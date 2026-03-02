El drama de la familia del último argentino que permanece detenido en Venezuela: “Lo han tratado como un delincuente”

Se trata de German Guiliani, un abogado que fue privado de su libertad en mayo pasado y está en el Yare II

La familia de Germán Darío Giuliani atraviesa días de incertidumbre y desvelo, sobre todo después de que el gendarme argentino Nahuel Gallo haya sido liberado y repatriado en las últimas horas. Mientras tanto, el abogado argentino permanece detenido en Venezuela bajo cargos que su entorno califica de infundados y sin acceso a un proceso judicial transparente.

Giuliani lleva más de nueve meses privado de su libertad en el Centro Penitenciario Yare II. Si bien su caso se desarrolla lejos de los focos internacionales, ha comenzado a movilizar reclamos diplomáticos y sociales desde la Argentina. La familia denuncia que “lo han tratado como un delincuente”, a pesar de que no existen pruebas ni causa formal que justifique su detención.

Desde su arresto en Caracas en mayo del año pasado, Giuliani ha contado con escasas oportunidades para comunicarse con sus allegados. Su hermana, Vanesa, describió en diálogo con TN el régimen estricto al que se encuentra sometido su hermano: “Está detenido en Yare II y tiene la posibilidad de hacer una llamada cada quince días de dos minutos y ahí, frente a un custodio y en altavoz. Entonces, la información que tenemos es muy escueta. No tenemos manera de comprobar cómo está él. No lo vemos”.

El impacto emocional se multiplica tras la reciente liberación de Nahuel Gallo. La noticia, celebrada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y confirmada por el canciller Pablo Quirno, fue recibida con alivio para la familia de Gallo, pero dejó una herida abierta en la de Giuliani.

“Teníamos esperanzas de que él viniera en ese vuelo, pero fue un golpe duro”, confesó Vanesa Giuliani. “Nos alegramos por Nahuel, porque la verdad es que nadie merece vivir muriendo, como es lo que pasa ahí en Venezuela. Por cómo tratan a los detenidos, no solo a los extranjeros, sino a los mismos venezolanos”.

Su hermana confirmó que se comunicó con Patricia Bullrich, pero todavía no tienen noticias de cuándo podría ser liberado

El relato familiar señala que la incomunicación y la ausencia de claridad legal han sido una constante desde el inicio de la detención: “Hace más de nueve meses que está recluido allá en Venezuela, sin un proceso legal, con acusaciones de las cuales no han presentado pruebas con una causa que no existe. Tenemos un vacío legal y humano, de todo tipo”.

Vanesa remarcó la falta de información oficial tanto desde las autoridades venezolanas como argentinas. La familia sólo logró conocer detalles del estado de Germán por la visita de la Cruz Roja y los informes de la ONG Foro Penal, aunque nunca recibieron reportes concretos sobre su situación física o mental.

El video grabado por Giuliani desde su lugar de detención, expuso la gravedad de su situación. “Hago este video porque temo por mi vida”, afirmó el abogado, al tiempo que negó cualquier vinculación con los cargos de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo atribuidos por las autoridades venezolanas.

El mensaje, dirigido a su esposa Virginia y a sus tres hijos, reflejó la desesperación y la sensación de indefensión: “Estoy acá encerrado en un lugar en Venezuela. Hace ya más de una semana me tienen acá incomunicado. No me han dicho nada. No soy ningún terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje”.

Se conoció un video de Germán Giuliani, argentino detenido en Venezuela

La esposa de Giuliani, Virginia Rivero, confirmó que la grabación fue realizada una semana después de la detención. Desde entonces, la familia se ha movilizado en distintos frentes para reclamar la liberación, incluso ante la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, junto a otros familiares de argentinos detenidos. El pedido concreto busca la intervención del Vaticano y el acompañamiento de organismos internacionales para lograr la excarcelación de Giuliani y de quienes permanecen en situación similar.

Su hermana expresó el temor a que la prolongación de la detención tenga consecuencias irreversibles: “Temo por la salud de mi hermano, la salud mental, psicológica, en este momento, porque al ver que salió Nahuel y él sigue ahí, no me imagino la incertidumbre, la ansiedad que debe estar sufriendo en este momento”. La familia sostiene que, además del aislamiento, Giuliani fue víctima de torturas para que firmara una declaración y atravesó períodos de desaparición forzada.

En el plano diplomático, la familia de Giuliani reclama que las gestiones no han sido equitativas y que no se les ha dado el mismo valor político que a otros casos. “A mí me costó mucho que lo valoren como un peso político. “Por lo que lo acusan a mi hermano, no hay ninguna prueba presentada, no hay una causa, no hay nada”, relató Vanesa. En una conversación telefónica reciente, la ministra Patricia Bullrich le comunicó que seguirían negociando a través de la Embajada Italiana y de Estados Unidos, descartando la mediación de la AFA. “Me dijo que me ponga a trabajar, que haga mi vida. Y no sé qué significa eso. Porque yo le dije que me costaba trabajar, me sentía presa, como mi hermano, que no podía retomar mi rutina, y me recomendó que trabaje; no sé qué me quiso decir. Que esto se alarga, que esto va a ser más largo”, narró la hermana del detenido.

La Cancillería argentina reiteró en sus comunicados oficiales la exigencia al régimen venezolano de liberar a Germán Giuliani y a todas las personas privadas de su libertad por razones políticas, subrayando que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Mientras tanto, su familia continúa esperando respuestas.