“Argentina necesita una Justicia independiente”: el mensaje de Mahiques tras ser nombrado en el Gabinete de Milei

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques asumirá como ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, según confirmó el propio presidente Javier Milei. El cambio se conoció este miércoles y fue acompañado por un mensaje público del nuevo titular de la cartera, que utilizó sus redes sociales para agradecer la designación y marcar ejes de gestión.

“Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, escribió Mahiques. En ese mismo texto, agregó: “Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

El nuevo ministro también dedicó un párrafo a la secretaria general de la Presidencia. “Agradezco a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, expresó.

En el mismo mensaje incluyó un reconocimiento a su antecesor. “También, el reconocimiento al trabajo de Mariano Cúneo Libarona, quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”, señaló.

Mahiques sostuvo que “la Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas”. En esa línea, afirmó: “Una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

El flamante ministro vinculó el funcionamiento del sistema judicial con la economía y el desarrollo. “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, escribió.

La designación de Mahiques se conoció minutos antes de la difusión de su mensaje. El recambio en Justicia se dio en el marco de una reorganización del Gabinete nacional, con foco en el área judicial. Cúneo Libarona dejó el cargo tras más de un año al frente del ministerio, desde el inicio de la gestión de Milei.

Mahiques se desempeñó como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires

Antes de su llegada al Ejecutivo nacional, Mahiques se desempeñó como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. También ocupó cargos vinculados al sistema judicial y participó en organismos relacionados con el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura.

Cúneo salió del Gabinete en línea con lo que había acordado con los hermanos Milei en octubre del año pasado: que se quedaría hasta marzo de este año. “Espero recuperar mis afectos y mi vida. Ya hice un montón”, le dijo ayer el ministro saliente a otro integrante del Gabinete. Hoy estaba en agenda un encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos, donde se terminaron de materializar las condiciones de su corrimiento.

Karina Milei y Mahiques se conocen desde hace cuatro meses. Estos contactos comenzaron a hacerse más profundos desde que finalizaron las elecciones nacionales y tenía la decisión tomada de tener mayor injerencia en asuntos judiciales. En particular, el nuevo ministro de Justicia es amigo desde hace años de Santiago Viola, que será su segundo y que seguirá estando a cargo de los asuntos judiciales-partidarios de La Libertad Avanza.