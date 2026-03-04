El Gobierno volvió a pedir por la liberación de Germán Giuliani, el último argentino detenido por el régimen chavista

El canciller argentino adelantó que el Gobierno y el ministerio de Seguridad continúan trabajando para lograr la liberación del abogado Germán Giuliani que está detenido desde hace 9 meses en Venezuela

En medio de la conferencia de prensa tras el regreso de Nahuel Gallo al país, el canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno sigue impulsando gestiones para lograr la liberación de Germán Giuliani, el abogado que se encuentra detenido en Venezuela desde hace 9 meses. El funcionario resaltó el compromiso diplomático asumido para que el argentino recluido en el Centro Penitenciario Yare II pueda reencontrarse con su familia en Argentina.

Quirno expresó que “Argentina va a seguir trabajando con la misma determinación para lograr la pronta liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, quien permanece detenido en Venezuela para que también pueda regresar a su país”. La declaración llegó minutos después de celebrar el retorno de Gallo, gendarme que permaneció 448 días en detención en territorio venezolano.

El mensaje de Quirno apuntó a subrayar una posición institucional de continuidad en la defensa de los nacionales en el exterior. “Argentina no abandona a sus ciudadanos”, enfatizó. En ese mismo sentido, agradeció la colaboración internacional que permitió el regreso de Gallo y remarcó que se mantendrán los esfuerzos multilaterales: “Desde el primer momento denunciamos la situación a los foros internacionales competentes y realizamos todas las gestiones diplomáticas posibles junto a países aliados”.

En los últimos días, la familia de Germán Giuliani sostiene que permanece privado de su libertad en condiciones de incomunicación y sin acceso a un proceso judicial transparente. La hermana del detenido, Vanesa, relató que solo pueden comunicarse con él en breves llamadas telefónicas, bajo estricta vigilancia penitenciaria. “

Está detenido en Yare II y tiene la posibilidad de hacer una llamada cada quince días de dos minutos y ahí, frente a un custodio y en altavoz. Entonces, la información que tenemos es muy escueta. No tenemos manera de comprobar cómo está él. No lo vemos”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Germán Giuliani permanece en el Centro Penitenciario Yare II en Venezuela bajo un régimen de incomunicación

El impacto emocional de la liberación de Gallo resultó profundo para la familia de Giuliani, que esperaba un desenlace similar para su ser querido: “Teníamos esperanzas de que él viniera en ese vuelo, pero fue un golpe duro. Nos alegramos por Nahuel, porque la verdad es que nadie merece vivir muriendo, como es lo que pasa ahí en Venezuela. Por cómo tratan a los detenidos, no solo a los extranjeros, sino a los mismos venezolanos”.

En un video grabado desde el penal y difundido por su entorno, Giuliani aseguró: “Hago este video porque temo por mi vida”, negando cualquier vinculación con los cargos de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo atribuidos por las autoridades venezolanas. El mensaje, dirigido a su esposa y a sus tres hijos, reflejó la incertidumbre y la falta de información sobre su futuro. “Estoy acá encerrado en un lugar en Venezuela. Hace ya más de una semana me tienen acá incomunicado. No me han dicho nada. No soy ningún terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje”, señaló el abogado que grabó el video una semana después de haber sido detenido.

En la misma conferencia donde se abordó el caso de Gallo, Quirno reiteró que el Gobierno nacional se “toma muy en serio la seguridad de los argentinos y por eso trabajamos con la prudencia y reserva que este tipo de circunstancias requieren, ya que privilegiamos la vida de nuestros compatriotas”.

Se conoció un video de Germán Giuliani, argentino detenido en Venezuela

La Cancillería argentina reconoció la colaboración de Estados Unidos, Italia, Israel, la ONG Foro Penal y otras personas e instituciones que participaron en el operativo de liberación de Gallo. “La República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”, indicó la cartera diplomática en un comunicado reciente.

A pesar de la falta de información concreta sobre el estado físico y mental de Giuliani, la familia mantiene el reclamo por su excarcelación. La hermana del abogado manifestó ante los medios que “teme por la salud de su hermano, la salud mental, psicológica, en este momento, porque al ver que salió Nahuel y él sigue ahí, no me imagino la incertidumbre, la ansiedad que debe estar sufriendo en este momento”. Denunció además que Giuliani “fue víctima de torturas para que firmara una declaración y atravesó períodos de desaparición forzada”.

El Gobierno argentino reiteró en comunicados oficiales que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos. “No vamos a parar hasta que cada argentino y cada ciudadano del mundo pueda volver a vivir en libertad”, concluyó Quirno durante la conferencia.