Política

Se conoció un video de uno de los argentinos detenidos por el régimen chavista en Venezuela: “Temo por mi vida”

Se trata de Germán Giuliani, un abogado privado de su libertad desde mayo pasado. El fragmento fue difundido este sábado, pero data de días posteriores a su detención

Guardar
Se conoció un video de Germán Giuliani, argentino detenido en Venezuela

“Hago este video porque temo por mi vida”. Visiblemente afectado por las circunstancias, el abogado argentino Germán Darío Giuliani envió un video desde su condición de detenido por el régimen venezolano. La pieza audiovisual no es actual, pero se conoció este sábado.

Giuliani fue detenido en mayo del año pasado en Caracas. Está acusado por las autoridades venezolanas de delitos como “terrorismo, narcotráfico y mercenarismo” y, hasta donde se sabe, permanece alojado en el Centro Penitenciario Yare II.

El hombre rechazó esas acusaciones en el video difundido en las últimas horas y presuntamente grabado días después de su detención. “Soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. Virginia, te estoy hablando a vos. Y a mis hijos, no sé si espero volverlos a ver. Me siento... Estoy acá encerrado en un lugar en Venezuela. Hace ya más de una semana me tienen acá incomunicado. No me han dicho nada. No soy ningún terrorista ni tampoco hablo de temas de política, ni nada que se le asemeje. Hago este video porque temo por mi vida, temo que no salga de esta”, dijo Giuliani en la primera parte del mensaje, donde se lo observa desmejorado, en un lugar oscuro, con una musculosa color granate.

“Ningún ciudadano del mundo se
“Ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, dijo Giuliani

En la otra parte del video, difundido por el canal TN, Giuliani agregó que “ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, remarcó que es abogado y que conoce sus derechos pero que “acá siento que no tengo ningún derecho y que están haciendo lo que quieren o lo que se le dé la gana conmigo”.

Además pidió ayuda a “la diplomacia de Argentina” y remarcó que necesitaba “a los organismos internacionales, apelo a que se sepa esto, no solo por mí sino para que no pase a otras personas”.

La esposa del abogado, Virginia Rivero, confirmó también en TN que las imágenes fueron grabadas una semana después de la detención de su marido.

“Las hermanas de Germán crearon una página por Instagram que se llama Justicia para Giuliani. En este momento que la gente de Venezuela se empezó a animar a denunciar, se están dando cuenta que ese es el camino, la presión, la denuncia. Nos compartieron a ese Instagram este video de Germán, que es muy cercano a la fecha de su detención. Creo que tiene una semana, fue una semana después”, dijo.

Días atrás, desde la Nunciatura Apostólica ubicada en el barrio porteño de Recoleta, Rivero había reclamado la liberación junto a familiares de los otros argentinos, entre quienes estaba María Alexandra Gómez, la pareja de Gallo.

“El reclamo sigue intacto”, aseguró Rivero, quien destacó el recibimiento por parte de la Nunciatura y explicó que “el pedido concreto es que pueda interceder el Vaticano o las autoridades que sean necesarias, porque este momento es un momento que hay que presionar y que nos tienen que escuchar”.

Queremos la liberación y necesitamos abrir posibilidades para que liberen a todos los presos políticos”, aseguró y remarcó que su marido es “inocente”, a pesar de que uno de los jerarcas del régimen, Diosdado Cabello, mencionó que Giuliani había sido detenido en altamar “porque iba a recoger a un serbio”.

Vanesa Giuliani, hermana del abogado
Vanesa Giuliani, hermana del abogado argentino German Giuliani, quien ha estado detenido en una prisión de Venezuela desde mayo de 2025, se manifiesta fuera de la Nunciatura Apostólica junto a activistas para pedir al Vaticano que presione a las autoridades venezolanas para la liberación de los detenidos, en Buenos Aires, Argentina, el 23 de enero de 2026. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

“Para nosotros fue muy impactante al principio porque no podés creer esas cosas”, comentó la esposa de Giuliani. “Germán estuvo detenido en Caracas, en un comando, que es un lugar chiquito, que tenía tres celdas nada más, estuvo siete meses encerrado en una celda hasta el día que lo llevaron a hacer la audiencia, que obviamente ya nos habían anticipado que no iba a prosperar”, recordó Rivero.

“El 21 de diciembre fue trasladado y el 16 de enero le dejaron hacer una llamada, que dura dos minutos y se corta. Ahí pudo decirme dónde estaba, en Yare II, que estaba en una celda con presos políticos exclusivamente extranjeros y que estaba en el módulo 2″, afirmó.

Giuliani llegó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales y comerciales, según contó su familia, que repite que fue detenido simplemente por hablar con acento argentino.

Su hermana Vanesa Giuliani explicó que, antes de ser detenido, a Germán le exigían mostrar pasaporte y celular incluso para comprar en tiendas, un clima de sospecha que se intensificó hasta su captura.

Temas Relacionados

Germán GiulianiVenezuelaÚltimas noticiasdetenido

Últimas Noticias

La Libertad Avanza suma intendentes en Córdoba y pone presión al peronismo y a un sector de la UCR de cara al 2027

Seis jefes comunales radicales y del PRO ya forman parte de la coalición opositora local. Gabriel Bornoroni espera incorporar a más dirigentes para posicionarse como el candidato de Milei en la provincia. Las tensiones con Rodrigo de Loredo

La Libertad Avanza suma intendentes

Incendios en la Patagonia: tras la pérdida de 10 mil hectáreas de bosque nativo, el Gobierno intervino el Parque Nacional Los Alerces

Según la información oficial, “la medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea” y se vincula a “la necesidad de fortalecer la gestión institucional y el desarrollo de las acciones operativas”. Ya se quemaron 10 mil hectáreas

Incendios en la Patagonia: tras

El crimen de Jeremías Monzón reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad: el Gobierno priorizará bajarla

Está previsto que su tratamiento se produzca apenas inicien las sesiones ordinarias. En diferentes sectores del Ejecutivo buscan sugerir que se adelante para febrero. Se discutirá en la reunión de mesa chica el próximo lunes

El crimen de Jeremías Monzón

El PJ bonaerense oficializó los padrones de afiliados y dejó todo listo para la sucesión de Máximo Kirchner

El cronograma establece que la eventual elección interna será el 15 de marzo. Puja entre la Gobernación y La Cámpora por el armado final de las nóminas

El PJ bonaerense oficializó los

Corrientes y Misiones serán los próximos destinos de Santilli en busca de apoyo para la reforma laboral

El ministro del Interior volverá a visitar el litoral en los próximos días. Apurará las definiciones de dos provincias que son clave en el Senado para la media sanción de la norma que impulsa el Ejecutivo

Corrientes y Misiones serán los
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Con bajas de peso, la vuelta de un marginado y varios juveniles, Úbeda dio la lista de Boca para enfrentar a Riestra en el inicio del Apertura

Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Alexander Zverev en el Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

“¿En serio me estás preguntando eso?”: el cruce de Diego Simeone con un periodista ante una consulta por Julián Álvarez

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

TELESHOW
La tierna postal de Cami

La tierna postal de Cami Homs en la recta final de su embarazo: “Semana 40 y la niña sigue en la panza”

El elogio de Luis Ortega a Wos, el protagonista de su nueva película: “Nunca vi actuar así a nadie”

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

INFOBAE AMÉRICA

Diabetes: cómo las superbacterias desafían

Diabetes: cómo las superbacterias desafían los tratamientos de infecciones asociadas a la enfermedad

Guatemala recibe doble reconocimiento en Fitur 2026 por innovación y sostenibilidad en turismo

Jóvenes encabezan el 61% de los accidentes laborales en El Salvador

El Festival de Sundance 2026 rinde homenaje a Robert Redford, su fundador y principal impulsor

El FMLN sostiene que participará en las elecciones presidenciales de 2027 en El Salvador