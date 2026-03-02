Fuertes críticas de Juan Grabois a Javier Milei tras la apertura de sesiones en el Congreso

Juan Grabois criticó el clima de polarización que generó Javier Milei durante la apertura de sesiones en la Asamblea Legislativa argentina

Javier Milei realizó la apertura de sesiones este domingo. El discurso generó distintos análisis y diversas repercusiones en los espacios políticos. Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria analizó la coyuntura social argentina en una entrevista con Infobae en Vivo Al Mediodía. Al mismo tiempo cuestionó la comunicación del presidente en la Asamblea Legislativa y alertó sobre el impacto de la política económica en el empleo. El dirigente expuso su visión sobre la situación laboral, la industria y la relación del Gobierno con Estados Unidos.

Grabois sostuvo que la presentación del presidente en la Asamblea Legislativa generó un clima de enfrentamiento y que utilizó su posición para marcar asimetrías de poder. El diputado consideró que el mandatario “abusa de su autoridad” al no permitir la réplica y señaló que esto fomenta la polarización. Según el legislador, la política actual promueve una cultura de la “antiempatía”.

Durante el diálogo, Grabois afirmó que el Gobierno utiliza “el más burdo macartismo” al estigmatizar a sectores opositores. El diputado argumentó que este tipo de retórica crea un enemigo interno y deshumaniza a parte de la sociedad. Asimismo rechazó que la política estatal incentive el sufrimiento ajeno como forma de gestión.

“Es una cultura de la doma cobarde. Un domador se la tiene que bancar en serio. Tiene rival con quien interactuar. Todo lo que él decía se escuchaba, todo lo que decíamos nosotros para contestar, para defendernos, no se escuchaba. Entonces, hay un primer elemento que es la cobardía y el abuso del poder", afirmó el funcionario.

El diputado acusó al presidente Milei de abusar del poder, impedir la réplica y fomentar la cultura de la antiempatía en la política nacional - Jaime Olivos

Críticas a la política industrial y al modelo económico

De acuerdo con Grabois, la administración nacional impulsa una política que perjudica a la industria local y favorece los intereses del sector agroexportador. El diputado advirtió que la apertura indiscriminada de importaciones afecta la producción textil y la generación de empleo. Según sus palabras, “la cantidad de empleos que se perdieron es muchísimo”.

El funcionario señaló que los precios de materiales industriales resultan inaccesibles para muchos argentinos. Al mismo tiempo sostuvo que existe una alianza geopolítica con Estados Unidos que limita el desarrollo de la industria nacional. Grabois remarcó que “los únicos dólares que entraron a la Argentina son los que puso Trump en la campaña electoral”.

El entrevistado consideró que el gobierno promueve un esquema de valores que prioriza el beneficio de grupos económicos concentrados. Asimismo, reclamó la necesidad de una burguesía nacional que defienda el interés argentino y fomente el agregado de valor en sectores estratégicos. A su entender, “la Argentina tiene la tecnología necesaria para desarrollar industrias de alto valor”.

Opinión sobre las relaciones internacionales y el trabajo

Según Grabois, la política exterior argentina responde a los lineamientos de la derecha norteamericana. El diputado manifestó su desacuerdo con una subordinación a intereses externos y pidió un modelo que privilegie la soberanía nacional. Y alertó que “la política argentina no puede estar sometida a una pistola económica ni militar”.

En materia laboral, el dirigente defendió la protección de los derechos de los trabajadores y la limitación de la jornada laboral. Explicó que la asimetría de poder entre empleadores y empleados justifica la existencia de leyes laborales. El diputado recordó el origen de la jornada de ocho horas y la historia de luchas obreras en Argentina y el mundo.

Entre otras cosas, reconoció que el trabajo en plataformas ofrece flexibilidad horaria, pero advirtió que la informalidad genera precariedad. El diputado aseguró que “no hay un solo trabajador de plataforma que no se queje del algoritmo o de la tarifa arbitraria” y propuso fortalecer el sector comunitario, el cuidado y la economía social.

Grabois denunció la política económica del Gobierno y advirtió sobre el impacto negativo en la industria local, el empleo y el mercado interno

Diagnóstico sobre la situación económica y social

De acuerdo con el diputado, la política económica oficial provocó una destrucción del mercado interno y un aumento de los despidos en el sector privado. Cuestionó los datos oficiales sobre generación de empleo y afirmó que la mayoría de los nuevos empleos son informales. “La informalización laboral avanza a la peruana”, expresó.

Además, el dirigente criticó la falta de inversiones extranjeras directas y la dependencia de financiamiento externo. Afirmó que “los papeles se los lleva el viento” si no existen ingresos de capital real para el desarrollo productivo. Punzante, Grabois sostuvo que “los únicos dólares que entraron a Argentina son los que puso Trump en el medio de la campaña electoral”. Además, reclamó políticas de protección e incentivo para la industria nacional y señaló la importancia de la transición energética.

Por otra parte, remarcó que las industrias de mano de obra intensiva como la textil y la de indumentaria resultan clave para el empleo argentino. Sostuvo que la defensa del mercado interno debe combinarse con la promoción de exportaciones con valor agregado. Consideró que “la catadura moral de un pueblo se mide por no destruir sus recursos y evitar el trabajo esclavo”.

Debate sobre el futuro político y la propuesta opositora

Durante la entrevista con Infobae en Vivo, Grabois reflexionó sobre la ausencia de una alternativa política clara frente al oficialismo. El diputado mencionó que la Fundación Desarrollo Humano Integral trabaja en propuestas y programas para el futuro, aunque reconoció que el sistema mediático limita la discusión de proyectos a largo plazo.

Tajante, Grabois cuestionó el modelo de justicia social presentado por el Gobierno y defendió un enfoque humanista. El diputado criticó la situación judicial de Cristina Kirchner y advirtió sobre la legitimidad del sistema político cuando la líder del principal partido opositor se encuentra inhabilitada.

“Cristina Kirchner es una persona que está proscripta y es una persona que está inhabilitada, no por cosas malas que habrá hecho, si las hizo, cosa que yo no creo, porque creo en su inocencia, sino por algo que ninguna persona intelectualmente honesta pueda pensar que fue un juicio justo”, concluyó el funcionario.

