Política

Fuertes críticas de Juan Grabois a Javier Milei tras la apertura de sesiones en el Congreso

El diputado de Unión por la Patria cuestionó el tono del discurso presidencial en la Asamblea Legislativa, habló de “abuso de poder” y alertó sobre el impacto del modelo económico en la industria, el empleo y la soberanía nacional

Guardar
Juan Grabois criticó el clima de polarización que generó Javier Milei durante la apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa argentina

Javier Milei realizó la apertura de sesiones este domingo. El discurso generó distintos análisis y diversas repercusiones en los espacios políticos. Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria analizó la coyuntura social argentina en una entrevista con Infobae en Vivo Al Mediodía. Al mismo tiempo cuestionó la comunicación del presidente en la Asamblea Legislativa y alertó sobre el impacto de la política económica en el empleo. El dirigente expuso su visión sobre la situación laboral, la industria y la relación del Gobierno con Estados Unidos.

Grabois sostuvo que la presentación del presidente en la Asamblea Legislativa generó un clima de enfrentamiento y que utilizó su posición para marcar asimetrías de poder. El diputado consideró que el mandatario “abusa de su autoridad” al no permitir la réplica y señaló que esto fomenta la polarización. Según el legislador, la política actual promueve una cultura de la “antiempatía”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Durante el diálogo, Grabois afirmó que el Gobierno utiliza “el más burdo macartismo” al estigmatizar a sectores opositores. El diputado argumentó que este tipo de retórica crea un enemigo interno y deshumaniza a parte de la sociedad. Asimismo rechazó que la política estatal incentive el sufrimiento ajeno como forma de gestión.

“Es una cultura de la doma cobarde. Un domador se la tiene que bancar en serio. Tiene rival con quien interactuar. Todo lo que él decía se escuchaba, todo lo que decíamos nosotros para contestar, para defendernos, no se escuchaba. Entonces, hay un primer elemento que es la cobardía y el abuso del poder", afirmó el funcionario.

El diputado acusó al presidente
El diputado acusó al presidente Milei de abusar del poder, impedir la réplica y fomentar la cultura de la antiempatía en la política nacional - Jaime Olivos

Críticas a la política industrial y al modelo económico

De acuerdo con Grabois, la administración nacional impulsa una política que perjudica a la industria local y favorece los intereses del sector agroexportador. El diputado advirtió que la apertura indiscriminada de importaciones afecta la producción textil y la generación de empleo. Según sus palabras, “la cantidad de empleos que se perdieron es muchísimo”.

El funcionario señaló que los precios de materiales industriales resultan inaccesibles para muchos argentinos. Al mismo tiempo sostuvo que existe una alianza geopolítica con Estados Unidos que limita el desarrollo de la industria nacional. Grabois remarcó que “los únicos dólares que entraron a la Argentina son los que puso Trump en la campaña electoral”.

El entrevistado consideró que el gobierno promueve un esquema de valores que prioriza el beneficio de grupos económicos concentrados. Asimismo, reclamó la necesidad de una burguesía nacional que defienda el interés argentino y fomente el agregado de valor en sectores estratégicos. A su entender, “la Argentina tiene la tecnología necesaria para desarrollar industrias de alto valor”.

Opinión sobre las relaciones internacionales y el trabajo

Según Grabois, la política exterior argentina responde a los lineamientos de la derecha norteamericana. El diputado manifestó su desacuerdo con una subordinación a intereses externos y pidió un modelo que privilegie la soberanía nacional. Y alertó que “la política argentina no puede estar sometida a una pistola económica ni militar”.

En materia laboral, el dirigente defendió la protección de los derechos de los trabajadores y la limitación de la jornada laboral. Explicó que la asimetría de poder entre empleadores y empleados justifica la existencia de leyes laborales. El diputado recordó el origen de la jornada de ocho horas y la historia de luchas obreras en Argentina y el mundo.

Entre otras cosas, reconoció que el trabajo en plataformas ofrece flexibilidad horaria, pero advirtió que la informalidad genera precariedad. El diputado aseguró que “no hay un solo trabajador de plataforma que no se queje del algoritmo o de la tarifa arbitraria” y propuso fortalecer el sector comunitario, el cuidado y la economía social.

Grabois denunció la política económica
Grabois denunció la política económica del Gobierno y advirtió sobre el impacto negativo en la industria local, el empleo y el mercado interno

Diagnóstico sobre la situación económica y social

De acuerdo con el diputado, la política económica oficial provocó una destrucción del mercado interno y un aumento de los despidos en el sector privado. Cuestionó los datos oficiales sobre generación de empleo y afirmó que la mayoría de los nuevos empleos son informales. “La informalización laboral avanza a la peruana”, expresó.

