató: “Queda con cara”. Mayol completó: “Con un semblante como, eh, esto, ¿no? Con la peor, eh, de las ondas”.

El impacto de la imagen en redes y la comunicación política

Consultado sobre la repercusión del video, Mayol explicó: “No se publicó oficialmente, pero sí circuló por redes sociales varios usuarios y colegas, además, que estuvieron ahí en la jura en el salón blanco. Pero Caputo sabe perfectamente lo que ese no abrazo o ese saludo frío iba... o qué lecturas iba a hacer de eso”.

Duffard preguntó: “¿A quién decís que se lo quiso mostrar Caputo?”. Mayol reflexionó: “Caputo, que controla, supervisa o maneja o lidera la comunicación del gobierno, sabe muy bien lo que se puede mostrar con una foto, con un video, con una imagen”.

El episodio, que duró apenas segundos, se convirtió en materia de análisis en las redes y en la transmisión en vivo de Infobae al Mediodía, donde el staff resaltó la carga simbólica de la interacción entre dos de los principales operadores políticos del gobierno.

