Política

Cristian Buttié, consultor: “El activo de Milei es el recuerdo del gobierno anterior”

El director de CB Global Data analizó en Infobae a la Tarde el impacto del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias y anticipó un escenario de erosión para el oficialismo de cara a 2027


Cristian Buttié analiza que la fragmentación de la oposición y el voto republicano serán claves en las elecciones 2027

En una entrevista en Infobae en vivo, el director de la consultora que más se acercó al resultado de las elecciones legislativas de octubre 2025, Cristian Buttié, afirmó: “Victoria Villarruel le limitaría o le daría altas posibilidades de limitarle el triunfo a primera vuelta a Javier Milei”. Su análisis se apoya en los datos de intención de voto relevados tras el reciente discurso presidencial que marcó el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Buttié profundizó en las tensiones internas del oficialismo y la oposición. Explicó: “La acabamos de medir. Villarruel tiene 5,2% de intención de voto, que no es muy distinto a los 6 puntos que tenía Mauricio Macri en la medición anterior”.

Detalló además que “hay un 6% o 5% de voto republicano que acompañó a Milei en el balotaje 2023, que no está fidelizado, no es parte del núcleo duro, pero que quería sacar al gobierno anterior y ahora le está empezando a saltar la mano a Milei”.

El techo electoral de Milei y la aparición de figuras alternativas

Buttié sostuvo que el segmento de votantes que hoy duda sobre Milei resulta determinante para el escenario 2027: “Ese Milei es para el 30% y lo sigue enamorando, pero el techo se está erosionando y eso es una verdad”. Según el consultor, mientras el piso de apoyo presidencial permanece estable, los márgenes para ampliar la base electoral se reducen. “No hay nadie que no haya votado a Milei y que ahora lo votaría. Sí hay personas que han votado a Milei en 2023 y ahora empiezan a dudar”, puntualizó.

La fragmentación opositora aparece como un factor clave de cara a la próxima elección: “Con una Villarruel yendo por fuera, pescando ese voto republicano, anti K, pero republicano, te limita. Y si no es Villarruel, será alguien del PRO”. Para Buttié, la incapacidad de lograr un triunfo en primera vuelta complica el panorama del oficialismo: “Si no lográs el triunfo en primera vuelta aprovechando la heterogeneidad de la oposición, ya después en el balotaje son todos contra vos”.

El analista comparó este fenómeno con experiencias electorales recientes: “Es lo que le pasaba a Massa, ¿viste que todos estaban eufóricos con el triunfo de los 36 puntos en las generales? Nosotros teníamos ocho puntos en contra y ya estaba cocinado porque tenía imagen negativa de la gestión”.

Buttié advierte que el principal
Buttié advierte que el principal activo de Milei sigue siendo el recuerdo negativo hacia el gobierno anterior y la atomización opositora (Infobae en Vivo)

Cambios sociales y la batalla por el centro político

En la mesa de Infobae a la Tarde, Buttié describió la lógica de tercios que domina la política argentina: “La Argentina se divide por tercios: un tercio antiperonista, un tercio de izquierda filokirchnerista peronista y un tercio pendular, totalmente pragmático, que vota en base a su situación económica”. Sobre el vínculo entre imagen y voto, aclaró: “La intención de voto del presidente hoy está rondando los 35 puntos, no significa que su imagen sea de 46. Hay personas que le dicen buena porque todavía no le terminan de soltar la mano”.

En relación al discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones, Buttié sostuvo que “sirvió para mantener entretenido al que estaba viendo, porque en esencia es anti kirchnerista, pero ya deja de coincidir o está perdiendo esa expectativa que supo tener al principio”. El consultor advirtió que el riesgo de polarizar sin ofrecer resultados concretos puede afectar la adhesión: “El principal activo de Milei es que la oposición está totalmente atomizada y no tienen qué presentar. Va contra ellos”.

Los desafíos de la reforma política y la reconfiguración del peronismo

El consultor de CB Global Data alertó sobre la importancia de los movimientos dentro del peronismo bonaerense y la posible emergencia de nuevos liderazgos: “Ahora estoy viendo que no están decididos qué hacer entre la pelea entre Cristina y Axel, y muchos empiezan a hablar por fuera. Porque si entran en esa pelea pierden también”. Sobre Axel Kicillof, explicó que “es una de las pocas balas que tiene Milei para ser reelecto, incluso en un balotaje. Si Kicillof llega al balotaje, está como Cristina en 2019: piso fidelizado, pero techo inquebrantable”.

Buttié anticipó que la reforma electoral podría modificar el tablero: “La boleta única papel es un modelo perfectible, pero es lo mejor que tenemos. Ya por el solo hecho de que tengamos boleta única el año que viene en provincia de Buenos Aires para presidente, rompés una dinámica histórica”.

Finalmente, Buttié sugirió que la clave para el éxito electoral será la capacidad de los actores de captar a los votantes pragmáticos: “El programa político económico empieza a notarse claramente, cierta decepción incluso de votantes, principalmente de la primera sección electoral”, concluyó.