Además, el dirigente criticó la falta de inversiones extranjeras directas y la dependencia de financiamiento externo. Afirmó que “los papeles se los lleva el viento” si no existen ingresos de capital real para el desarrollo productivo. Punzante, Grabois sostuvo que “los únicos dólares que entraron a Argentina son los que puso Trump en el medio de la campaña electoral”. Además, reclamó políticas de protección e incentivo para la industria nacional y señaló la importancia de la transición energética.

Por otra parte, remarcó que las industrias de mano de obra intensiva como la textil y la de indumentaria resultan clave para el empleo argentino. Sostuvo que la defensa del mercado interno debe combinarse con la promoción de exportaciones con valor agregado. Consideró que “la catadura moral de un pueblo se mide por no destruir sus recursos y evitar el trabajo esclavo”.

Debate sobre el futuro político y la propuesta opositora

Durante la entrevista con Infobae en Vivo, Grabois reflexionó sobre la ausencia de una alternativa política clara frente al oficialismo. El diputado mencionó que la Fundación Desarrollo Humano Integral trabaja en propuestas y programas para el futuro, aunque reconoció que el sistema mediático limita la discusión de proyectos a largo plazo.

Tajante, Grabois cuestionó el modelo de justicia social presentado por el Gobierno y defendió un enfoque humanista. El diputado criticó la situación judicial de Cristina Kirchner y advirtió sobre la legitimidad del sistema político cuando la líder del principal partido opositor se encuentra inhabilitada.

“Cristina Kirchner es una persona que está proscripta y es una persona que está inhabilitada, no por cosas malas que habrá hecho, si las hizo, cosa que yo no creo, porque creo en su inocencia, sino por algo que ninguna persona intelectualmente honesta pueda pensar que fue un juicio justo”, concluyó el funcionario.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Juan GraboisArgentinaCristina KirchnerEstados UnidosFragmentación SocialEmpleo FormalInfobae Al MediodíaInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Jorge Macri abrió las sesiones de CABA: “No queremos vivir como en lo peor del conurbano”

El jefe de Gobierno inauguró el período de sesiones de la Legislatura porteña con un discurso enfocado en el orden, la seguridad, la reducción impositiva y la inclusión social

Jorge Macri abrió las sesiones

La intimidad de la cena distendida que Javier Milei protagonizó anoche en Olivos con legisladores tras la apertura de sesiones

Luego de una hora cuarenta de discurso en el Congreso, el Presidente recibió a los bloques del PRO, la UCR y al Gabinete para cerrar la jornada. El contacto uno a uno, el menú “de a pie” y las asistencias de la noche

La intimidad de la cena

El plan libertario en el Congreso y la prioridad de Javier Milei que impactará en la política

La estrategia se activará primero con lo que ya ingresó o tiene media sanción. Ley de glaciares, presupuesto universitario y reforma electoral, en el horizonte inmediato

El plan libertario en el

Reforma laboral: la CGT definió una doble vía para impugnar la ley y marchó al Palacio de Tribunales

Mientras por la mañana se movilizaron dirigentes cegetistas y delegados a la Plaza Lavalle, se harán presentaciones judiciales tanto en el fuero laboral como en el contencioso administrativo. El trasfondo de la estrategia jurídica

Reforma laboral: la CGT definió

“Se acabó esta pesadilla”: el conmovedor relato de la suegra de Nahuel Gallo tras el reencuentro con el gendarme

Tras 448 días de incertidumbre y gestiones incansables, la familia del gendarme argentino volvió a abrazarlo. En diálogo con Infobae, su suegra y abogada describió la emoción de volver a verlo

“Se acabó esta pesadilla”: el
DEPORTES
Incertidumbre por la participación de

Incertidumbre por la participación de Irán en la Copa del Mundo por la tensión en Medio Oriente

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Impacto en la F1: Aston Martin está “en un pozo negro” de cara al Gran Premio de Australia y sólo podría dar “unas vueltas”

La sanción que pidió el presidente de la FIFA para los futbolistas que se tapen la boca tras el caso de presunto racismo contra Prestianni

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

TELESHOW
La apasionada foto de Ivana

La apasionada foto de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich en la intimidad: “Ahora y todo”

La romántica noche de Wanda Nara y Martín Migueles en Milán: cena a la luz de las velas, vino tinto y romance a pleno

Maxi López y Daniela Christiansson cumplieron uno de sus requisitos para mudarse a la Argentina: la tierna foto

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

INFOBAE AMÉRICA

Luna llena de marzo: cuándo

Luna llena de marzo: cuándo es y cómo se llama

Netanyahu visitó una zona alcanzada por la ofensiva iraní: “Si el régimen consigue armas nucleares, amenazará a la humanidad”

Israel advirtió a Hezbollah tras el primer ataque desde el alto el fuego de 2025: “Entró en una pelea que no puede ganar”

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes